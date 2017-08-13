 Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Сначала бойцам оказали помощь передовые группы врачебно-сестринских бригад, находящихся ближе к районам боевых действий. Далее раненых доставили в 65-ый военный мобильный госпиталь, где провели необходимые мероприятия по оперативному вмешательству и стабилизации. Оценив состояние военнослужащих, было принято решение об их перевозке воздушным транспортом на вертолете Ми-8МТ в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (г. Харьков).
"Несколько дней назад двое военнослужащих получили минно-взрывные ранения на передовой, - рассказывает главный хирург АТО полковник медицинской службы Константин Гуменюк. - Это множественные ранения, верхних и нижних конечностей, туловища, проникающие ранения живота. Сейчас их состояние стабильное, их уже ждут в Харькове - в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где бойцы будут проходить дальнейшую диагностику и лечение. Кроме того, в Центр также будут доставлены военнослужащие с травмами и соматические больные".
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Редакторам Цензора - внимательности при наборе текста (заголовок - бзззыы)
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Про кацапов можете писать с ошибками - это простительно...
Но про наших героев, уж извольте!!!
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ХАЙ ГОСПОДЬ СИЛ НА ОДУЖАННЯ ДАЄ!
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