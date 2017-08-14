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Все про:браконьерство (111) Госпогранслужба (2977) Николаевская область (844)

 Двоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пограничники отдела "Очаков" Херсонского отряда, сотрудники Азово-Черноморского регионального управления и представители Национальной полиции обнаружили на побережье Кинбурнской косы в районе Ковалевского пляжа трех браконьеров с уловом на 5 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

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"Наш соотечественник и два гражданина Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Украины, запрещенными орудиями выловили более 42 тыс. креветки и 93 краба, которые занесены в Красную книгу Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафы за браконьерство повысили в 4 раза

Отмечается, что краснокнижных крабов, после подсчета правоохранители отпустили в море. Общая сумма ущерба государству составляет 5 млн 164 тыс. грн.

В действиях граждан усматриваются признаки уголовного преступления по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько десятков мертвых дельфинов обнаружено на побережье в Одесской области. ФОТОрепортаж

Двоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба 01Двоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба 02Двоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба 03Двоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба 04

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Дожили... Креветок поштучно уже считают...
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Ну а что еще делать нашим доблесным пограничникам как не креветок и сигареты пересчитывать. Не диверсантов и разейских агентов же им ловить...
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Алексей Носов d8330900 - креветок и крабов отпустить, а кацаПсин нахер на бутылку, равно как и каждго номерного ватника на цензоре
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С тебя, ватничка окацапленного, и надо начинать
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Молодцы погранцы, хоть какая-то польза от них есть.

