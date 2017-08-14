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Все про:Черновицкая область (315) налоговая милиция (1547) сигареты (683) ГФС (3136)

 Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой и Службой безопасности Украины изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществляется незаконная транспортировка партии сигарет. В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружено и изъяты 40 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью около миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 4 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы. ФОТОрепортаж

Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен 01Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен 02Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен 03

В настоящее время продолжается проверка.
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Ловят контрабандистов сигарет, а чтобы прийти на эту фабрику и закрыть её или оштрафовать нет возможности, поскольку фабрика крышуется сабаковым.
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Изъяли, конфисковали в закрома Родины. Покажите мне эти закрома.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж
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