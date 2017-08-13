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Все про:авто (4506) поджог (683) подростки (171) Донецкая область (4581)

 Двое несовершеннолетних угнали и сожгли машину в Донецкой области, - полиция. ФОТО

В Бахмуте (Донецкая область) задержаны подростки, подозреваемые в похищении и поджоге автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители обнаружили "Таврию", полностью уничтоженную огнем. Одной из версий случившегося был поджог.

"Следы" привели оперативников к местам проживания двух 16-летних подозреваемых. У одного из них изъят флэш-накопитель, который был украден из салона машины.

Друзья утверждают, что решили покататься. Они самостоятельно завели автомобиль и успели объехать город, а затем, чтобы отвести подозрения, сожгли его.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое подростков подозреваются в поджоге кинотеатра в Покровске. ФОТО

Двое несовершеннолетних угнали и сожгли машину в Донецкой области, - полиция 01Двое несовершеннолетних угнали и сожгли машину в Донецкой области, - полиция 02

(Фото полиции Донецкой области)
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цвет нации от данбаса подрастает. Далеко пойдут, их идейник с шапок начинал, а эти с машин стартуют
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В одній з квартир м. Верхньодніпровська під купою шмаття у шафі в поліетиленовому пакеті поліцейські виявили муміфіковане тіло жінки.
З'ясувалося, що 45-річна померла знаходилася у розшуку з 17 лютого, коли до відділення поліції звернулася її мати та повідомила, що 29 січня її донька пішла з дому і більше не поверталася.
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в Крыжополе тоже самое, во Львове, Одессе, Харькове и тд. шо ответишь, умник?
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тут Сталин был прав (про с 12 лет)

В Индии и Сингапуре можно отправить за решетку малолетнего правонарушителя с семи лет. С десяти лет ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности в Австралии, Швейцарии, Великобритании и части штатов США (например, Колорадо и Луизиана). Уголовная ответственность с 13 лет наступает во Франции, с 14 лет - в Германии, Испании и Японии. В других странах Евросоюза возраст колеблется от 13 до 18 лет
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У нас в Сумах каждый день еще по хуже,так что Донбасс здесь не причем,они же дети
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Свитолина выиграла супертурнир в Канаде https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/svitolina-v-finale-superturnira-v-kanade.htm
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Во всей стране разгул преступности, так что Донбасс тут не при чем....
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гониш, шоле!!!!!! рюкзакович всех поборол, почти, а ты..... Эхх
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Да у нас в Сумах еще хуже чем в 90,так что то что здесь выложили это ерунда.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое несовершеннолетних угнали и сожгли машину в Донецкой области, - полиция. ФОТО
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