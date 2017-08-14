 Сильный ливень в Одессе затопил улицы. ФОТОрепортаж

Ночью в Одессе пролился сильнейший ливень со шквалистым ветром, пишет "Думская", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает издание, затопило ряд городских дорог. Машины плавали на Лузановке, Пересыпи и Среднефонтанской улице.
Сейчас ситуация нормализовалась.
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спроектировать сначала надо.
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ведь россиюшка проиграла войну, и кацапы платят дань ну и я тоже до кучи
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Есть и нормальтные ,
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це цензор збрехав типо у голубків усе харашо.
В Одессе сорвался ЛГБТ- парад
Противники нетрадиционной ориентации сорвали в Одессе ЛГБТ-прайд, который был запланированный на сегодня. Об этом информирует Фокус. Участники ЛГБТ-прайда начали ходу от Воронцовского дворца и смогли пройти до Дюка де Ришелье. Но двинуться дальше шествие не смогло, поскольку противников парада сдерживал кордон правоохранителей.
В результате этого участники парада объявили сидячий протест, объяснив это тем, что полиция не смогла обеспечить безопасное движение по Приморскому бульвару. Попавшие в загражденную часть радикально настроенные граждане фактически не дали завершить парад.
Всего Марш равенства длился только полчаса. Он начался 11 часов, а закончился в 11:33.
https://inform-ua.info/society/v-odesse-sorvalsya-lhbt-parad11
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https://www.youtube.com/watch?v=m7KY_z-62D8
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ЛГБТ-марш в Одессе сорвали, людей(?????? ) вывозят автобусами
Марш равенства в Одессе закончился. Противники проведения мероприятия не позволили колоне начать движение, активистов вывезли с Приморского бульвара автобусами. Полиция утверждает, что он состоялся, но по другому маршруту.
Об этом сообщает в Twitter журналист Михаил Штекель. :D
- ЛГБТ-прайд кончился. Не дошли активисты до горсовета, вывозят автобусами, - написал он.
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