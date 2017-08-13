 Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Практический призыв проведен на базе одного из военных комиссариатов Сумской области.
Во время сборов личный состав отряда отработает программу подготовки по военным дисциплинам, в частности, тактико-специальной, военно-медицинской, инженерной и огневой подготовки.
С целью приобретения практических навыков в применении стрелкового оружия и проверки тактической слаженности действий пройдут учения, в ходе которых будут отработаны элементы ведения боя в лесной местности.
К подготовке военнослужащих отрядов территориальной обороны привлечены инструкторы с опытом ведения боевых действий в зоне проведения АТО на Востоке Украины.
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Слава Україні!
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Це не дивно, бо "полонені" на 90% етнічні кацапи, а їм на боці ворога воювати звична справа. 200000 козаків, 800000 РОА, 200000 РОНА, не рахуючи окремих підрозділів. Всього на боці фашистів вофвало до 1.5 млн кацапів. Їх до фашистів тягне, ніби медом помазано !
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Бажаю всіляких гараздів!
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