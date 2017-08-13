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Все про:поезд (679) Укрзализныця (1170)

 "К поезду не прицепили четыре вагона!": Пассажиры Интерсити "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя. ФОТОрепортаж

Пассажиры поезда "Интерсити" сообщением "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пассажиры поезда и пишут пользователи соцсетей.

В частности, Мария Фабричева на странице в Facebook написала: "Сегодня моему мужу было необходимо выезжать из Винницы раньше, чем нам (по рабочим вопросам); он взял билет на скоростной поезд и оказалось, что к поезду не прицепили 4 (четыре) вагона!!! И теперь Андрей и много других людей, включая детей, едут стоя (с вещами как положено)
Может кто-нибудь объяснит "смысл этой сказки", желательно с юридической точки зрения, так как моя фантазия рисует картины судебного иска в сторону".

Ехавший в поезде Андрей разместил в сети фотографию из вагона, уточнив номер поезда, время и место посадки: "764Ш, Одесса-Дарница, 13/08, 10:30 от станции Винница"


К поезду не прицепили четыре вагона!: Пассажиры Интерсити Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця": 62% пассажирских вагонов не оборудованы кондиционерами

Еще одна пассажирка, жительница Кропивницкого Валентина, сообщила местному порталу "Gre4ka", что часть пассажиров, которые в 5:30 утра должны были выезжать из Одессы в Киев поездом Интерсити обнаружили, что их вагонов нет.

"Поезд прибыл на 4 вагона короче. У меня билет за 615 гривен в вагон люкс, №7, а вагонов вообще пять. Люди с детьми с моря возвращаются. Все что им предлагают кондукторы - кусочки картонки, чтобы не сидеть на голом полу", - рассказала она.


К поезду не прицепили четыре вагона!: Пассажиры Интерсити Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя 02К поезду не прицепили четыре вагона!: Пассажиры Интерсити Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя 03

Издание отмечает, что сотрудники сообщили пассажирам о причинах возникшей ситуации: два дня назад произошла поломка, поэтому количество вагонов уменьшили.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО

Еще один пассажир поезда рассказал "Обозревателю": "Поезд "Интерсити" 764 вместо 9 вагонов подали 5, людям предлагают садиться на свободные места, но их на всех не хватает. Многие стоят в проходах. Люди сидят по очереди, уступают места женщинам и пожилым людям. Вай-фая тоже нет".

По его словам, многие возмущенные собираются подавать иски и требовать компенсации.

"Поезд очень дорогой. Для сравнения: билет Винница-Киев обычный плацкарт 40-60 грн, здесь - 225", - отметил пассажир.


К поезду не прицепили четыре вагона!: Пассажиры Интерсити Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя 04К поезду не прицепили четыре вагона!: Пассажиры Интерсити Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя 05










