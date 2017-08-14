 СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
"Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли у местного жителя три боевые гранаты "РГД-5" и "Ф-1" с запалами, более трехсот патронов различного калибра и два снаряженных магазина к АК-74", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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