EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Фоторепортаж
  6619  91
Все про:Крым (20420) Одесса (5821) оккупация (7240) артисты (139)

 Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО

Российская поэтесса Ирина Астахова (псевдоним Ах Астахова) в воскресенье, 13 августа, выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В соцсетях публикуют фотографии и видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе "Пляжник".

Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма 01


В то же время, украинские активисты в соцсетях обращают внимание на то, что Ах Астахова в 2015 году выступала в оккупированном Крыму.

Читайте также: Посещение оккупированного Крыма грозит группе Scooter болезненными последствиями, - посол Мельник

"Ирина "Ах" Астахова летом 2015 года посещала с гастролями оккупированный Российской Федерацией Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон "О гастрольной деятельности в Украине". Администрация учреждения "Пляжник" и организаторы провокационного концерта решили несмотря ни на что проводить концерт", - написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.

В открытом доступе имеется видео с ее выступления в государственном академическом музыкальном театре Симферополя. За это она была внесена в базу сайта "Миротворец".

Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма 02


Сама поэтесса, а также администрация клуба "Пляжник" ситуацию пока не комментировали

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Смотрите также: Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО

В украинском МИДе ранее обнародовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...і хтось же ходить слухати, дивитись на кацапів котрі порушували окупований кордон, платить за це гроші.

Так само як і з "хріновою владою" завжди - вона завжди хрінова, а вибирають її завжди святі люди.
Не буде нічого, поки ми самі не змінимось(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если даже СБУ не против и не замечает то почему нет. Вся система дырявая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто сформував таке СБУ? - Влада, котру виюрали українці.

Ким є ці представники влади і СБУ? - Українцями.
Хто формує цю систему, чиїм віддзеркаленням вона є? Українців.
Не кацапи, не поляки, не інопланетяни. Тільки ми всі винні в тому, шо живемо так як живемо, шо навколо все засрано і продано, шо ворог попри всю власну нікчемність, може сміятись з наших вад.
І згадайте це хоча б наступного разу на виборах, перш ніж знову послухавши реклами, бігти віддавати всій голос за тих самих, хрінових, системних паразитів, йуль, пєть, ляжків, ригів, ринатів і бєнь, котрі існують заввдяки нашій тупості і безпам*яцтву, завдяки тому шо ми, такі пи**аті завжди даєм змогу правити нами таких х***им.
Чисто там де не смітять, а правда там де не брешуть - от чим ми поки ще відрізняємся від нормальних суспільств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже и не знаю, я, например, не голосовал за этого "япродамрошенатовдвенедели", это сказки для дебильчиков и они сработали. Что делать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На неважливо, хто за кого голосував навіть.

Важливо - зрозуміти власну вину, прийняти її, зробити висновок і змінитись.

Хіба дурень, котрий наприклад, скинув якимось аферистам останні 200$, бо йому прислали лиска шо він виграв машину має право звинувачувати аферистів, пошту яка прислала йому "лист щастя", термінал через який він пересилав гроші? (а він саме це і робитиме, і далі знов, і це замкнене коло). Ні, він має звинувачувати себе, такого дурака, зрозуміти це, зробити висновок, змінитись і більше не наступати на такі граблі.

А в нас поки він постійно і постійно знов і знов робить ті самі помилки, кричачи про зраду, засирає все навколо себе, кричачи про бруд, дає і бере хабарі, кричачи про корупцію. От і все(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повністю згодний!!! Нафіг з пляжа цих кацапів!!! У нас війна з ними, а вони в нас виступають...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботі , шо замолчали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3-М-22 - а что им сказать? - они все на это выступление и ходили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усталость от неопределённости, толи война толи ато. Отсутствие тактики и стратегии в данной ситуации. Саботаж, контреволюция и коррупция. Вот этоги барыжной политики шоколадника. Потому и маэмо шо маэмо. Мне кажется, что сейчас обстановка в стране жуже чем в 14 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если пусто в душе - значит время сменить маршрут.
Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя - обязательно подождут,
Если счастье придет - значит ты его заслужил.
Сколько не было б лет - душою будь молодым,
И не думай когда и где будет твой финал.
Не любящих тебя - спокойно отдай другим.
Отраженье ищи в душе, а не у зеркал.
Если дом опустел - не бойся покинуть дом.
Если город не тот - решайся и двигай прочь!
Если ленишься ты - все дастся с трудом,
И никто и ничем не сможет тебе помочь.
и т.п.
Вот стоила эта херня потраченных букаф и просртерянного на них времени?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько это будет продолжаться? Унас законы существуют в стране или нет? Почему нет никакой реакции от властей? Почему не наказывают тех кто ПРОВОДИТ такие концерты, тех кто пускает в страну Украина таких актрис,певунов и т.д? А от ЕС и США мы санкций требуем и осуждаем их за продажность Кремлю! АУУ СБУ, ПОЛИЦИЯ,мэры городов, вы за это ДОЛЖНЫ отвечать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Shuha - "АУУ СБУ, ПОЛИЦИЯ" - да не кричите вы так.., заняты они... - шатунов из среды украинских националистов ловят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Законів валом. Всяких і різних. Виконувати їх нікому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Там шпионки с крепким телом,-
Ты их в дверь - они в окно!"

