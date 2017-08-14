 Двоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Наш соотечественник и два гражданина Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Украины, запрещенными орудиями выловили более 42 тыс. креветки и 93 краба, которые занесены в Красную книгу Украины", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что краснокнижных крабов, после подсчета правоохранители отпустили в море. Общая сумма ущерба государству составляет 5 млн 164 тыс. грн.
В действиях граждан усматриваются признаки уголовного преступления по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).
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Диверсанты там только мифические бегают, от нормальных погранцы не спасут. А вот уродов-браконьеров уничтожающих природу, ловить нужно.
И те из вас, кто воняет на погранцов или ржёт с них тут, такие-же уроды моральные.
Благодаря вашему безразличию и слабоумию, в Украине уничтожена вся природа, не осталось зверья, вырубаны леса. Вы превращаете страну в помойку, из которой все потом мечтают свалить. Вы больше кацапов вредите Украине..
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Диверсанты там только мифические бегают, от нормальных погранцы не спасут. А вот уродов-браконьеров уничтожающих природу, ловить нужно.
И те из вас, кто воняет на погранцов или ржёт с них тут, такие-же уроды моральные.
Благодаря вашему безразличию и слабоумию, в Украине уничтожена вся природа, не осталось зверья, вырубаны леса. Вы превращаете страну в помойку, из которой все потом мечтают свалить. Вы больше кацапов вредите Украине..
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Во всем мире,в таких случаях,иммиграционная служба,таких не граждан,нарушающих законы в стране пребывания, ВЫДВОРЯЕТ!!!
А в Украине?!
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Ответ не отличился оригинальностью:
- Это вы там в городе круглый год зарабатываете, а мы тут живем на то, что заработали за 3 месяца!
Такая политика этих аглаедов уже дает плоды.Осетровых,камбал,калканов уже хер ма...Дельфинов на горизонте увидеть-большая редкость... В июле отдыхал на Бирючем, так вот на горизонте километров с 10 сразу 5 сейнеров...Бычка цедят...
Жду когда они начнут ракушки жрать...
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Лет тридцать будут волосики на жопках своих рвать...)))
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