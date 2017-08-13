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Все про:Чечня (555) Окуева Амина (51)

 Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В воскресенье, 13 августа, возле стелы на Майдане Незалежности в Киеве развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это мероприятие символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка как никогда", - заявила организатор акции участница АТО Амина Окуева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне, - Дудаев в 1995 году. ВИДЕО






Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 01Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 02Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 03Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 04Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 05Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 06Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 07Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 08Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 09Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 10Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 11Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 12Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 13Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 14Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 15Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 16Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном 17



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Як це немає? А ти мабуть правовірний казах? ))) Спочатку наведи порядок у своїх думках, а потім лізь із запитаннями. Твої два поста - розумова еклектика, змішана з кліпанням очима. Типу не розумієш про що мова. Або перестань придурюватися. або іди лісом )))
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На моих глазах когда-то на рынке такая стая продавцов избивала. Это был ПЦ. Никогда не забуду. Хотели рынок под контроль взять. Но их отстреляли тогда. А сейчас их становится все больше...
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У тебе на пара.., пардон расєє? А ШО ж ти хотів? Бути АНпєрієй і шоб всі сиділи на своїх теренах? Так не буває, бо в АНпєрії УСЬО відбувається тільки в центрі, а в провінціях життя немає )))
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Нет у меня кураторов. И премий тоже нет. Только жизненный опыт.
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Який там у тебе "жизнєнний опит", хамло? Краще покажи свою пику у ФБ, не бійся )))
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Только после того, как ты вернешься на Украину и будешь защищать свою землю.
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Як це пов"язано одне з одним? Ти троль, я - реальна людина і це ГОЛОВНЕ. Ти прийшов на цензор гидити, я - висловлювати свої думки. Ти навіть не знаєш під чиїм прапором я пишу. Погано у школі вчився і, як наслідок, не знайшов кращої роботи, а посмітюха? Ти геть тупий, писати про прапор, як головний критерій істини? Навіть немовля сьогодні знає, що під українським прапором друкуються мАсковскІЯ тролі. Втім, про що це я? Нормальна людина на таку ганебну роботу не піде і самому собі ставити "лайки" не буде)))
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1. Тролль ты или нет - большой вопрос. 2. Если мнение другого человека не совпадает с твоим - это не значит, что он "гадит". Это значит, что у него другое мнение. Привыкай к Европе и не будь дикарем. 2. Под каким флагом ты выступаешь для меня неважно, главное, что не под украинским. 3.ты меня обвиняешь с том, что я ставлю себе лайки. Где? Под каким высказыванием? Дело в том, что я этого никогда не делаю. А ты истеришь и брешешь, чем демонстрируешь свою гаденькую, трусливую сущность. На этом дискуссия прекращена. Не хочу больше тратить на тебя время.
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какой ты человек??? ты кроль эпливый...короче в спам гавно
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1. Ти -троль, без питань. 2.Покажи, де ти, по відношенню до мене, продемонстрував "свойо мнєніє"? Тотальне хамство так, продемонстрував. Значить прийшов гидити. Для "особо одарьонних" кацапських тролів повідомляю, що влітку я пишу під прапором Хорватії, яка знаходиться в Європі (а ти, дурню, і не підозрював), бо у мене сезонна робота. 3. Звинувачувати тебе? Я не прокурор, мені просто на тебе начхати, а будь-який сторонній читач знає, що істерика - останнє "прістаніщє" саме троля, якому немає що сказати. Щодо "труслівой сущності", ПОКАЖИ СВОЮ ПИКУ У ФБ, а тоді поговоримо про тебе, "героя нашого часу" ))) 4. Ти звалюєш, бо обісрався (пробач за мою французьку) ))) П.С. Щасливого плавання, "скромне" Г.
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Александр, не мешайте человеку др...чить (себе ставить лайки). У него проблемы - есть лекарство - спам и все)))
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на паРашу.... Они сами себя Рашей именуют... И у них есть "па"путен... Значит, на паРашу!
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"на Украину"-???туз дырявый палишся кацапская шавка.
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пару десятков чеченов или дагов в среднем городе это уже жестокое ОПГ - верно для козломордого скотомогильника, называющего себя расией.

Да ты и сам это знаешь, ведь явно пишешь сидя на бутылке?


