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Все про:контрабанда (1994) Львов (3647) налоговая милиция (1545) ГФС (3134)

 Налоговики во Львове перекрыли канал незаконного ввоза в страну бытовой техники. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции раскрыли схему незаконного ввоза и реализации бытовой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что в одном из городов области в гаражных и подсобных помещениях частного дома хранится бытовая техника, которая ввозилась на территорию Украины подробленными партиями без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем техника продавалась через Интернет и в одном из магазинов города.

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В результате проведенного ряда обысков по местам хранения и продажи указанных товаров была обнаружена и изъята незаконно ввезенная и не сертифицированная в стране бытовая техника на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.

Налоговики во Львове перекрыли канал незаконного ввоза в страну бытовой техники 01Налоговики во Львове перекрыли канал незаконного ввоза в страну бытовой техники 02Налоговики во Львове перекрыли канал незаконного ввоза в страну бытовой техники 03Налоговики во Львове перекрыли канал незаконного ввоза в страну бытовой техники 04

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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