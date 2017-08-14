EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Фоторепортаж
  8308  78
Все про:Закарпатье (1469) Москаль (1880) мусор (458) экология (1039) река (29)

 Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль. ФОТОрепортаж

В Ольшанском водохранилище, на границе Межгорского и Хустского районов Закарпатья, после спуска воды собрали около полутора тысяч мешков пластикового мусора, нанесенного туда из высокогорных сел.

Об этом сообщает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как основную массу воды в Ольшанском водохранилище, на границе Межгорского и Хустского районов, спустили для очередного профилактического осмотра гидросооружения, само хранилище вычистили от мусора", - рассказали в ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вода из Днепра по качественным параметрам приблизилась к технической, - гидрогеолог Яковлев

"Работники экологической инспекции, лесного хозяйства, госслужбы по чрезвычайным ситуациям (в том числе водолазы), облэнерго, на балансе которого находится водохранилище, Нацпарка "Синевир" и Национальной гвардии собрали около полутора тысяч мешков мусора, большинство из которого - пластиковые бутылки, - отмечает Геннадий Москаль, который поручил очистить водохранилище. - Особенно отличились нацгвардейцы, которые по моей просьбе выехали на место, хотя чистить гидросооружения - вовсе не их компетенция. Весь хлам в водохранилище снесли реки и ручейки из сел Межгорского района, которые находятся выше по течению".

"Полторы тысячи мешков мусора - яркая иллюстрация того, как жители высокогорных сел относятся к природе. Это позор на всю Украину! Я поручил экоинспекции еще раз сделать рейды по селам Межгорья, провести беседы с главами сельсоветов и строго предупредить - за мусор их будут беспощадно штрафовать. Ситуация, когда кто-то мусорит, а другие за ними должны убирать и привлекать водолазов, лесоводов и Нацгвардию, больше не пройдет", - резюмировал Москаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученый-гидрогеолог Яковлев об угрозе масштабной катастрофы на Донбассе: "Регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией"

Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль 01Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль 02Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль 03Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль 04Из Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль 05

В ОГА напомнили, что в апреле этого года Москаль поручил расчистить Ольшанское водохранилище, которое является одним из самых живописных уголков Закарпатья. Значительную часть мусора тогда убрали с помощью спецтехники, включая водный экскаватор, однако затонувшие пластиковые отходы можно было вычистить только после спуска воды.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Много быдла все таки.Я неоднократно делал замечания подобным людям, которые мусорят на природе.Одно пьяное быдло и драться из-за замечания лезло, хотя и еле на ногах стояло.Я всегда с собой беру мусорные пакеты и не оставляю за собой ни капли мусора.Выкидываю в мусорный бак на месте или забираю с собой если его нету поблизости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А на выборах голосует вот ТО дерьмо...так и живём.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это, кстати, проблема всей Украины! Наш народ нужно учить и учить, как не загаживать места где сами же и живут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчити їх, як і, меж іншим, переважну кількість німців, італійців та інших єесовців - важка праця. Нічого більш дієвого, ніж штрафувати - ніхто не вигадав. Але покарання за викинуту не в той контейнер пляшку має бути незворотнім. І саме це знання - що вирахують, знайдуть, покарають немаленьким штрафом і цей штраф стягнуть - змінить ситуацію в країні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто надо съездить в Германию. Кинуть бумажку и получить штраф 50 евро. И тогда начнут думать головой , а не как всегда.
Вспоминаю табличку на станции в Куала-Лумпуре. Штраф за курение в переводе на доллары 2000$ или 3 года тюрьмы! И идеальная чистота на платформе , ни одно быдло не курит).
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ещё лучше в Сингапур, где за жвачку, кинутую в метро или на улице придётся заплатить 500 местных баксов ( 370 американских)! Жвачку вообще запрещено ввозить в Сингапур! Кроме того, местных жителей за неоднократные нарушения ожидают и телесные наказания - до 20 ударов бамбуковой палкой. В Сингапуре оштрафовали курильщика, который неоднократно выбрасывал окурки из окна своей квартиры. Сумма штрафа составила почти 20 тысяч сингапурских долларов ($15 000).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был в Сингапуре. Как жвачку жуют не видел. Местные мне сказали , что это шаблоны для туристов. И что это делать можно , просто осторожно. А про метро - там в принципе нельзя есть , пить в метро вагонах и на станциях.

