 Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В соцсетях публикуют фотографии и видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе "Пляжник".
В то же время, украинские активисты в соцсетях обращают внимание на то, что Ах Астахова в 2015 году выступала в оккупированном Крыму.
"Ирина "Ах" Астахова летом 2015 года посещала с гастролями оккупированный Российской Федерацией Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон "О гастрольной деятельности в Украине". Администрация учреждения "Пляжник" и организаторы провокационного концерта решили несмотря ни на что проводить концерт", - написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.
В открытом доступе имеется видео с ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта "Миротворец".
Сама поэтесса, а также администрация клуба "Пляжник" ситуацию пока не комментировали
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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Так само як і з "хріновою владою" завжди - вона завжди хрінова, а вибирають її завжди святі люди.
Не буде нічого, поки ми самі не змінимось(
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Ким є ці представники влади і СБУ? - Українцями.
Хто формує цю систему, чиїм віддзеркаленням вона є? Українців.
Не кацапи, не поляки, не інопланетяни. Тільки ми всі винні в тому, шо живемо так як живемо, шо навколо все засрано і продано, шо ворог попри всю власну нікчемність, може сміятись з наших вад.
І згадайте це хоча б наступного разу на виборах, перш ніж знову послухавши реклами, бігти віддавати всій голос за тих самих, хрінових, системних паразитів, йуль, пєть, ляжків, ригів, ринатів і бєнь, котрі існують заввдяки нашій тупості і безпам*яцтву, завдяки тому шо ми, такі пи**аті завжди даєм змогу правити нами таких х***им.
Чисто там де не смітять, а правда там де не брешуть - от чим ми поки ще відрізняємся від нормальних суспільств.
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*свій
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Важливо - зрозуміти власну вину, прийняти її, зробити висновок і змінитись.
Хіба дурень, котрий наприклад, скинув якимось аферистам останні 200$, бо йому прислали лиска шо він виграв машину має право звинувачувати аферистів, пошту яка прислала йому "лист щастя", термінал через який він пересилав гроші? (а він саме це і робитиме, і далі знов, і це замкнене коло). Ні, він має звинувачувати себе, такого дурака, зрозуміти це, зробити висновок, змінитись і більше не наступати на такі граблі.
А в нас поки він постійно і постійно знов і знов робить ті самі помилки, кричачи про зраду, засирає все навколо себе, кричачи про бруд, дає і бере хабарі, кричачи про корупцію. От і все(((
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*листа
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Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя - обязательно подождут,
Если счастье придет - значит ты его заслужил.
Сколько не было б лет - душою будь молодым,
И не думай когда и где будет твой финал.
Не любящих тебя - спокойно отдай другим.
Отраженье ищи в душе, а не у зеркал.
Если дом опустел - не бойся покинуть дом.
Если город не тот - решайся и двигай прочь!
Если ленишься ты - все дастся с трудом,
И никто и ничем не сможет тебе помочь.
и т.п.
Вот стоила эта херня потраченных букаф и про
сртерянного на них времени?
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Ты их в дверь - они в окно!"
- ВСВ
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Перед православными лежит методичка: «мочить» Порошенко.
Их задача всеми доступными средствами, и, в первую очередь, используя ложь, вызвать у населения ненависть к Президенту Петру Порошенко. Для достижения этой цели тролли помещают на украинских ресурсах материалы вызывающие панику: «Фсё пропало», «в Дебальцево - котел», «Липецкая фабрика», «шоколадный заяц нас сливает», «кругом предатели», «Гонтареву на гиляку», «Рада сдала Крым», «выходим на третий Майдан».
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Да нет о чем говорить здесь и спорить.
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Так нужно поступать всем! В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и вышвырнули из парламента
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/896749768390717441
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Не знала горя в жизни черепаха
Но тут приехала турист Натаха))
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А ты тоже раньше знал певунью- колясницу из недоимпнрии? Ну ее не пустили на Евровидения! А эту любительницу хуйла на каком основании пустили?
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Ой, вэй...
Мы с Сарочкой вообщэ никак совсем нипанимаем зачэм не пускать или пускать.... зачэм вообщэ обращать внимание на артистов и других талантливых разных там клоунов?
