 Украинские солдаты отметили на Майдане день победы Ичкерии над российскими оккупантами в Грозном. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это мероприятие символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка как никогда", - заявила организатор акции участница АТО Амина Окуева.
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Да ты и сам это знаешь, ведь явно пишешь сидя на бутылке?
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И особенно поражает твоё чавкание вафельницей про не умение работать! Ведь всем известно - именно срусский генетический мусор абсолютно не способен на любую полезную занятость. Со всех видов деятельности у них более-менее получаются только на лепка петухов, поглощение боярышника вёдрами и сидение на бутылках...
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В крайнем случае - это жестокое обращение с животными.
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Так для справки в Ичкерии людей расстреливали по приговору шариатского суда.
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Или сидя на бутылке совсем свой убогий наномозг деформировал, терпило ватное?
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Пора и тебе следовать тенденции!
Твои статьи что, никто из чеченцев не комментирует?
Так где флажок свободной Ичкерии слева от ника?!...
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