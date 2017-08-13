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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине. ФОТОрепортаж

В Сумской области начались плановые сборы по подготовке отрядов территориальной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Практический призыв проведен на базе одного из военных комиссариатов Сумской области.

Во время сборов личный состав отряда отработает программу подготовки по военным дисциплинам, в частности, тактико-специальной, военно-медицинской, инженерной и огневой подготовки.

Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине 01

С целью приобретения практических навыков в применении стрелкового оружия и проверки тактической слаженности действий пройдут учения, в ходе которых будут отработаны элементы ведения боя в лесной местности.

Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине 02

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Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине 03

К подготовке военнослужащих отрядов территориальной обороны привлечены инструкторы с опытом ведения боевых действий в зоне проведения АТО на Востоке Украины.

Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине 04

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Правильное дело, а то дырявые ходят парадами по ватным направления в угоду плешивому педофилу за деньги ФСБ.
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Здесь о Тимошенко не пишут, проходите мимо.
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Это только мне показалось, что кроме нескольких пацанов - все остальные пенсионеры?
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Загони самооборони рекомендовано створювати з людей,які в останню чергу можуть бути призвані на фронт, а також із фізично здорових пенсіонерів.Серед пенсіонерів є воєнспеци вищого рівня.Так ,що насмішки тут недоречні.
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А кто тебе сказал на насмешки? Это констатация факта, глядя на фото.
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тоже неплохо!у нас в Запорожье большинство пенсионеров ждут прихода....
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Да какой дурак туда пойдет,вы посмотрите на фото там одни пенсионеры
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бандерівці гуртуються!..... от не розумію москалів, невже воно того коштуе - прийти в Україну і померти....
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ДНД - дуракам нечего делать............
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Як завжди - переп'ються і влаштують гей-парад.................
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От! Так вас,нестандартних, бандерівці і виловлять.
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Нестандартні не можуть когось ловити...................... їх самих нині ловлять всі кому не лінь.............. так що, стережися, лончику..

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сдурели. Какая на три буквы, "отработаны элементы ведения боя в лесной местности". там 2/3 пенсионеров, походу. Его еж укусит и привет. Почему не отрабатывать четко, вызов, получение оружия и занятие позиций перед населенными пунктами или в них. Куда его в лес? Если еще ними будет командовать кадровый военный, он сожрет свои штаны.
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Не альтернативную а нетрадиционную. И уже не в УССР но еще и не в Европе.
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зрада тотальна зрада поводять пізно проводити непотрібно раз проводять розкрадуть призивають нетих хай син порошенка іде в призов ! тотальна зада нічого неробиця
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А почему не раздают оружие,ведь склады валятся от советского оружия,люди смогли бы пристреляться,а так шо,опять показуха,собралось пару десятков стариков,послушали и разошлись.
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Пацак, узбагойся, встав цак у ніс і тихо сиди у гравіцапі, бо доведеться робити Ку-у перед старшими.
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В Донбасе идёт война против кацапорылых уродов.
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Бо частина продалася за шмат гнилої ковбаси і воює на боці кацапів.
Це не дивно, бо "полонені" на 90% етнічні кацапи, а їм на боці ворога воювати звична справа. 200000 козаків, 800000 РОА, 200000 РОНА, не рахуючи окремих підрозділів. Всього на боці фашистів вофвало до 1.5 млн кацапів. Їх до фашистів тягне, ніби медом помазано !
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А якби тобі було чим думати, то ти сходило б на попочленську ділянку найближчого цвинтаря і подивилося, сільки між загиблими попочлєнцами кацапських прізвищ, скільки тюркських, скільки єврейських, а скільки українських.
Бажаю всіляких гараздів!
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Один кацап а так всю тему споганив,за лічені хвилини...
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Бредятину писать не нужно тут).Че нам РФ ненавидить ? Путин и его банда во всем виновата.Ми уважаем врагов - зачем нам их ненавидить?
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ватник лугандонский пошол нахрен отсюда
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у тебя больное воображение про .лугандон
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Скажи спасибо што тебя просто банят. Лет 30 назад твоя пятая точка неслась бы со скоростью 100км/ч в направлении ближайшего СИЗО.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине. ФОТОрепортаж
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