- ВСВ

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да перестаньте вы делать рекламу этой ах какой поэтессе. Никто ее в Украине не знал и знать не хотел и, думаю, деньги за выступление никто ей не платил. Приехала тетка позагорать и попиариться. Широко известная в узких кругах, блин. Арестовать, оштрафовать, выдворить - в общем, сделать то ,что положено по закону, но МОЛЧА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесса - Столица Мокши. - Утин - введи войска, - кричала она на Куликовом поле.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Увага! Внимание! В Центре информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ расположенного в Питере на улице Савушкина, 55 к «работе» приступила новая смена.
Перед православными лежит методичка: «мочить» Порошенко.
Их задача всеми доступными средствами, и, в первую очередь, используя ложь, вызвать у населения ненависть к Президенту Петру Порошенко. Для достижения этой цели тролли помещают на украинских ресурсах материалы вызывающие панику: «Фсё пропало», «в Дебальцево - котел», «Липецкая фабрика», «шоколадный заяц нас сливает», «кругом предатели», «Гонтареву на гиляку», «Рада сдала Крым», «выходим на третий Майдан».
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Антипа Пилигримов -" вызвать у населения ненависть к Президенту Петру Порошенко" - А почему отчество пропустил? Петр Алексеевич Порошенко....- вот так правильно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стесняюсь спросить, но все-таки спрошу: а "в первую очередь использовать ложь" обязательно? Или это вопрос принципа? типа "мне легче вам штраф заплатить, чем себе руку сбивать"? А то я все думал, что для выполнения поставленной задачи им бы вполне правды хватило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
больше похоже на темник от заступившей смены стецьков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А успішний,грузинський рефррматор Міхо Саакашвілі,теж путінський агент???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацап, повезло тебе. Этот красавец - твой начальник?

 показать весь комментарий
Ответить
 
Как говорил "классик" Чавокуня : Анна Ахметова, это большая украинская поетесса.
Да нет о чем говорить здесь и спорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо СБУ не ловить не тільки мишей, а іще і блох та сєпарів, про порушників режиму кордону, я мовчу, а можна по за порушення кордону садовити до тюрми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждем обяснения Погранслужбы. Астахова реальная фамилия а не псевдоним. Кстати стишки астаховой весьма посредественны, совершенно не цепляют.. как раз для посетителей клуба Пляжник)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гляжу,на Цензоре "плюрализм мнений".(исключая конечно кукарекание кацапья)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому особа,яка підтримувала окупантів,заробляє гроші в Україні на українцях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тому, що в Україні повно тупих ідіотів, які готові віддати ії свої гроші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це так.Але після заборони в'їзду рос. співулі на Євробачення вийнятків не має бути ні для кого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поэтесса рашистка) -это уже не поэтесса,а шлюшка ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 16 ч.16 часов назад
Так нужно поступать всем! В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и вышвырнули из парламента

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/896749768390717441
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где же было наше СБУ ? Спит? Или гоняет бабок с сигаретами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після прийняття закону про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону ситуація з такими гастролерами малость зміниться. Будуть тоді кацапи і їм співчуваючі співати для зеків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В одноклассниках она Наталка из Тернополя. Черепаха не настоящая, а есть еще ее фото с крокодилом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что говорить о рашистских "писаках",если рошен по указанию куйла, Одессу отдал под управление человека с рабсейским паспортом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А теперь представьте сколько разного кацапья в Украину ездит если даже такие с громкими знаменитостями враги свободно проскакивают. Ето к тому что нужен визовый режим с врагом или *торговыми партнерами*
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
sibd sibd
А ты тоже раньше знал певунью- колясницу из недоимпнрии? Ну ее не пустили на Евровидения! А эту любительницу хуйла на каком основании пустили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО

Ой, вэй...
Мы с Сарочкой вообщэ никак совсем нипанимаем зачэм не пускать или пускать.... зачэм вообщэ обращать внимание на артистов и других талантливых разных там клоунов?
Пускай оно ездить туда сюда где ему нада и радует граждан!
Ми с Сарочкой думаем, что граждане сами пусть решают, - платить свои кровные или не платить артисту шо приехал петь или выступать... Зачем уважаемому украинскому правительству брать на свою занятую важными делами голову ещё и это беспокойство?
ойвэй....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага...вот пострелял "артист" по твоим деткам из пулемета и на "гастроли" - твою сарочку "радовать"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


ОЙ ВЭЙ! Шо Вы говорите такие страшные весчи !
Мамочке Саре аж поплохело и она теперь капает капли !!!
А шо там Пореченков пострелял - так это не страшно. Этот , артист (дай бох ему здоровья) никуда попасть ни в ково не может ! Он хороший мальчик никово не обижает и стрелять боиться! Сарочка говорит, шо он пастреляв ТАК перепугался, что уписялся и две недели пил водку леча свои испуганные нервы.
Он хороший, порядочный и трусливый мальчик. Моя Сарочка знает, что говорит. Она людей видит совем насквозь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Этот , артист (дай бох ему здоровья) "

Не даст ему никто здоровья. Я узнавала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блять, собрать в одной большой бочке Барыгу, Обтруханого и мадам Грицацуеву и плотно закрыть. Кто выжевет - того повесить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не уследили, выдохлись на депортации Саакашвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
барыжная власть - барыжное "сбу"...С ЭТИМИ, МЫ ВОЙНУ НЕ ВЫИГРАЕМ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Страдал Гаврила от гангрены,
Гаврила от гангрены слег»,
И оказался вдруг без хрена -
В аптеку, блин, зайти не мог!

«Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил»,
Его с конвертом миллионным
Фашист позорный застрелил.

«Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила порубал»,
Шел на свидание с принцессой,
Да серый волк его сожрал …

«Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булку испекал»
И для соседа-гомосека
Крысиный яд в нее совал.

Гаврила ехал на трамвае,
В трамвай Гаврила забежал,
Он контролера стукнул в харю,
Чтоб тот его не штрафовал.

Страдал Гаврила от запоя,
Гаврила три недели пил,
Со страшным криком: «Что такое?!»
Чертей по всем углам ловил.

Играл Гаврила с шахматистом,
Гаврила шахматы любил,
Гроссмейстера он матом чистым
Послал, затем доской убил.

Боксером стать решил Гаврила,
Гаврила окунулся в бокс,
Гавриле так набили рыло,
Что сам он с ринга не уполз.

Пошел Гаврила в рэкетиры,
Гаврила рэкетиром стал,
С удавкой, топором, волыной
Рубь у старушки отобрал.

Пошел Гаврила в террористы,
Гаврила террористом стал,
И пол-Москвы легко и быстро
Одной гранатой подорвал.

Пошел Гаврила в президенты,
Гаврила президентом стал,
Всех президентов-конкурентов
В сортире насмерть облажал.

Вступил Гаврила в космонавты,
Гаврила космонавтом стал,
Кричал сквозь космос: «Ух ты! Ах ты!»
Когда в ракете догорал.

«Гаврила стул купил на рынке,
Был у Гаврилы стул плохой»,
Залез на стул Гаврила прытко
И въехал в петлю головой …

Всю жизнь Гаврила рыл могилу,
Врагам Гаврила яму рыл,
Его как раз похоронили
В одной из вырытых могил.