Как курят видел. Не в центре конечно. Но гастарбайтеры 100% курят на улице. То есть по улице с сигаретой никто не идёт , курят возле кафешек или мелких отелей в районах не богатых.... И мусор на улицах разбросанный видел. Так что полностью сделать город чистым не возможно. Ещё город очень безопасный.

То что удивило - везде ремонты дорог. Везде в жару стоят гастабайтеры ( там основная часть Индия и тд как в Эмиратах) и что-то ремонтируют. Дороги очень хорошие.

Удивила табличка - через полгода открытие сразу 2 веток метро (не станций - а линий) одновременно. Мне кажется у нас строят станции метро медленней всех в мире. 5 лет и - 1 станция. У нас супер праздник).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я там был не один раз! Жвачка запрещена в Сингапуре, но туристы провозят. Улицы идеально чистые, особенно в центре, курящих гастарбайтеров не видел, поскольку за брошенный окурок огромный штраф, везде камеры наблюдения и бросить окурок или прилепить жвачку, чтобы никто не увидел невозможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чему удивляться?! Эти люди позволяют рубить и красть ценный лес у себя дома, а потом орать что наводнения и дома уносит река....Странные почти европейцы, нет что бы перекрыть несколько дорог через свои населённые пункты и сжечь лесовозы , технику...так только БЛЕЮТ как овце-бараны.... А детям, внукам там же жить...Или в Польше, Венгрии, Словакии??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да... посмотрела вчера карту вокруг гугл Киева, все леса проредили, как стригущий лишай, потом смотрела по всей стране. Это ужас. Катастрофа национального масштаба. И падлы, мафия по всей стране. Сажать-непересажать тысячами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще то лес сейчас рубит очень много людей (экономят на отоплении) и не только "банда". Об этом еще говорилось пару лет назад и ситуация идет по нарастающей. Бедные беднеют еще быстрее
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сами подумали что сказали? Это бытовуха...а то в экспортных производсвенных масштабах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты меньше думай и просто посмотри сколько прицепов перед зимовкой выезжает из леса и посадок - будешь удивлен, даже некий бизнес уже начинает назревать таких вот местных делков
 показать весь комментарий
Ответить
 
ненене. промышленная техника, а не собирание хвороста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нормально так хворост собирают. Есть "лесок" неподалеку, техники тяжелой там не вижу, зато деревья уходят очень даже быстренько
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И это уже не ПАПЕРЕДНИКИ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да. знакомый жалуется, под Киевом, на даче, лес внутри (чтоб не так заметно было) вырубили, как шахматную доску, то есть наполовину. Всех можно установить, посадить, но увы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100%....Ездил на дачу старую под Клавдиево......Лысое всё внутри.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они же сами и рубаят этот лес - работают там... Только если будут самосжиганием заниматься
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они не просто позволяют лес рубить, но и сами же это делают за пять копеек. Или вы думаете, там приезжие работают? А потом у них каждую весну паводки
 показать весь комментарий
Ответить
 
