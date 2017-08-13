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Все про:поджог (681) подростки (169) пожар (3437) Донецкая область (4579)

 Трое подростков подозреваются в поджоге кинотеатра в Покровске. ФОТО

Полицейские установили подростков, подозреваемых в поджоге кинотеатра "Мир" в Покровске (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, при обследовании места происшествия было установлено, что причиной возгорания является поджог. Выяснилось, что он был совершен тремя местными несовершеннолетними парнями.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, пожар произошел 7 августа. В результате кинотеатр выгорел почти полностью.

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Трое подростков подозреваются в поджоге кинотеатра в Покровске 01

(Фото полиции Донецкой области)
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А из личинок вырастает вот это!!!
Людям с неустойчивой психикой, детям и беременным женщинам - ни-ни.
)))
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Ну, хрен его знает, подобную фигню видел на некоторых свадьбах еще при союзе. Когда сватов, родителей молодоженов, грузили на телегу (а где и на тележку) и везли вот так вот "купаться" в какое-то болото поблизости. Все это сопровождалось всякими пахабными песнями-прибаутками.
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Потянуло подростков к прекрасному искуству КИНО. А рядом школа или райадминистрация. (Хотя в таких здания обычно налоговая).
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Поигрались? Теперь родителям убытки возмещать. мне кажется. что у кого то из этих подростков, задница долго болеть будет
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В колонии - точно заболит, пока не разработают
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Какие убытки? Отцы сепары в "освободительных бандах лугандона".
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Для начала - пусть родители рассчитаются квартирами, а оставшийся долг - повесить на счетчик
Желающих подзаработать таким образом - резко уменьшится.
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Рядом и школа, и поликлиника. А кинотеатр вообще-то сильно мешал строящемуся рядом братом мера торговому центру. И сам кинотеатр нерабочий лет пять - суды - пересуды за право собственности. Так что неслучайно, что трое подростков... Ну, вы поняли...
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Теперь с родителей высчитывать стоимость ремонта.
А виновников привлечь к обязательным работам по восстановлению здания.
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ЦЕНЗОР НАПИСАВ: Троє підлітків підозрюються в підпалі = Троє підлітків підозрюють себе в підпалі ОРИГІНАЛЬНО-С!!!
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Палить не строить,зачем было палить кинотеатр ну явно полудурки.
Лучше бы спалили бы игровые автоматы или казино,ну на крайняк какую нибудь нарко точку вместе с нарко барыгой вот это было бы весело
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое подростков подозреваются в поджоге кинотеатра в Покровске. ФОТО
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