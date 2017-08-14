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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Стець обсудил с Фейгиным перспективы освобождения украинских политзаключенных, - Ирина Геращенко. ФОТО

стець фейгин

Министр информполитики Юрий Стець встретился с адвокатом Марком Фейгиным, с которым обсудил состояние дел украинских политзаключенных, в частности журналиста Романа Сущенко, и их перспективы.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это важная встреча Юры (Юрия Стеця. - Ред.) и адвоката Марка Фейгина, который работает по нескольким кейсам украинских политзаключенных, в том числе защищает Романа Сущенко. Мы стараемся использовать все пути и возможности, чтобы освободить Романа. Контакт с адвокатами и консулами - возможность узнать о состоянии нашего коллеги. Он молодец, держится мужественно и достойно, и верит в Украину, которая должна освободить своего достойного гражданина. На встрече Юра и Марк Фейгин говорили о делах украинских политзаключенных и перспективах освобождения ребят", - рассказала первый вице-спикер.

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Стець обсудил с Фейгиным перспективы освобождения украинских политзаключенных, - Ирина Геращенко 01
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Порохоботов начальник, запроданцев командир.
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Ну все шеф порохоботів відразу все "порешает" !!!)))
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один зрадник другий порошенківський кум який для приколу побував міністром
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"Это важная встреча Юры "
---------------
Для "важной встречи" штанов поприличнее не нашлось?
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ЫнКирдык
КНДР
Китай заборонив імпорт вугілля, залізної руди і морепродуктів з КНДР
Понеділок, 14 серпня 2017, 11:44
Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону імпорту вугілля, залізної руди, свинцевих концентратів та руди, свинцю та морепродуктів з Північної Кореї.
Про це повідомляє Reuters.
Заборона почне діяти з вівторка. Таким чином Пекін перейшов до впровадження санкцій Організації Об'єднаних Націй, оголошених раніше цього місяця.
Санкції ООН слід запровадити через 30 днів після прийняття резолюції, голосування по якій відбулося 6 серпня.
Згідно із резолюцією ООН, нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає 3 мільярди доларів у рік.
Санкції націлені на чотири сектори експорту - вугілля, залізо, свинець та морепродукти.
Окрім того, резолюція забороняє країнам приймати працівників з Північної Кореї. Як відомо, Пхеньян відомий тим, що посилає своїх громадян в інші країни на роботу, а потім конфісковує велику частину або всю їхню зарплату.
Санкції проти КНДР запроваджені через випробування двох міжконтинентальних балістичних ракет, які Пхеньян здійснив у липні.
Нагадаємо, Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року у зв'язку з розвитком ракетної та ядерної програм.
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Говорильня не поможет, да и что тот минстець может сделать для освобождения - 0
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Википедия вот что пишет:Согласно информации BBC, к началу 2015 «отдельные министерства информации имеют Пакистан, Индия и Республика Замбия»[43]..
При том , умалчивает, что этим направлением в россии занимаются фсб,гру и администрация путена.
Правда интересно ???
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Троллинг с порванным коленом забавно,...а если это помеает освободить нашего хоть одного пленного....то шо?
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один - адвокат, а второй - каой-то чувак, который писал прошение об отставке с поста министра министерства нихуя.
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Один - адвокат, который не выиграл ни одного более-менее серьезного дела. Второй - чувак, который вместо того, чтобы бороться с пропагандой врага пытается ввести в заблуждение украинское общество и рассказать нам про перемоги и рехформы (устами саш-крещатиков, стрелков, гыгов с вами и др. порохоботов).
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и вдобавок ко всему - кацапы наступают, а у нас в это тяжелое время премьер - гройсман.
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износился стець совсем голый и босый от предыдущей работы
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Фото коліна просто "вбило"- нашо воно? Що цим Геращенко хотіла сказати чи довести?
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Это она так флиртует с Юриком - через Цензор. Ждем ответа Юры Ирочке.
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а причем здесь милиция, если поросенка громом убило?
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Стецько встретился, прокомментировала Гера... Вам не кажется, что должно быть абсолютно наоборот???
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после того,как Геращенко "успешно" за три года освободила при помощи кума рашиста, "троянскую " Надежду...освобождение остальных украинских пленных передали рабсейскому адвокату и стецю.... теперь сидеть заключенным пожизненно...
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Готовят Агеева для отдачи в Расию взпмен за Сущенка.

Написали вчера.

И отдадут-гкращенки,тандиты, савченки,.....

Ихтамнет, а значит и небыло.

Цепочка: путин->фейтин->стець->порошенко-> вгеев убывает в расию.

А кто сказал, что он был в Украине и стрелял по укр людям??
Вы про такое слышали??

Кагда, кто, не можетбыть.

Вперед, беоите еще пленных, рискуйте жизнью, стець скажет спасиба.

Еще и порошенко выступит героем, что вернул сущенка.
Хотя какого хрена ентот сущенко поперся в расею??
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Уважаемые жители Украины ! Если целый Министр, на деловую встречу одевает рваные штаны,на покупку новых зарплаты министра не хватает. Получается какой-то кавардак. Простой люд ходит почти в новых и целых штанах,а в нашего замечательного Министра нет денег на иголку с ниткой,чтоб заштопать штаны. Нехорошо это со всех сторон. А вот второй наш Министр убеждает весь МИР, что МЫ -Украинцы: "Много-много КУШАЕМ" из за этого все наши ПРОБЛЕМЫ. Что-то неладно в нашем ЦАРСТВЕ, или народ не тот, или цари нужны нам другие?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСтець обсудил с Фейгиным перспективы освобождения украинских политзаключенных, - Ирина Геращенко. ФОТО
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