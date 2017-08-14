 Налоговики во Львове перекрыли канал незаконного ввоза в страну бытовой техники. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что в одном из городов области в гаражных и подсобных помещениях частного дома хранится бытовая техника, которая ввозилась на территорию Украины подробленными партиями без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем техника продавалась через Интернет и в одном из магазинов города.
В результате проведенного ряда обысков по местам хранения и продажи указанных товаров была обнаружена и изъята незаконно ввезенная и не сертифицированная в стране бытовая техника на общую сумму более 4,5 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
142 0
Украинец пытался вывезти в Польшу 27 кг наркотиков. ВИДЕО(27)
4 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы. ФОТОрепортаж(11)
Двое украинцев задержаны в Австрии за контрабанду сигарет(23)
Пограничники обнаружили 2 кг янтаря, которое житель Волыни пытался нелегально провезти в Польшу. ВИДЕО(6)
Что напоминают просьбы не убирать налоговую милицию(0)
Тайник с сигаретами обнаружен в топливном баке автомобиля на границе с Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж(24)
9300 пачек контрабандных сигарет изъяты на Буковине и Закарпатье. ФОТОрепортаж(4)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума