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 Сильный ливень в Одессе затопил улицы. ФОТОрепортаж

Ночью в Одессе прошел сильный ливень, который сопровождался шквалистым ветром и затопил городские дороги. В настоящее время ситуация нормализовалась.

Ночью в Одессе пролился сильнейший ливень со шквалистым ветром, пишет "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает издание, затопило ряд городских дорог. Машины плавали на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жесть полная! Смотри, какие они сюда волны гонят. "Богдан" поплыл. Крантец вашей машине", - Одессу затопило после получасового дождя. ВИДЕО

Сейчас ситуация нормализовалась.

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это ни первый и ни последний потом. ливневку стоит чистить.
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її треба якраз чистити, бо потоп там де забиті ливневі люки.
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нравиться нравиться , конечно

ведь россиюшка проиграла войну, и кацапы платят дань ну и я тоже до кучи
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((( не но какой воспитанный россиянин (обычно с таким флагом цапами называю - ведут себя так) - не не не верю своим глазам - а шо такое бывает - самокритика и реальная оценка ситуации))
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ну и не верь сови глазам, но знай не все россияне крымнашисты и сириянашисты,

Есть и нормальтные ,
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согласен, адекватныз мало, и это печалит меня
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самакритка это важно ибо она приводит к прогрессу , сначала люди начинают думать ,а потом он начинает строить свой город улицу и страну и чреез 100 лет мы имеем Германию
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Германия далеко-далеко не вся красивая. Потсдам, Нюрнберг, Аусбург - дыры, страшные, грустные дыры. Есть Берлин (так-сяк), Мюнхен, Гамбург и всё.
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Одесситы,поделитесь дождями с Харьковом! Тут жарко!
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тю та то вы на Ближнем Востоке не были - во где жопа))
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Зрада? А! Знаю! Шоколадна зрада.Точнісінько так та ні як інакше
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Братанов pfceym себе и проверни 3 раза. Но. только 3 раза!!! не больше
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Это потому что гей-парад хотели провести))
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Molli - провели уже..., кстати Киев тоже затопило после этого шествия....
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не провели.
це цензор збрехав типо у голубків усе харашо.
В Одессе сорвался ЛГБТ- парад
Противники нетрадиционной ориентации сорвали в Одессе ЛГБТ-прайд, который был запланированный на сегодня. Об этом информирует Фокус. Участники ЛГБТ-прайда начали ходу от Воронцовского дворца и смогли пройти до Дюка де Ришелье. Но двинуться дальше шествие не смогло, поскольку противников парада сдерживал кордон правоохранителей.
В результате этого участники парада объявили сидячий протест, объяснив это тем, что полиция не смогла обеспечить безопасное движение по Приморскому бульвару. Попавшие в загражденную часть радикально настроенные граждане фактически не дали завершить парад.
Всего Марш равенства длился только полчаса. Он начался 11 часов, а закончился в 11:33.
https://inform-ua.info/society/v-odesse-sorvalsya-lhbt-parad11
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Как радикалы сорвали гей-парад в Одессе: появилось видео
https://www.youtube.com/watch?v=m7KY_z-62D8
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блин. надо и в Запорожье провести. третью неделю без дождя засыхаем.
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ось іще.
ЛГБТ-марш в Одессе сорвали, людей(?????? ) вывозят автобусами

Марш равенства в Одессе закончился. Противники проведения мероприятия не позволили колоне начать движение, активистов вывезли с Приморского бульвара автобусами. Полиция утверждает, что он состоялся, но по другому маршруту.

Об этом сообщает в Twitter журналист Михаил Штекель. :D
- ЛГБТ-прайд кончился. Не дошли активисты до горсовета, вывозят автобусами, - написал он.
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Во Львове мусор . тут вода потоп . ох и бардак в стране .
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країні просто не повезло з північним сусідом
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ну не то шо в цасливой и боголюбимой твоей цапии,да?)))
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А в Крыму шо? За Донбасс вообще помолчим...
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Жена сегодня утром вычерпывала воду из машины, собралась в ногах у задних сидений, прям как в мисках, район не старый, строили совсем недавно, ливневки есть и нормальные, просто дороги сделаны так, что вода собирается в впадинах. Кароче рукажопы как были так и есть.
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Эм.... Это как бы не совсем улица и не совсем Одесса - это парковка ТРЦ ривьера в Фонтанке, улицы в городе к утру уже высохли. В этот раз повезло, что ночью лило.
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Наверное впервые в жизни так рад ливню.
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