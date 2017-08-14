 Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии В соцсетях публикуют фотографии видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе "Пляжник".

В то же время, украинские активисты в соцсетях обращают внимание на то, что Ах Астахова в 2015 году выступала в оккупированном Крыму."Ирина "Ах" Астахова летом 2015 года посещала с гастролями оккупированный Российской Федерацией Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон "О гастрольной деятельности в Украине". Администрация учреждения "Пляжник" и организаторы провокационного концерта решили несмотря ни на что проводить концерт", - написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.В открытом доступе имеется видео с ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта "Миротворец".

Сама поэтесса, а также администрация клуба "Пляжник" ситуацию пока не комментировалиИностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.