 Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных компаний. На их счета предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за купленные товары или услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением.
Общий оборот конвертационного центра составил более 110 миллионов гривен.
В результате проведенных 16 обысков были обнаружены и изъяты 956 тысяч гривен наличными, 14 печатей предприятий, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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за лимоны в Е-декларациях?
за тарифы?
за то, шо они гуляют по 2 месяца?
за то, шо им по*срать на народ?
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и бананы как обезьянам бросать...
иначе ничего этой стране не поможет..
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