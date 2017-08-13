 Двое несовершеннолетних угнали и сожгли машину в Донецкой области, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители обнаружили "Таврию", полностью уничтоженную огнем. Одной из версий случившегося был поджог.
"Следы" привели оперативников к местам проживания двух 16-летних подозреваемых. У одного из них изъят флэш-накопитель, который был украден из салона машины.
Друзья утверждают, что решили покататься. Они самостоятельно завели автомобиль и успели объехать город, а затем, чтобы отвести подозрения, сожгли его.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
(Фото полиции Донецкой области)
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З'ясувалося, що 45-річна померла знаходилася у розшуку з 17 лютого, коли до відділення поліції звернулася її мати та повідомила, що 29 січня її донька пішла з дому і більше не поверталася.
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В Индии и Сингапуре можно отправить за решетку малолетнего правонарушителя с семи лет. С десяти лет ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности в Австралии, Швейцарии, Великобритании и части штатов США (например, Колорадо и Луизиана). Уголовная ответственность с 13 лет наступает во Франции, с 14 лет - в Германии, Испании и Японии. В других странах Евросоюза возраст колеблется от 13 до 18 лет
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