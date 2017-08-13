 Машину с "номерами" террористического формирования "ЛНР" задержали в Беларуси. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Нашу ніву", белорусская милиция направила запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля.
Напомним, ранее в белорусском Могилеве был замечен автомобиль с "номерами" "ЛНР".
Житель Могилева обратился в руководство областной милиции с запросом, каким образом машина с номерными знаками непризнанной территории попала в Беларусь, а также, что делают правоохранительные органы, чтобы не допускать на территорию Беларуси транспортных средств, угрожающих безопасности граждан.
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Хотя стоп! Они ведь теперь не кормят всю Украину...
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