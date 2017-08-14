 Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.
"После того, как основную массу воды в Ольшанском водохранилище, на границе Межгорского и Хустского районов, спустили для очередного профилактического осмотра гидросооружения, само хранилище вычистили от мусора", - рассказали в ОГА.
"Работники экологической инспекции, лесного хозяйства, госслужбы по чрезвычайным ситуациям (в том числе водолазы), облэнерго, на балансе которого находится водохранилище, Нацпарка "Синевир" и Национальной гвардии собрали около полутора тысяч мешков мусора, большинство из которого - пластиковые бутылки, - отмечает Геннадий Москаль, который поручил очистить водохранилище. - Особенно отличились нацгвардейцы, которые по моей просьбе выехали на место, хотя чистить гидросооружения - вовсе не их компетенция. Весь хлам в водохранилище снесли реки и ручейки из сел Межгорского района, которые находятся выше по течению".
"Полторы тысячи мешков мусора - яркая иллюстрация того, как жители высокогорных сел относятся к природе. Это позор на всю Украину! Я поручил экоинспекции еще раз сделать рейды по селам Межгорья, провести беседы с главами сельсоветов и строго предупредить - за мусор их будут беспощадно штрафовать. Ситуация, когда кто-то мусорит, а другие за ними должны убирать и привлекать водолазов, лесоводов и Нацгвардию, больше не пройдет", - резюмировал Москаль.
В ОГА напомнили, что в апреле этого года Москаль поручил расчистить Ольшанское водохранилище, которое является одним из самых живописных уголков Закарпатья. Значительную часть мусора тогда убрали с помощью спецтехники, включая водный экскаватор, однако затонувшие пластиковые отходы можно было вычистить только после спуска воды.
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Вспоминаю табличку на станции в Куала-Лумпуре. Штраф за курение в переводе на доллары 2000$ или 3 года тюрьмы! И идеальная чистота на платформе , ни одно быдло не курит).
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Как курят видел. Не в центре конечно. Но гастарбайтеры 100% курят на улице. То есть по улице с сигаретой никто не идёт , курят возле кафешек или мелких отелей в районах не богатых.... И мусор на улицах разбросанный видел. Так что полностью сделать город чистым не возможно. Ещё город очень безопасный.
То что удивило - везде ремонты дорог. Везде в жару стоят гастабайтеры ( там основная часть Индия и тд как в Эмиратах) и что-то ремонтируют. Дороги очень хорошие.
Удивила табличка - через полгода открытие сразу 2 веток метро (не станций - а линий) одновременно. Мне кажется у нас строят станции метро медленней всех в мире. 5 лет и - 1 станция. У нас супер праздник).
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а сельские жители и председатели сельсоветов - НЕ подчиненные Москаля.
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#яккацапи
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Не помню читала про какую то страну что там ОБЯЗАТЕЛЬНО есть налог на мусор (или может как то по другому называется) и чудак подавал в суд чтобы его не платить, и доказывал в суде КАК он его утилизирует сам.
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Основная причина - недостаток воспитания...... Если-бы учителя в школах учили, и родители на собственном примере показывали детям что мусор после себя не оставлять нигде и никогда.... Ведь это действительнл несложно собираясь на пикник взять с собой мусорный пакет и потом собрать в него весь мусор и донести до ближайшего мусорного бака.....Если хотим изменить страну к лучшему - нужно начинать меняться к лучшему самому....
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