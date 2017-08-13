 Putolini: пиарщики Путина берут идеи с плакатов с Муссолини. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Путина подают в тех же образах, с такими же людьми, животными и предметами, за теми же занятиями, в такой же одежде и в тех же ракурсах, что и в свое время Бенито Муссолини. К такому выводу пришел швейцарский журналист Винцензо Каподичи, который в своем блоге разместил фотоподборку под названием Putolini.
1. Загорает
2. Занимается спортом
3. Плавает
4. Играет на музыкальных инструментах
5. Гладит "дикую кошку"
6. Управляет катером
7. Стреляет
8. Катается на лыжах
9. В кабине самолета
10. Сбор урожая
11. На мотоцикле
12. Верхом
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Особенности дипломатии "ДНР", гибридная религия, страницы истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
В отношении России сегодня существует несколько "европ", и это проблема для адекватного ответа Кремлю, - Безсмертный(21)
Путин вряд ли так сойдет с ума, что начнет крупномасштабную войну против Украины, - Кравчук(109)
Путин будет лезть в Украину до тех пор, пока не получит по зубам, - Жебривский(87)
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Это вредно для международных усилий по поиску мирного урегулирования, - НАТО о визите Путина в Абхазию(19)
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По сути Сталинизм и Нацизм это одно и тоже.
Коммунизм это такое же зло, как и фашизм. Сравнительная характеристика нацизма и коммунизма.
1 Тотальный (всеохватывающий) контроль над личностью и социумом в целом.
2 Наличие одной государственной идеологии (фашизм-коммунизм) которая возводилась в ранг религии
3 Культ личности вождя (Сталин-Гитлер)
4 Наличие мощной пропагандисткой машины с помощью которой, перекручивалась история для оправдания, агрессивных планов по захвату новых территорий.
5 Попирание демократических прав и свобод населения.
6 Массовые репрессии против несогласных (инакомыслящие) с политикой государства. В том числе расстрелы детей.
7 Навязывание обществу образа врага с последующим его уничтожением. Отличием том, что фашисты уничтожали людей по расовому признаку (100% уничтожение цыган и евреев и 50% славян), а коммунисты по классовому (уничтожим кулачество, духовенство казачество, как класс).
Вывод коммунизм (ленинизм, сталинизм) и фашизм (нацизм), рашизм (русский нацизм).
бесчеловечные тоталитарные политические системы, которым не место на Земле. Для Украины и украинцев, обои системы несли одно зло, и следует очистить украинскую землю от скверны.
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ВРУТ ЗНАЧИТ ГНИЛЫЕ ЗАПАДНЫЕ ГАЗЕТЧИКИ !
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p.s вот это ватку колбасит)
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и история, и герои, и предки - просто ВСЁ.....
это лютый пиз...дец....
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Единственное, что там создали - это Вяличии Х√йла!
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Это-вряд ли.
Скорее-на своего кумира хуйла.
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вот когда похожим результатом будет хуило, чур - этот оркестр мой, ещё прошлом году забраниловал.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ssl7hS7jZ0
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путенахуйлы берут идеи с плакатов с Муссолини.
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пиарщики хуйлы забыли для пиара об одной фоте Муссолини - вот этой
. Такая фота будет хуйле как раз к
лицуего ботаксной мерзкой роже, она многим понравицца и сразу станет шедевром.
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