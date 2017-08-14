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 Политика Украины
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Все про:Латвия (628) Львовщина (1580) Минобороны (5278) учения (1917)

 Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными стартовал на Львовщине. ФОТО

На базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались очередные курсы подготовки украинских инструкторов под руководством военнослужащих Вооруженных Сил Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, это уже седьмой цикл учений, который пройдет в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

На церемонии открытия присутствовали представители руководящего состава 184-го Учебного центра и делегация от Вооруженных Сил Латвии во главе с капитаном Каспером Ваусте.

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По словам заместителя начальника 184-го Учебного центра по морально-психологическому обеспечению подполковника Владимира Безбородова, предыдущие шесть циклов показали превосходный результат - успешно подготовлено более 150-ти украинских инструкторов.

"Украинские военные переняли весь передовой опыт европейских армий и способны применять полученные знания на практике. Наше сотрудничество будет плодотворным и результативным", - подчеркнул офицер.

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Как отмечается, уже сегодня начинаются теоретические и практические занятия, которые будут проводить опытные инструкторы от ВС Латвии. Учения продлятся десять дней.


Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными стартовал на Львовщине 01Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными стартовал на Львовщине 02Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными стартовал на Львовщине 03


Военнослужащие Вооруженных Сил Украины после окончания курсов смогут осуществлять подготовку курсантов 184-го Учебного центра на качественно новом уровне. Кроме этого, они получат сертификаты, которые засвидетельствуют полное усвоение новых знаний и умений, которые им передали латвийские коллеги.
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как по мне, то наши военные и сами могут поучить латвийских. Не в обиду было сказано.
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*Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными* --- Вы что,прикалываетесь ?Улыбнуло
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Стесняюсь спросить, а что они могут научить украинских военных, которые уже три года на реальной войне, еще согласен если обучают американцы или британцы, у которых передовые методы обучения и опыт афгана, ирака и т.д.
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Обмен опытом, взаимная слаженность "+" дополнительный офицерский ресурс работающий на Украину...
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У них еще много чего, чему они могут научить наших военных инструкторов. Наши могут поделиться военным опытом, это обоюдный обмен. А вот, когда украинские войска обеспечат себе полное самообучение, то и в ино. инструкторах отпадет потребность.
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разве наши воины в чем-то уступают бойцам НАТО? Они там в Европе что видели кроме собственных учений? Ну разве что вооружение посовременней. Но боевой дух украинцев несоизмеримо выше! А это много значит.
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Найбільше що убиває і принижує - що наших воїнів учать інструктори з ...Латвії. Де вони воювали, який у них досвід, чому вони можуть навчити наших бійців, котрі ще пропахлі порохом і кров"ю нещодавно вийшли з-під обстрілів, з "котлів", з аеропорту, з окопів і бліндажів зі шпиталів? Показати намальовані кольорові схеми, екрани і макети, нехай навіть і з НАТО-вською маркіровкою і символікою? Поупражнятися пультами і жостиками у "водінні", "стрільбі" і маневрах? Хай би з"їздили на передову під Авдіївку, Красногорівку, Водяне, у Піски і ТАМ САМІ ПОВЧИЛИСЯ ЯК ВОЮВАТИ З КАЦАПАМИ. ТА ЩЕ Й НАМ БАБЛА ЗАПЛАТИЛИ ЗА (ДІЙСНО) БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД. Бо досвід такої ... нестандартної (котра не намальована на схемах і екранах) війни з кацапами кому-кому, а прибалтам уже невдовзі може дуже знадобитися. Учителя, йобарі-теоретики....
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25 янв. 2016 г. - Министры обороны Украины, Польши и Литвы запустили работу новой совместной военной бригады

новой совместной военной бригады
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНовый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными стартовал на Львовщине. ФОТО
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