Пускай оно ездить туда сюда где ему нада и радует граждан!
Ми с Сарочкой думаем, что граждане сами пусть решают, - платить свои кровные или не платить артисту шо приехал петь или выступать... Зачем уважаемому украинскому правительству брать на свою занятую важными делами голову ещё и это беспокойство?
ойвэй....
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ОЙ ВЭЙ! Шо Вы говорите такие страшные весчи !
Мамочке Саре аж поплохело и она теперь капает капли !!!
А шо там Пореченков пострелял - так это не страшно. Этот , артист (дай бох ему здоровья) никуда попасть ни в ково не может ! Он хороший мальчик никово не обижает и стрелять боиться! Сарочка говорит, шо он пастреляв ТАК перепугался, что уписялся и две недели пил водку леча свои испуганные нервы.
Он хороший, порядочный и трусливый мальчик. Моя Сарочка знает, что говорит. Она людей видит совем насквозь...
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Не даст ему никто здоровья. Я узнавала.
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Гаврила от гангрены слег»,
И оказался вдруг без хрена -
В аптеку, блин, зайти не мог!
«Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил»,
Его с конвертом миллионным
Фашист позорный застрелил.
«Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила порубал»,
Шел на свидание с принцессой,
Да серый волк его сожрал …
«Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булку испекал»
И для соседа-гомосека
Крысиный яд в нее совал.
Гаврила ехал на трамвае,
В трамвай Гаврила забежал,
Он контролера стукнул в харю,
Чтоб тот его не штрафовал.
Страдал Гаврила от запоя,
Гаврила три недели пил,
Со страшным криком: «Что такое?!»
Чертей по всем углам ловил.
Играл Гаврила с шахматистом,
Гаврила шахматы любил,
Гроссмейстера он матом чистым
Послал, затем доской убил.
Боксером стать решил Гаврила,
Гаврила окунулся в бокс,
Гавриле так набили рыло,
Что сам он с ринга не уполз.
Пошел Гаврила в рэкетиры,
Гаврила рэкетиром стал,
С удавкой, топором, волыной
Рубь у старушки отобрал.
Пошел Гаврила в террористы,
Гаврила террористом стал,
И пол-Москвы легко и быстро
Одной гранатой подорвал.
Пошел Гаврила в президенты,
Гаврила президентом стал,
Всех президентов-конкурентов
В сортире насмерть облажал.
Вступил Гаврила в космонавты,
Гаврила космонавтом стал,
Кричал сквозь космос: «Ух ты! Ах ты!»
Когда в ракете догорал.
«Гаврила стул купил на рынке,
Был у Гаврилы стул плохой»,
Залез на стул Гаврила прытко
И въехал в петлю головой …
Всю жизнь Гаврила рыл могилу,
Врагам Гаврила яму рыл,
Его как раз похоронили
В одной из вырытых могил.
Гаврила был, как птица Феникс:
Сгорит - воскреснет вновь в стихах,
Когда перо поэта - penis,
Напишет обо всех грехах!
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На мелочи, типа этой, вообще внимания обращать не стоит.
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Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя - обязательно подождут,
Если счастье придет - значит ты его заслужил.
Вот один из фрагментов стиха, то о чем пишет эта поэтесса.Здесь кто то, напечатал целый стих(не буду забирать славу в человека).Приблизительно ,такие же и остальные.Ну примерно,как у чукч-"что вижу,о том пою" .Хотя все на "любителя". Я хочу сказать о тех ,кто пришел послушать,эти заурядные строки. Я в театры не хожу.Но пару раз была и сделала,для себя наблюдательный вывод. Большинство публики приходит,себя показать и других посмотреть.Какая то часть, действительно с полным вниманием "внимает,"-В чем суть происходящего на сцене. Еще часть,которой нравится игра актеров(мимики,декорации,...).Но подавляющее большинство,-это серьезная,"культурная"мина на лице,для выставления ее наружу-посмотрите,во, какие мы любители культуры,смотрите на нас..............Вот те, которые пришли слушать стихи этой поэтессы, как раз и относятся к последним.
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