Диверсанты там только мифические бегают, от нормальных погранцы не спасут. А вот уродов-браконьеров уничтожающих природу, ловить нужно.
И те из вас, кто воняет на погранцов или ржёт с них тут, такие-же уроды моральные.
Благодаря вашему безразличию и слабоумию, в Украине уничтожена вся природа, не осталось зверья, вырубаны леса. Вы превращаете страну в помойку, из которой все потом мечтают свалить. Вы больше кацапов вредите Украине..
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Илья Ильин e75eb129 - у тебя на мордоре каждого кацаПсина поштучно считают, как вещь
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Я так понимаю, теперь 5 млн в бюджет поступят? Или как? Вы видели эти 42 тыс. креветок? Одну креветку оценили в 119 грн Это жесть!
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А надо было в 1 копейку? не повадно будет в следующий раз. нужно ,вообще, в 500 грн. 1 креветку оценить- браконьеры сами рассосутся
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Ви пишете за кількість і на яку сумму виловлено,а маєте на увазі штраф.Так штраф хай дають який положенно,за скоєнне.А кількість улова і наяку сумму потрібно називати чесну.Бо воти так мухлюють з нашими грошима на списаннях.Чим вони тоді вірізняються від тих браконьєрів.Ті і ті намагаються вкрасти в держави.
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Черноморская креветка не входит в Красную книгу
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крабов после подсчета отпустили в море. Тут уже не прикопаешься. Нет у вас доказательств что крабов не было. Зато дырочки для новых звездочек уже просверлили и грамоты с квартирками получат за такую героическую операцию...
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уроды. уже креветки поштучно
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А шо тут складного? Напевне рахували відрами, знаючи приблизну кількість у відрі.
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так штраф вроде 3 грн за одну креветулю. Так что все правильно.
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Это на Кинбурне туристам продают. В Покровке у Веры под пиво. Или в "Крутой осыпи".
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Это само собой. Креветка -нежный продукт. скоропортящийся.
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крабов отпустили, а креветок значит сожрали...
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На мой взгляд некоторые орудия лова зря занесены в запрещённые - например ятеря и бредни небольшого размера
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Благодяря утопленным кацами 3000т. пшеницы с сухогруза, уменьшение популяции криветок и крабов в ближайшее время не будет
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Браконьери заробляють мільйониза раз,а їздять на ниві.А прокурори ,судді ,податківці,таможенники заробляють копійки,а їздять тільки на елітних авто.До чого б це?
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Молодцы погранцы, хоть какая-то польза от них есть.
Диверсанты там только мифические бегают, от нормальных погранцы не спасут. А вот уродов-браконьеров уничтожающих природу, ловить нужно.
И те из вас, кто воняет на погранцов или ржёт с них тут, такие-же уроды моральные.
Благодаря вашему безразличию и слабоумию, в Украине уничтожена вся природа, не осталось зверья, вырубаны леса. Вы превращаете страну в помойку, из которой все потом мечтают свалить. Вы больше кацапов вредите Украине..
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Скорее всего делиться не захотели, вот их и накрыли. Обычно там такого не бывает. Все и так знают, что погранцы контролируют ночной вылов креветки, мидий, рапанов..., и что катер стабильно проходит на траверзе Покровки в 2.00, и до этого желательно убраться с воды. Или выйти после ухода катера.
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уголь , нефть , газ , руду кипрские компании законно лобывают ?
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тут фишка в другом. Двое россиян,с ПМЖ в Украине,нарушили закон Украины.
Во всем мире,в таких случаях,иммиграционная служба,таких не граждан,нарушающих законы в стране пребывания, ВЫДВОРЯЕТ!!!
А в Украине?!
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Они местные. Просто показали российские паспорта.
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По пескам еще на "мыльнице" можно , и на уазике.
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А мы граждане Украины, этих крабов и в глаза не видим,а креветки продают по заоблачным ценам так,что там министр говорил про то,что украинцы много едят? Может этот министр сравнит цены ,зарплаты в Германии ,уровень жизни,а потом в Украине?! А уже после будет заглядывать в рот гражданам?! Позорники!
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Бери маску, ласты... убей свою машинку об пески Кинбурна, начиная от Геройского - через неделю на креветки смотреть год не сможешь. Кстати, сейчас там ежевика поспевает, крупнее, чем черешня, которую ты ел. Бесплатно. +38, джинсовый костюм, трехлитровая банка на шею - наелся+банка. Пауки не опасные. Водка тёплая.
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Обоих не жалко, не взирая на национальность. Закон один для всех или выборочно?
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Двоих кацапов случайно утопить при задержании, а украинца оштрафовать за всех троих.
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На рынке в Кирилловке спрашиваю чувиху-продавца в рыбном ряду, которая торгует вяленым пеленгасом, (длиной примерно по 15-20 см. особь).Говорю, вы шо, совсем ёпнулись, малька вылавливаете? Так скоро своим внукам будете рыбу только на картинках показывать!
Ответ не отличился оригинальностью:
- Это вы там в городе круглый год зарабатываете, а мы тут живем на то, что заработали за 3 месяца!
Такая политика этих аглаедов уже дает плоды.Осетровых,камбал,калканов уже хер ма...Дельфинов на горизонте увидеть-большая редкость... В июле отдыхал на Бирючем, так вот на горизонте километров с 10 сразу 5 сейнеров...Бычка цедят...
Жду когда они начнут ракушки жрать...
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А лучше их створки. Там этих створок на Азове.... Видимо не видимо.
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Надо было пробить катерок, на котором кацапы приплыли на косу. Там реально можно только морем.
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Кацапы местные. Катерок живет на берегу.
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Свободу крабам и креветкам!! А вообще нехорошо это. в скором времени живности вообще не останется с такими темпами. Вот тогда что они делать будут?
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Сегодня с мужем купили на рынке у бабушки в Бердянске полкило креветок. И сьели!Чувствуем себя организованной преступной группировкой, действующей на подрыв экономики страны.)))
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Сколько времени прошло ? Срачки, рыгачки ещё не было ?
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Когда уже эта хрень с шастаньем и грабежом Украины и украинцев закончится, когда ? С 1-го января 2018 точно или ещё какие то бюрократические процедуры не соблюдены ? Вазтаз конфисковать , все орудия лова, наложить арест на все имущество ,если оно у бомжей мордовских есть , при невозможности компенсировать ущерб - на зону , шить маскхалаты
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Вот это я понимаю "нарыбачили"...
Лет тридцать будут волосики на жопках своих рвать...)))
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Честно говоря не знал что краб краснокнижный. В субботу в Лазурном (Херсонская обл.) шныри на пляже по 25 грн. за штуку продавали. Чтобы прикрыть бизнес инспекторам не надо даже в море выходить на катерах.Достаточно только выйти на пляж и не брать хабари. Торговля быстро схлопнется. Эти мудаки о будующем даже своих детей не думают,не то что о стране. В Херсоне на рынках раков размером с креветку суки продают.Другие мудылы покупают. Так точно не далек тот час что ракообразных постигнет участь осетровых,калкана,рыбца,чехони и других представителей подводного мира.Сами браконьеры не прекратят свой промысел.Человек должен быть принуждаем к добродетели.Штрафы и конфискации. Только так!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвоих россиян и украинца задержали на Николаевщине с уловом крабов и креветок на 5 млн гривен, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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