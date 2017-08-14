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Все про:Киевская область (1663) конвертцентр (368) налоговая милиция (1549) ГФС (3139)

 Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 110 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных компаний. На их счета предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за купленные товары или услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением.

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Общий оборот конвертационного центра составил более 110 миллионов гривен.

В результате проведенных 16 обысков были обнаружены и изъяты 956 тысяч гривен наличными, 14 печатей предприятий, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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каждый день чего то ликвидируют а толку ноль У депутатов , судей министров , прокуроров миллиарды наличкой , дворцы , мерседесы а говорят народ много жрёт .готовьтесь ссуки .....
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собрать бы вас крикунов усех да на фронт картошку чистить больше бы толку было, а то срать под каждой новостью уже как то наскучило смотреть
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батьку, за кого воевать???
за лимоны в Е-декларациях?
за тарифы?
за то, шо они гуляют по 2 месяца?
за то, шо им по*срать на народ?

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Ликвидируйте, ликвидируйте... У нас на всех пЯчатиков хватит... Псу вашему тузику пламенный привет
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публичный расстрел или в клетку на Крещатике!!!
и бананы как обезьянам бросать...

иначе ничего этой стране не поможет..
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Поделят бабло и отпустят. Чтобы новый центр открыли. Тем кому отмывали не чего не будет!
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Что-бы сделали большую стеклянную бочку и под круглосуточным наблюдением,всё бабло конфискованное у держиморд,собирать...За год насобирается,глядя на мельтешащие цифры конфиската,нала-2 бюджета!А так осядет в карманах компетентных органов.Которые уже превращаются в держиморд...
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Сделайте человеческие налоги и не надо будет никаких Центров
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн. ФОТОрепортаж
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