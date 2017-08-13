 Трое подростков подозреваются в поджоге кинотеатра в Покровске. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, при обследовании места происшествия было установлено, что причиной возгорания является поджог. Выяснилось, что он был совершен тремя местными несовершеннолетними парнями.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, пожар произошел 7 августа. В результате кинотеатр выгорел почти полностью.
(Фото полиции Донецкой области)
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Людям с неустойчивой психикой, детям и беременным женщинам - ни-ни.
)))
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http://kriminal.tv/news/fantasticheskie_tvari_grjazevoe_mrakobesie_v_rossii_popalo_na_video.html
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Желающих подзаработать таким образом - резко уменьшится.
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А виновников привлечь к обязательным работам по восстановлению здания.
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Лучше бы спалили бы игровые автоматы или казино,ну на крайняк какую нибудь нарко точку вместе с нарко барыгой вот это было бы весело
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