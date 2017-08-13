 "Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это мероприятие символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка как никогда", - заявила организатор акции участница АТО Амина Окуева.
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Хотя я никогда не понимал этой любви к гигантомании и рекордам
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Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.
Джохар Дудаев.
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Будущее покажет.
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А там уже парад суверенитетов прокатится как снежный ком
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