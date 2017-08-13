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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Чечня (555) Окуева Амина (51)

 "Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В воскресенье, 13 августа, возле стелы на Майдане Незалежности в Киеве развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это мероприятие символизирует то, что нашим врагам, несмотря на все их усилия, не удалось сломить нашу волю к победе и наш дух. И что наша победа близка как никогда", - заявила организатор акции участница АТО Амина Окуева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планировала ввести войска в Крым сразу после войны в Чечне, - Дудаев в 1995 году. ВИДЕО






Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 01Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 02Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 03Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 04Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 05Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 06Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 07Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 08Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 09Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 10Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 11Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 12Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 13Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 14Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 15Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 16Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии 17



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Слышу стук копыт, ржание старой клячи и разрыв ватных пуканов за паребриком
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А татарин крымский харю отъел, не хуже чем рева с розенком...
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Чудово! Не даремно скрєпні з ночі свої пукани рвали ..
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Тепер треба відгоротити цим прапором посольство підерації від Повітрофлотського проспекту.
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Нормально
Хотя я никогда не понимал этой любви к гигантомании и рекордам
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Ичкерия будет свободна, это всего лишь дело времени.
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что, на Кавказском хребте места мало?
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для таких как ты - таки да - кяфир или тебе понятней гяур))
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Желаю чеченским братьям поскорее увидеть этот флаг свободной Чеченской Республики Ичкерия на главной площади Джохара!
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Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…
Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
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Эти люди могут прийти к власти в Ичкерии. Для нас выгодно их поддерживать.
Будущее покажет.
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А че Гроси и Пороха нет на акции, или они против, чтобы Ичкерия была свободной, им хуйло не разрешает поддерживать Ичкерию.
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Важно, чтобы они начали бороться за независимость на своей территории.
А там уже парад суверенитетов прокатится как снежный ком
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Грузини підтримують також. В середу по дорозі між Бериславом і Нікополем зустрів автобус під грузинськими прапорами.. Хлопці поверталися на відпочинок після боїв..
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Смотрю там столько много чеченов,что флаг солдаты держат,ну и для кого весь этот фарс?И что символично,Окуева такая же чеченка,как я китайский фараон
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Нужно вывесить етот и многие другие флаги независимых республик перед посольством рашистской Пидерации.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Ичкерия жива!: На Майдане развернули самый большой в мире флаг Свободной Ичкерии. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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