карати, штрафувати, а ти організуй вивіз сміття, чи клепки для цього бракує?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, капитан на корабле не отвечает, если боцман или юнга накосячил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дело в том, что юнга и боцман - подчинённые капитана,
а сельские жители и председатели сельсоветов - НЕ подчиненные Москаля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это его обязанность или чья-то другая ? Твой вопрос что предусматривал? Ответственность Москаля? Москаль в ответе за всё в районе. И когда он объяснил, матом, что будет штрафовать сельских жителей, которые НЕ подчинённые Москаля, он это ясно дал понять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага, марсіани прилетять і наведуть порядок - звичайно, його, прямий обов"язок забезпечити, організувати, проконтролювати і т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
йому законом заборонено навіть втручатися в роботу сільських і селищних рад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
проблема в твоєму попередньому коменті, в якому ти вимагаєш Москаля втручатись і навіть називаєш такі протизаконні дії його обов'язком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я тобі дещо поясню - в українських селах все сміття закопується в землю, у кожного на ділянці є таке містечко, далі, щотижня йде прибирання, перед неділею, все підмітається, щоб не було пилюки, кропиться водою, тому українські села такі чепурні, і тут керівник цілої області звинувачує мешканців цієї області в неохайності, причому в той момент, коли виникають питання по облаштуванню митниць за єврокредити, тож хто вкрав гроші і насмітянив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
та швидше всього, сам запустив, а тепер на людей гавкає
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот так и живем,быдлоты навалом но жить хотят как в Европе,ага,щас,пока такие людишки не вымрут жить нам в дерьме и дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вирубали Карпати, гроші пропили, пляшки покидали в гірські річки.
#яккацапи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так утвердить МУСОРНЫЙ СБОР с человека СДАЕТ не СДАЕТ пусть платит. И не будет тогда за копейки мусор в речку выкидывать Так как все равно уплОчено, тогда в мусорку и сдаст.

Не помню читала про какую то страну что там ОБЯЗАТЕЛЬНО есть налог на мусор (или может как то по другому называется) и чудак подавал в суд чтобы его не платить, и доказывал в суде КАК он его утилизирует сам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если централизовано платет все не известно в какой фонд то, это до задницы. Заплатят и выбросят в реку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в местный бюджет. И если в школах проводить тематические уроки о вреде мусора в природе то малышня мам и пап "просветит" ) и на уроках биологии ввернуть эту тему и по физике - о распаде этих бутылок.... что в природе они вообще не утилизируются ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кожного року під час паводку збираю три-чотири мішки сміття на пляжі. Тільки цього року було трохи менше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почали більше прибирати за собою- цього літа на тому самому пляжі переконався в цьому. Менталітет потроху почав мінятися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та й ще до всього купівельна спроможність зменшилась...на жаль чим більше грошей у людей тим більше сміття...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По асортименту на двох столах на пляжі цього не побачив. Навіть більше стало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не переживай в Украине образуется потихоньку .. главное не сидеть сиднем как в кацапском шайтанате с его рюСьким миром , с вечной кремлевской тварью у власти и с таким количеством алкоголиков и быдла которых вообще не где не хотят видеть ... мало того... только ленивый не плюнул в сторону шайтаната
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, так организуйте вывоз мусора с сёл и проводите регулярно работу с населением. Поскольку просто терндеть- не мешки мусора ворочать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это к сожалению бич всей Украины. Практически во всех местах отдыха - в лесу, та берегах рек и водоемовб на морском побережье - можно встретить подобные кучи мусора.
Основная причина - недостаток воспитания...... Если-бы учителя в школах учили, и родители на собственном примере показывали детям что мусор после себя не оставлять нигде и никогда.... Ведь это действительнл несложно собираясь на пикник взять с собой мусорный пакет и потом собрать в него весь мусор и донести до ближайшего мусорного бака.....Если хотим изменить страну к лучшему - нужно начинать меняться к лучшему самому....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Над кожним повинен стояти поліцай з дубинкою, інакше ніяк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно, везде так. Не сам же мусор себя запаковал, и сбросился на дно? Поскребите на дне других водоемов, там будет то же. Каков народ, такое и дно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То що водойма загрязнена це так,але Вільшанське водосховище,а не Ольшанське. Чи не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На самом деле очистить водохранилище, угрожая судом, заставили венгры. К ним говна слишком много приплывает в последнее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Славяне - мусор Земли" - выходит, прав был Гитлер? Или речь шла об украинцах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
где закон о бесконтрольном вылове пластиковых бутылок!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИз Ольшанского водохранилища выловили около 1,5 тыс. мешков пластикового мусора, - Москаль. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти