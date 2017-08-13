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 Машину с "номерами" террористического формирования "ЛНР" задержали в Беларуси. ФОТО

В Могилеве (Беларусь) автомобиль с "номерными знаками" террористической организации "ЛНР" задержали и поместили на штрафстоянку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Нашу ніву", белорусская милиция направила запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля.

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Машину с номерами террористического формирования ЛНР задержали в Беларуси 01



Напомним, ранее в белорусском Могилеве был замечен автомобиль с "номерами" "ЛНР".

Житель Могилева обратился в руководство областной милиции с запросом, каким образом машина с номерными знаками непризнанной территории попала в Беларусь, а также, что делают правоохранительные органы, чтобы не допускать на территорию Беларуси транспортных средств, угрожающих безопасности граждан.
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Вопрос: как туда доехал и как на границе пропустили?
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белорусам делать нечего, вот у нас недавно видел авто с номерами непризнанной Абхазии - ездят себе спокойно, никто не трогает
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Ну не знаю. Ни разу не видел ничего подобного за 3 года, хотя один товарищ говорил, что видел. А так... Ну жигуль какой-то, хозяин явно не жирует у себя в ЛНР. Может и заставили номера поставить. Я бы не стал как-то сильно на это реагировать. Вот если бы Бентли, тогда да
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Вот когда у тебя кацапы оттяпают кусок могилевской области, да убьют несколько тысяч твоих соплеменников (может даже друзей или родственников) и будут трепаться каждый день на своем зомбокацапском тв о том, что не долго вам бульбашам осталось, что вот скоро Минск будет русским и т.д. Вот тогда можешь сильно не реагировать. Да и вообще не нервничать, цак оденешь и будешь сидеть и радоваться.
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Да, сука... Заставили ироды... И в Беларусь поехать заставили... Не говоря уже о том, что и пенсию на территории Украины заставляют получать. Бедняга, не жизнь, а сплошная мука...
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Интересно сколько времени лугандонцу пришлось копить на этот спорткар...
Хотя стоп! Они ведь теперь не кормят всю Украину...
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Цензор.НЕТФотоОбществоМашину с "номерами" террористического формирования "ЛНР" задержали в Беларуси. ФОТО
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