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Вот же ж Бальчун сволочь, уволился, а все равно гадит.
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А , у ті вагони , він напевно бабла напхав ?
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Пшек-музыкант на гастролях только бабла срубил, цены поднял - вот и все его реформы.
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Омелян щас напишет, что всё нормально, так и задумано, вагоны не должны гулять недогруженные как и аэропорты.. и что вообще надо было еще и кондиционеры отключить для экономии средств зализныци))
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А стоп-кран в этих поездах есть? А начальник поезда?
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От стоп-крана еще 4-е вагона появятся? Подали уже без 4-х. Люди по перону бегали, искали свой вагон, которого не было. Ну, и начальник поезда смог лишь предложить ехать стоя в тех, что есть.
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можно было просто заблокировать поезд. Я бы так точно сделал. Ибо нехуй. Че это я купил билет причем не дешевый и должен стоя ехать? Нихера, я непоеду и остальные тоже пока не будут прицеплены вагоны. А мне вообще не возмещен моральный ущерб. Вообще ахренели.
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А есть такой чудный поезд Рахов-Киев...
До Тернополя останавливается в каждом райцентре, где платформы на 8 вагонов...
Билеты в этих райцентрах продаются в вагоны, начиная с 20-го.
Я купил в 33-й (были еще в 32-й, но он плацкартный)...
Стоянка 2 минуты - посадка - из-под насыпи в поле, далеко от вокзала.,.
Море удовольствия.
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Ну да, в лучших советских традициях, когда то в Киев ехал в общем вагоне, на 3 полке (ночь ехать) имея билет в плацкартный вагон...Ничего за 30 лет не изменилось, как впрочем и во всем, кроме лиц, флага и гимна.
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- Рокер уехал, а рок-н-рол остался?
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Остался Порох,омелян и ещё какое-то бздо малолетнее при Укрзализниці.
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Користуйтесь послугами УЗ! Гарантіруєм нєзабиваємиє впєчатлєнія. А чо, екзотика.))
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Не прихильник ні поляка , ні омеляна.. Як на мене , за останній рік ситуація з пасажирськими перевезеннями та придбанням квитків - на Укрзалізниці стала гіршою.. Їздити залізницею - доводиться досить часто..
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Якось їхав в таку ж спеку. Вікна задуті піною, не відчиняються. Баня і духовка в одному флаконі.
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І таке доводилось переживати.. Кондиціонери не працюють , десь відсотків на 80.. Зимою чомусь літом задута піна кудись зникає - холодно буває до чортиків.. Зате палити забороняють в тамбурах.
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Їздив суперпотягом Херсон-Львів ще до Балчуна.Це якась газова камера для ув'язненних.
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Українці погано живуть, бо їздять сидячи... Ф
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Так , тому ж і їздять стоячи - сісти не можуть , набиті їжею шлунки їм заважають !
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спистили вагоны. прмо находу. Пускай пассажиры скажут спасибо что их не прицепили к поезду в Мордор.
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Мене одне цікавить- а чому пасажири цих відсутніх вагонів не заблокували відправлення потягу? Ну хоча б один не став на рейки?
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А где же ты был со своими советами, порохобот. Некогда? Защищать своего патрона надо? Ты лучше омеляну позвони, чем он занимается? Цветочки садит?
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Я щось не можу уявити такого в Німеччині. В США. Якщо бидло їде то воно вдоволене. Які проблеми? Немає про що більше писати в новинах?
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Ну, в Польше - даже в сортирах ездят, столько народу, при том, что поезд купейный, пилит до Киева и все места проданы...
Однако напихают еще толпу пшеков в коридор и в купе!
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Да, пожалуйтесь! В нашей стране можно жаловаться только к господу богу. У нас все никогда ни в чем не виноваты. Страна чудес кривых зеркал и - главное - светлого будущего!!!
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Ні, брехня, можливо, ще в Спортлото, телегу накатати !!))
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ну что, кое кто должэен лешитса своего кресла (именно руководители а не рабочые простых работ) ну и компенсация за билет плюс моральная и компенсация на востоновление здаровья - если этого небудет - то начальник предриятия и министр должны в отставку - да, да - если нет пункта о полных компенсацыи - то вышое руководство в отставку, потому что не устроняет и не умеет брать на себя ответственность.
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Бо привикли як в Еуропе. Один раз вже не можут постояти. У сило усих потрибно в вагонах видправити на картоплю працювать.
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А чё омелян молчит? а какой разговорчивый был, когда Бальчун кэрував. Омеляна на нары!!кондиционеры хоть работали?
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Они - могут, а нам "слабо?" Ну "забыли" 4 вагона и что? А можно было бы и "пешкодрала."
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о где экономия! экономия должна быть экономной))
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а может это шатун?? может кто-то специально раскачивает лодку?
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сосити-интерсити хули садились в поезд, если вагона нету, который в билете написан ? пошли в кассу и сдали билет, написали хуеву гору жалоб. если залезли в поезд и поехали стоя - значит устраивает все ?
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уволить весь персонал поезда, вместе с начальством, в другой раз будут более ответственно к своей работе относится, а то привыкли людей не во что не ставить.
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Хто таке зробить ?
Там , з низу до гори , налагоджений ТАКИЙ потік бабла , як у ДАЇшників свого часу ... ХТо ж від такого відмовиться ?
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дело в том, что получится, что "в УЗ никто не виноват". сми, порохоботы, иксперды, политологи и проч. стецьки прокрутят все так, что "люди сами виноваты"
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Винні, бо мовчки сприймають таке ставлення до себе!!!)))
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Это саботаж!
Мы деградировали до уровня русских. Необходимо исправляться.
Уволить всех причастных до такой безалаберности!!!
Стыд и срам. Скоты!
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Видно ... більше того - ті , кому довелося їхати стоячи , ще і відчути , ту "перамогу" змогли ...по повній !
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Для людей с особым складом ума - чего сели, почему не заблокировали поезд... Ехать всем нужно было, сегодня и сейчас.
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ну так чего возмущаться тогда ? если тебе приторчало так ехать что ты готов стоя как в метро в час пик ?
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Патамушо уплочено. В метро ты платишь просто за поездку, сидя или в обнимку с метробабкой - неважно. А тут люди за удобства платили, а их тупо кинули.
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ну так если ты видиш что вагона и кресла за которые ты заплатил нету, хули ты в чужой вагон лезеш ? люди на своих местах сидят, они заплатили за комфорт как ты говориш, нахуй ты нужен стоять потеть над чужим креслом ? иди сдавай билет и жалуйся, зачем в чужой вагон лезть ?
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Та ни. Як на литак. «Ваш литак затримуеться, просимо пасажирив повертатися до хати»
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ОМЕЛЯН ХОЗЯЙНИЧАЕТ. БАЛЬЧУН УШОЛ ЗАЛИЗНИЦА БУДЕТ УБИТОЧНА
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Приветственный привет от нового )(уйловского недоросля.
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Вопрос в том, что скоростной проезд действительно стоит дороже.
Все.
В советское время добрая половина в электричках ездила стоя.
Но вспоминать об этом никто не хочет.
В плацкартных вагонах в СССР кондишены вообще не предусмотрены конструкцией.
Но народ ничего этого вспоминать не хочет.
Им подавай капитализм и сразу.
А где все были в 1993 - 2000 годах?
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РЕБЯТА, НЕ БОЙТЕСЬ СУДИТЬСЯ! ЧЕМ БОЛЬШЕ ИСКОВ, ТЕМ БЫСТРЕЕ НАВЕДЕТСЯ ПОРЯДОК.
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еще и недели не прошло, а уже без бальчуна в портки наклали
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А по-моему, про "два девятых вагона" - это Семена Альтова . И рассказывал он потрясающе 😊
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не гони, цэ потужни рэформы, которых аж 144 штуки пэтя провел
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Народ непонятливый какой-то... Ему уже Рева привет передавал, а всё не доходит.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"К поезду не прицепили четыре вагона!": Пассажиры Интерсити "Одесса-Киев" вынуждены были ехать стоя. ФОТОрепортаж
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