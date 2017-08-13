 "К поезду не прицепили четыре вагона!": Пассажиры Интерсити "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пассажиры поезда и пишут пользователи соцсетей.
В частности, Мария Фабричева на странице в Facebook написала: "Сегодня моему мужу было необходимо выезжать из Винницы раньше, чем нам (по рабочим вопросам); он взял билет на скоростной поезд и оказалось, что к поезду не прицепили 4 (четыре) вагона!!! И теперь Андрей и много других людей, включая детей, едут стоя (с вещами как положено)
Может кто-нибудь объяснит "смысл этой сказки", желательно с юридической точки зрения, так как моя фантазия рисует картины судебного иска в сторону".
Ехавший в поезде Андрей разместил в сети фотографию из вагона, уточнив номер поезда, время и место посадки: "764Ш, Одесса-Дарница, 13/08, 10:30 от станции Винница"
Еще одна пассажирка, жительница Кропивницкого Валентина, сообщила местному порталу "Gre4ka", что часть пассажиров, которые в 5:30 утра должны были выезжать из Одессы в Киев поездом Интерсити обнаружили, что их вагонов нет.
"Поезд прибыл на 4 вагона короче. У меня билет за 615 гривен в вагон люкс, №7, а вагонов вообще пять. Люди с детьми с моря возвращаются. Все что им предлагают кондукторы - кусочки картонки, чтобы не сидеть на голом полу", - рассказала она.
Издание отмечает, что сотрудники сообщили пассажирам о причинах возникшей ситуации: два дня назад произошла поломка, поэтому количество вагонов уменьшили.
Еще один пассажир поезда рассказал "Обозревателю": "Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет".
По его словам, многие возмущенные собираются подавать иски и требовать компенсации.
"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь - 225", - отметил пассажир.
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До Тернополя останавливается в каждом райцентре, где платформы на 8 вагонов...
Билеты в этих райцентрах продаются в вагоны, начиная с 20-го.
Я купил в 33-й (были еще в 32-й, но он плацкартный)...
Стоянка 2 минуты - посадка - из-под насыпи в поле, далеко от вокзала.,.
Море удовольствия.
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Однако напихают еще толпу пшеков в коридор и в купе!
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Они - могут, а нам "слабо?" Ну "забыли" 4 вагона и что? А можно было бы и "пешкодрала."
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Там , з низу до гори , налагоджений ТАКИЙ потік бабла , як у ДАЇшників свого часу ... ХТо ж від такого відмовиться ?
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Мы деградировали до уровня русских. Необходимо исправляться.
Уволить всех причастных до такой безалаберности!!!
Стыд и срам. Скоты!
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Все.
В советское время добрая половина в электричках ездила стоя.
Но вспоминать об этом никто не хочет.
В плацкартных вагонах в СССР кондишены вообще не предусмотрены конструкцией.
Но народ ничего этого вспоминать не хочет.
Им подавай капитализм и сразу.
А где все были в 1993 - 2000 годах?
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