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Спасибо друзья-украинцы за поддержку чеченского сопротивления...Мы верим, что придет день, когда мы общими усилиями похороним недоимперию зла.
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стесняюсь спросить- а на чьи шиши будете шиковать? свою нефть гнать в соседние нефтяные иран, Ирак, ливию, Азербайджан? кому вы нужны? вы же работать не умеете и не любите.
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стесняйся дальше, лишнехромосомный выкидыш.
И особенно поражает твоё чавкание вафельницей про не умение работать! Ведь всем известно - именно срусский генетический мусор абсолютно не способен на любую полезную занятость. Со всех видов деятельности у них более-менее получаются только на лепка петухов, поглощение боярышника вёдрами и сидение на бутылках...
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жива і з 2007р. офіційно щодня в Чечню йдуть близько 160 лямів деревяних у вигляді дотацій. (60 млрд щорічно)
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))) З такого приводу можна б було показать на великому екрані, як кадиркін голову кацапу пиляє.
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Вітаю Вас Моджахедіни! Ви вільні Люди своєї Ічкерії!
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если посмотреть на карту, то соседями свободной Ичкерии будут турция, Армения (т.е. рф), ира, грузия, азербайджан. турция или иран влегкую ассимилируют эту маленькую, но гордую страну, которая кстати, раньше и была частью ирана. так что единственный путь к сохранению своего подвида- это быть российским регионом ужоса. вся эта лабуда со свободной Ичкерией- высасывание денег на содержание. уверен что ваша окуева работает в связке с кадыровым- создает ему имидж спасителя рассеи и выбивает дотации
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Столетия раша уничтожает маленькую гордую Ичкерию, а она не сдаётся и лупит её везде, где только может, прославляя свой народ всё новыми и новыми Героями! Пусть живёт и возрождается этот героический народ, несмотря на все происки и преступления раши.
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Вы не против, что бы всех русских, проживающих в Украине заменить на чеченцев? А шо, народ маленькой гордой Ичкерии украинцы любят, а русских ненавидят! Надо поменять баш на баш.
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Ребята мы идем в Европу!! Дудаевские бородачи вахабиты там не нужны. Поверьте мне и не баньте. Это люди войны.... они воюют всегда........ Оставьте Украину впокое, у нас и так в стране кровь рекой льется из-а ненавистных кацапов.
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Ты в жопе старого пердуна бая Назарбаева, о какой Европе мечтаешь?
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"Мы идем"... Та нет- мы в Европе, задача, чтобы остальные это поняли. А воевать пришлось им как, когда, при каких обстоятельствах? И ведь это имидж также и для Украины. Всех, кого уже оставляли в покое- Молдову, Грузию, ранее Ичкерию, им полегчало?
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Ты ватан идёшь в прямую кишку плешивого педофила путина.
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Между нами одна разница мужик. Я хочу быть поближе к цивилизованной Европе - Швейцарии,Франции, Голландии и т.д. , а ты к бородатым вахабитам-беспредельщикам в горном ауле. Одно с другим не сочитается мужик. Либо бородатые чечены с калашами либо Европа, третьего не дано.
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Пока Украина не отобьётся от рашистов и не изгонит подхуйловников из власти, ни какой Швейцарии, Франции или Голландии не будет. Бородатые Чеченцы за тебя воюют, пока ты передёргиваешь на Голландию, да и образованне тебя они.
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Твои сексуальные фантазии здесь никому не интересны. Хочешь свободную Ичкерию? Пожалуйста. Выдели им часть например хмельницкой области под автономию, где они будут торговать наркотой и людьми. Еще не передумал? Не хочешь? Вот тут-то и оно
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Ватник, хочешь ты или нет, но Чечня отделится от паРаши, перестанете платить дань и опять вспыхнет война на Кавказе, ты дебил если считаешь, что 300 000 убитых Чеченцев рашистами забили? За всё надо платить и вы ещё раз прочувствуете любовь чеченского народа с отрезанием ватных голов.
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Причем тут ватник? И причем тут рашисты? Мне с высокой колокольни плевать и на рашистов и на убитых чеченцев. Я тебе говорю, хочешь свободную Ичкерию, можешь создать ее в Украине. А отделится или не отделится.... Да мне насрать
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Торговлю людьми и наркотой из кисель тв почерпнул?
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Почему с Кисель ТВ? Почитай про великих борцов Арби Бараева или Салмана Радуева. А борцов Шамиля Басаева и Доку Умарова, которого Ярош очень любит, даже США и ЕС признали международными террористами. Так что ты там с Ичкерией поосторожнее, а то в Европу по безвизу вдруг не выедешь за поддержку терроризма
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если объективно, то убийство сруских, т.е. тварей и прочих человекообразных выродков, не должно называется терроризмом.
В крайнем случае - это жестокое обращение с животными.
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инако-мыслие - это что ? оправдывать "гражданской войной с бурятами" оккупацию Чечни , Грузии , Украины ? .... что за инакомыслие такое то ... непонятно.... бот ты сраный.
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Я щиро вдячна всім,хто не будучи громадянином України,допомагає нам воювати з Російською імперією,але брат українцю тільки українець,всі інші -союзники,партнери.Сьогодні кримські татари є корінним народом держави Україна,а кілька століть тому ,вони,будучи вассалами турецького султана,жили з того,що ловили українців і продавали їх в рабство.Ми вважали братами росіян,разом виганяли Гітлера,а тепер ми з ними воюємо,і ніхто не може знати,як воно буде з Чечнею (чи Ічкерією,в чому відмінність?) Історія- річ непередбачувана.Кадиров до речі теж чеченець.
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Єдиним корінним народом України є українці. Татари ніколи не були корінним народом України. Крим вони захопили в 1239 році. За довго до них в Криму жили греки, вірмени, євреї, німці, українці й багато інших народів.Згадаймо хоча б князівство Тьмутаракань де правили чернігівські князі. Багато давніх кримських міс мають слов'янські назви. Наприклад, Керч - Корчів, Євпаторія - Козлів, Судак - Сурож, Севастополь - Корсунь.
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\Между нами одна разница мужик. Я хоть быть поближе к цивилизованной Европе - Швейцарии,Франции, Голландии и т.д. хочу к , а ты к бородатым вахабитам-беспредельщикам в горном ауле. Одно с другим не сочитается мужик. Либо бородатые чечены с калашами либо Европа, третьего не дано.
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Уже вовсю Whats app видео того флага с гимном Ичкерии гуляет на всех чеченских смартофонах в Европе и Чечне!)))
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Я вот одного не пойму: какого хера мы везде "братьев" ищем? Мы сука, сёстрами родились? Почему постоянно одно и тоже - переложить ответственность за свою жизнь на кого-то? Мы блин сильные, свободолюбивые и при этом - ленивые. Никто за нас воевать не будет, никто не заинтересован в нашем процветании, кроме нас самих, поэтому подобные акции не дают нам позитива, а только дразнят кацапов. Вместо привлечения чеченцев, лучше бы с воровством в армии разобрались, и тогда бы Рашке точно пц пришёл бы. Потому что украинцы хитрые и смелые т. е. коварные, а это очень важное преимущество в драке
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Аллаху Акбар! Смерть московским окупантам во всем мире!!!

"Ичкерия жива!": На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии - Цензор.НЕТ 2669
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Соглашаясь на все сто со второй частью вашего призыва, замечу: берясь за русскую транслитерацию арабского, желательно знать, что "АллахУ акбар" - это не "Слава БогУ". А лучше писать на том языке, кот. знаешь лучше.
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А що потрібно було робити у хуйлостані? наприклад у Мацквабаді чи Грозному?
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Только в Украине такая акция тупая могла прокатить более не где.
Так для справки в Ичкерии людей расстреливали по приговору шариатского суда.
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Для справки : кацапа не должно ебсти что делается в Украине. Вообще ебсти это не должно.Вам это говорили уже сотни тысяч раз,ублюдки.
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Сиди в своем кацапстане и лепи петухов из говна.
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поясни, почему "тупая акция"?
Или сидя на бутылке совсем свой убогий наномозг деформировал, терпило ватное?
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Завжди раді бачити наших друзів у Києві, бо прийде час і Ічкерію також звільнять від гніту хуйлостану та муртадів кадирова.
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А еще каких-то 4 года назад мне было жалко российских солдат, когда я смотрел видео из Тухчара и подобные... А сейчас понимаю, насколько правильно поступали чечены с пленными русаками
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Цензор!
Пора и тебе следовать тенденции!
Твои статьи что, никто из чеченцев не комментирует?
Так где флажок свободной Ичкерии слева от ника?!...
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Может кто-нибудь напомнит, о какой победе идет речь? Мартышек, орущих на ветках деревьев, просьба не беспокоиться!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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