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 Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 августа, военные медики вертолетом эвакуировали раненых военнослужащих из района проведения антитеррористической операции в Харьков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сначала бойцам оказали помощь передовые группы врачебно-сестринских бригад, находящихся ближе к районам боевых действий. Далее раненых доставили в 65-ый военный мобильный госпиталь, где провели необходимые мероприятия по оперативному вмешательству и стабилизации. Оценив состояние военнослужащих, было принято решение об их перевозке воздушным транспортом на вертолете Ми-8МТ в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (г. Харьков).

Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 14 раненых воинов доставили самолетом в Одессу, четверо - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО 02
Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО 03

Смотрите: Медики прооперировали бойца АТО с застрявшей в ноге гранатой. ФОТО+ВИДЕО

"Несколько дней назад двое военнослужащих получили минно-взрывные ранения на передовой, - рассказывает главный хирург АТО полковник медицинской службы Константин Гуменюк. - Это множественные ранения, верхних и нижних конечностей, туловища, проникающие ранения живота. Сейчас их состояние стабильное, их уже ждут в Харькове - в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где бойцы будут проходить дальнейшую диагностику и лечение. Кроме того, в Центр также будут доставлены военнослужащие с травмами и соматические больные".

Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО 04

Смотрите: Проекту по спортивному протезированию для ветеранов АТО в Днепре помогают волонтеры из 4 стран, - руководитель проекта Кумка. ВИДЕО
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Выздоравливайте. хлопцы. Вы нужны своей семье.вы нужны Украине
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Ребятам скорейшего выздоровления и здоровья. Пусть Господь помогает.
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Бойцам выздоровления и долгих лет жизни!!!

Редакторам Цензора - внимательности при наборе текста (заголовок - бзззыы)
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Ветролет - это такой пепелац секретный из ВОВ. С вертолетами не путать!
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...вертолёты ...веТРолёты
Про кацапов можете писать с ошибками - это простительно...
Но про наших героев, уж извольте!!!
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ХЛОПЦІ,ТРИМАЙТЕСЯ!
ХАЙ ГОСПОДЬ СИЛ НА ОДУЖАННЯ ДАЄ!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО. ФОТОрепортаж
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