Гаврила был, как птица Феникс:
Сгорит - воскреснет вновь в стихах,
Когда перо поэта - penis,
Напишет обо всех грехах!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чему тут удивлятся.Воюют простые Украинцы.У пети и жидвы ато.То есть можно смерти не замечать и грабить как последний раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эту поэтессу лично Петя пригласил и он же купил билеты на её выступление? И он же занял все места в зале?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно нет,но сделать так ,чтоб параша не шлялась по Украине свободно ,его прямая обязанность как президента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да глупость это, нет у него обязанности поэтесс ловить, это дело совсем другой ветки власти. Не делай из президента царя. Мы не Раша, где х=ло в ответе за лампочку в подъезде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто ж это должен делать?Национальная безопасность по конституции Украины,прямая парафия его.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уверен, до этой новости о ней вообще знали единицы
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да девяносто процентов этих поэтов, художников и прочих творческих личностей не от мира сего. Они понятия не имеют, что прилетая в Симферополь, как делали всегда, нарушают закон. И понятия не имеют, как добраться до Крыма посуху )) А их сразу в террористы записывают и призывают СБУ карать их беспощадно ) Ох уж эти вышиватные патриоты диванного разлива. С настоящими врагами бороться надо, а не мешать всех до кучи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если наша власть начнет заниматься ловлей и выдворением из страны вот таких вот поэтесс на один день, то грош цена такой власти. Серьёзными делами заниматься надо, а не фигней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
власть на то и власть чтобы следить за соблюдением законов а не паразитировать на них...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если власть будет яростно следить за соблюдением законов, ты первый взвоешь, уж поверь мне. Не надо уподобляться ни совку, ни третьему рейху. Расстрелять администрацию клуба Пляжник, заточик поэтессу в Бастилию. Ага ))
На мелочи, типа этой, вообще внимания обращать не стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Йшов 1943 рік. В СРСР з творчим туром по містам Ленінград, Сталінград, Тула та інших, що не були зайняті вермахтом, приїхала Лєні Ріфєншталь, та вся творча група фільму "Тріумф волі". Дозвіл на присутність в СРСР було виписано наркомом Бєрія. (Десь так. А що?! "Мистецтво по-за політикою!" Чи не так?!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
достали уже вышиватники с такими сравнениями...для начала надо вп хотя бы иметь, а не бороться с террористами под видом ато
 показать весь комментарий
Ответить
 
вопрос к Куркову Олегу, ты реально сравниваешь выступление на Евровидении и выступлением в клубе Пляжник? ))) Без обид, но я бы задумался ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
мы с тобой мыслим абсолютно разными категориями поэтому весь спор теряет смысл...
 показать весь комментарий
Ответить
 
следующий высер СБУ-Обязать воинов АТО перед атакой петь гимн раисси)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так а куди дивилося СБУ?В мене питання до Грицака і Порошенка - на хрена нам такі "...охоронні" органи!?Які отримують чималу зарплату за рахунок моїх податків???
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них дачі в Іспанії над Серелземним морем; а тут про події коло Чорного моря. Як їм з Середземноморської висоти побачити чорноморську низину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Російська поетеса Астахова -------------- вона не є російською поетесою, у нас в Росії вона ніколи навіть не була і ріки Рось не бачила. Натомість, вона є московською поетесою, бо її батьківщина - Московщина. ЦЕНЗОР, пиши так, як воно є насправді, а не фантазії від лукавого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а в вышиватном мире рашу уже переименовали на московщину?)вот когда хотябы в украинском введут такое наименование, то претензии будут обоснованы, а пока в спам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если пусто в душе - значит время сменить маршрут.
Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя - обязательно подождут,
Если счастье придет - значит ты его заслужил.

Вот один из фрагментов стиха, то о чем пишет эта поэтесса.Здесь кто то, напечатал целый стих(не буду забирать славу в человека).Приблизительно ,такие же и остальные.Ну примерно,как у чукч-"что вижу,о том пою" .Хотя все на "любителя". Я хочу сказать о тех ,кто пришел послушать,эти заурядные строки. Я в театры не хожу.Но пару раз была и сделала,для себя наблюдательный вывод. Большинство публики приходит,себя показать и других посмотреть.Какая то часть, действительно с полным вниманием "внимает,"-В чем суть происходящего на сцене. Еще часть,которой нравится игра актеров(мимики,декорации,...).Но подавляющее большинство,-это серьезная,"культурная"мина на лице,для выставления ее наружу-посмотрите,во, какие мы любители культуры,смотрите на нас..............Вот те, которые пришли слушать стихи этой поэтессы, как раз и относятся к последним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот если бы приехала бы к на в город Сумы, я бы с удовольствием сходил бы на эту поэтессу Астахову,да еще такая девушка и в белом халате.Вот к нам в город Сумы Российская группа Бутырка приезжала выступала в театре Щепкино,так народа разных возрастов было полно даже родители приходили с детьми которые ходят во второй и третий класс,один второклассник с родителями даже пел какая осень в лагерях.Так что думаю в городе Сумы и на Астахову много бы пришло бы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийская поэтесса Астахова выступила в Одессе, несмотря на посещение оккупированного Крыма. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти