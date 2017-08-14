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Все про:Одесская область (1648) оружие (4067) СБУ (14710)

 СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно полицией в одном из поселков Подольского района Одесской области обнаружили тайник с боеприпасами, которые вывезли из зоны АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

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"Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли у местного жителя три боевые гранаты "РГД-5" и "Ф-1" с запалами, более трехсот патронов различного калибра и два снаряженных магазина к АК-74", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО 01СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО 02СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО 03СБУ обнаружила у жителя Одесчины тайник с оружием, вывезенным из зоны АТО 04

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во время санкционированного обыска в зажопинске одесской области?? кто-то засиксотил
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