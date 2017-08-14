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 Налоговики в Хмельницкой области ликвидировали незаконную передвижную заправку. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции пресекли работу незаконной передвижной газозаправочной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области одно из предприятий осуществляет незаконную реализацию сжиженного газа при помощи передвижной газозаправочной станции, прицепленной к автомобилю DAF. Непосредственную продажу газа осуществлял гражданин Украины, житель одного из городов области.

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В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 2,7 тысячи кубических метров сжиженного газа, а также автомобиль и полуприцеп, оборудованный передвижной заправкой. Общая стоимость изъятого составляет почти 790 тысяч гривен.

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В отношении гражданина, осуществлявшего продажу топлива, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.

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