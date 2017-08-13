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Все про:Муссолини (3) пиар (297) пропаганда (2189) Путин (24133)

 Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини. ФОТОрепортаж

PR-служба президента РФ Владимира Путина изображает его точно так же, как и те, кто в свое время занимались имиджем итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Путина подают в тех же образах, с такими же людьми, животными и предметами, за теми же занятиями, в такой же одежде и в тех же ракурсах, что и в свое время Бенито Муссолини. К такому выводу пришел швейцарский журналист Винцензо Каподичи, который в своем блоге разместил фотоподборку под названием Putolini.

1. Загорает
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 01
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 02

2. Занимается спортом
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Крепись, братан": на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом. ФОТО

3. Плавает
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 04
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 05

4. Играет на музыкальных инструментах
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 06

5. Гладит "дикую кошку"
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 07

Смотрите: Самолет Путина вывозил из Хельсинки ящики с элитным алкоголем, - финские СМИ. ФОТО

6. Управляет катером
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 08

7. Стреляет
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 09
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 10

8. Катается на лыжах
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 11

Смотрите: Российский пропагандист Соловьев разместил в соцсетях фейковое фото Путина. СКРИНШОТ

9. В кабине самолета
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 12
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 13

10. Сбор урожая
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 14
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 15

11. На мотоцикле
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 16
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 17

Читайте: Пропутинским байкерам не дали грант президента РФ

12. Верхом
Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини 18
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Не скажи! Педро в самолёт или в танк не влезет!
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Это только фашистскую сущность современной российской недоимперии. Кстати советские агитации плакаты времен Сталина как братья близнецы похожи на агитационные плакаты Гитлера. Случайное совпадения, я так не думаю.

По сути Сталинизм и Нацизм это одно и тоже.
Коммунизм это такое же зло, как и фашизм. Сравнительная характеристика нацизма и коммунизма.
1 Тотальный (всеохватывающий) контроль над личностью и социумом в целом.
2 Наличие одной государственной идеологии (фашизм-коммунизм) которая возводилась в ранг религии
3 Культ личности вождя (Сталин-Гитлер)
4 Наличие мощной пропагандисткой машины с помощью которой, перекручивалась история для оправдания, агрессивных планов по захвату новых территорий.
5 Попирание демократических прав и свобод населения.
6 Массовые репрессии против несогласных (инакомыслящие) с политикой государства. В том числе расстрелы детей.
7 Навязывание обществу образа врага с последующим его уничтожением. Отличием том, что фашисты уничтожали людей по расовому признаку (100% уничтожение цыган и евреев и 50% славян), а коммунисты по классовому (уничтожим кулачество, духовенство казачество, как класс).
Вывод коммунизм (ленинизм, сталинизм) и фашизм (нацизм), рашизм (русский нацизм).
бесчеловечные тоталитарные политические системы, которым не место на Земле. Для Украины и украинцев, обои системы несли одно зло, и следует очистить украинскую землю от скверны.
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Я не против обширного инфаркта миокарда.
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ВО, МУССОЛИНИ СТЕРХОМ НЕ ЛЕТА!
ВРУТ ЗНАЧИТ ГНИЛЫЕ ЗАПАДНЫЕ ГАЗЕТЧИКИ !
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Хуйло -это уже посмертно-как-бы оно не копировало кого-то
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Проблема в том что после смерти Путлера Параша породит нового,потом опять и опять, это как зубы дракона, поэтому к борьбе с Парашей нужно готовиться навсегда а не ждать смерти очередного фюрера. От этой дряни под боком никуда не уйти . Линя Маннергейма, опыт Израиля.
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Бред . Так можно сравнить любого человека катающегося на машине или на лыжах .
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особенно того, кто на лыжах не катается и на машине тоже
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согласен, бред- так же можно сравнить любого загорающего человека :D
p.s вот это ватку колбасит)
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Ой-ой , мачо рюсское обидели... Действительно , не показали ведь фото с Муссолини , когда тот достаёт амфоры с морских глубин, и как гоняется он за итальянской щукой.. А вот русское мачо могёт, способен и такие "подвиги".
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возьми любого туриста фото ещё больше будут похожи .
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только вот ватка путает туриста и президента страны
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Там есть ещё один мачо , туркменский. И на дуде игрец , и в спорте молодец. Кстати ,наш Лукашенко хоть и подонок , а на вид неплох, сложен неплохо. Не то что хуйло...
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Значит закончит, как Бенито - повесят вниз головой!
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пол года назад он говорил, мол сил нехватает, так это, сказал иму - чесноком не брезгать, чтоб демонов мог выгнать, походу частично помогло, жив ещё и это хорошо, победит демонов, я уверен, победит.
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Трохи відпочив в друзів на віллі біля Дніпра А це втягуюсь потроху
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та там такая дачка-фазенда-вилла двух.. трехэтажная-как говорил Голохвостый про дачку на Липках
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Как бы оно ни было дальше !!!-НО ХУ@ЛО ВОЙДЁТ В УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ КАК ---.i. !!!
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Муссоліні залишився в історії Муссоліні,а цей залишиться в історії хуйлом.
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ничего своего у свинофашистов нет - все спизженое...
и история, и герои, и предки - просто ВСЁ.....
это лютый пиз...дец....
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На расеи нет ничего своего - все спёрли!
Единственное, что там создали - это Вяличии Х√йла!
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ерунда. У Бенито не было фотки верхом на медведе. Слабак. Завтра Вова китов седлать будет..
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я так понимаю что мордва специально сделала говномет какашникова специально для карликового хуйленка. В два раза меньше обычного.
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мы тоже идем в тренд с небольшой поправкой :D


Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини - Цензор.НЕТ 4312
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А за его спиной лежит олимпийский чемпион по биатлону!
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и этот туда же. надо его на передовую, пусть прицелит пару ихтамнетов.
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фу бля. какая гадость. Нельзя же такое на ночь постить.
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Wevelsburg - ну извините..., а шо поделать... - правда как она есть..
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Что , ещё и амфоры достал с морских глубин, иль щуку выловил преогромных размеров. Иль тебе просто надо было высрать что-нибудь тупенькое...
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Ils ne passeront pas - это ближе к выборам..., мой белорусский порохосос...
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А какое отношение к данной статье имеет Порошенко , и твои заявы про будущие выборы... Что-то там диктаторством и не пахнет , а иначе срал бы ты поносом, а при Порошенко пока ещё здорово выёбываешься, хотя и война в стране.
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та нехай собі... дай боже, може й здохне в той самий спосіб
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Та того хУЙЛА стільки на знімали, що будь-які фото можна підібрати. І ніяке воно не путоліні- воно хУЙЛО.
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А если я сниму майку и сфотографируюсь . тоже на Муссолини буду похож ? . шо только не делают шоб хоть как то прославиться .
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Ты хоть трусы снимай, а как был мудаком, так им и останешься.
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А если я сниму майку и сфотографируюсь . тоже на Муссолини буду похож ? (с)

Это-вряд ли.
Скорее-на своего кумира хуйла.
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Надеюсь, завершающие кадры жизненного пути того и другого будут также одинаковыми.
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Плакаты с Гитлером уже тоже все перепробовали.
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ждём фотку с муссолини где он вниз головой болтается и идентичную - с хуйлом
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Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини - Цензор.НЕТ 2217

вот когда похожим результатом будет хуило, чур - этот оркестр мой, ещё прошлом году забраниловал.

https://www.youtube.com/watch?v=6Ssl7hS7jZ0
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Так кабаева порвет всю конструкцию. Гном будет так и висеть, а ей лучше что-нибудь продвинутое, єлектрическое.
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Пытаются изобразить дуче, а получается )(уйло )))))))))))
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Ну, учитывая последний фото-плакат муссолини - мне нравится эта тенденция ...
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Мурза, ты некий бред постишь ... Если и проводить здесь аналогии , то это режим Лукашенко. Трамп даже если бы и захотел походить на Муссолини , то кто ему позволит.
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Эх! мля,добавлю и я фоточку пула топлес и одну маааленькую детальку ,нет, я понимаю что это буддистстский знак, но символизм - зашкаливает! За ХЗ что деды тралевале?, чтобы всякие недомерки лошадок мучали? :Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини - Цензор.НЕТ 4682
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Муссолини вызывает большее уважение чем это пуйло.
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и самбист, и ездун на медведе, и на ладе калине.....запустите его в космос, может еще на гуманоидах покатается?
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Это типа приложил руку везде, кроме благосостояния государства? Уж, простите - занят был. Времени не хватило. Но, завтрааа все будет так как надо. Хорошего настроения.
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рutolini: пиарщики путена хуйлы берут идеи с плакатов с Муссолини.
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пиарщики хуйлы забыли для пиара об одной фоте Муссолини - вот этой
. Такая фота будет хуйле как раз к лицу его ботаксной мерзкой роже, она многим понравицца и сразу станет шедевром.
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что характерно ни у того ни у другого нет харизмы, ну по крайней мере в моём понимании, они производят впечатление какие-то пыжащихся их себя что-то, не натурально, а ведь кто -то ж наверное в восхищении, всё не понять..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажPutolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини. ФОТОрепортаж
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