 Стець обсудил с Фейгиным перспективы освобождения украинских политзаключенных, - Ирина Геращенко. ФОТО

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это важная встреча Юры (Юрия Стеця. - Ред.) и адвоката Марка Фейгина, который работает по нескольким кейсам украинских политзаключенных, в том числе защищает Романа Сущенко. Мы стараемся использовать все пути и возможности, чтобы освободить Романа. Контакт с адвокатами и консулами - возможность узнать о состоянии нашего коллеги. Он молодец, держится мужественно и достойно, и верит в Украину, которая должна освободить своего достойного гражданина. На встрече Юра и Марк Фейгин говорили о делах украинских политзаключенных и перспективах освобождения ребят", - рассказала первый вице-спикер.
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Для "важной встречи" штанов поприличнее не нашлось?
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КНДР
Китай заборонив імпорт вугілля, залізної руди і морепродуктів з КНДР
Понеділок, 14 серпня 2017, 11:44
Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону імпорту вугілля, залізної руди, свинцевих концентратів та руди, свинцю та морепродуктів з Північної Кореї.
Про це повідомляє Reuters.
Заборона почне діяти з вівторка. Таким чином Пекін перейшов до впровадження санкцій Організації Об'єднаних Націй, оголошених раніше цього місяця.
Санкції ООН слід запровадити через 30 днів після прийняття резолюції, голосування по якій відбулося 6 серпня.
Згідно із резолюцією ООН, нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає 3 мільярди доларів у рік.
Санкції націлені на чотири сектори експорту - вугілля, залізо, свинець та морепродукти.
Окрім того, резолюція забороняє країнам приймати працівників з Північної Кореї. Як відомо, Пхеньян відомий тим, що посилає своїх громадян в інші країни на роботу, а потім конфісковує велику частину або всю їхню зарплату.
Санкції проти КНДР запроваджені через випробування двох міжконтинентальних балістичних ракет, які Пхеньян здійснив у липні.
Нагадаємо, Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року у зв'язку з розвитком ракетної та ядерної програм.
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При том , умалчивает, что этим направлением в россии занимаются фсб,гру и администрация путена.
Правда интересно ???
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Написали вчера.
И отдадут-гкращенки,тандиты, савченки,.....
Ихтамнет, а значит и небыло.
Цепочка: путин->фейтин->стець->порошенко-> вгеев убывает в расию.
А кто сказал, что он был в Украине и стрелял по укр людям??
Вы про такое слышали??
Кагда, кто, не можетбыть.
Вперед, беоите еще пленных, рискуйте жизнью, стець скажет спасиба.
Еще и порошенко выступит героем, что вернул сущенка.
Хотя какого хрена ентот сущенко поперся в расею??
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