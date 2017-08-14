 Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что по территории области на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществляется незаконная транспортировка партии сигарет. В результате проведенного осмотра транспортного средства были обнаружено и изъяты 40 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью около миллиона гривен.
В настоящее время продолжается проверка.
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