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 Украинец Стаховский выиграл турнир серии ATP в Словении: "Моя победа - это чествование и моей страны". ФОТО

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на турнире серии ATP Challenger Tour, который проходил в Словении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в финальном матче 31-летний украинец обыграл итальянца Маттео Барреттини. Поединок продолжался более двух с половиной часов. В первых двух партиях соперники играли тай-брейк. В результате Стаховский выиграл со счетом 6:7(4:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Это шестой титул в ATP Challenger Tour для Сергея Стаховского в одиночном разряде. Благодаря этой победе Стаховский в понедельник вернется в сотню лучших теннисистов мира, заняв 99-ю строчку в рейтинге АТР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017

"У нас была хорошая поддержка сегодня, было очень приятно играть при заполненных трибунах, - отметил Стаховский. - Ради этого мы выступаем. Было забавно, люди кричали что-то вроде: "Ты обыграл Роджера, ты можешь любого обыграть". Это так, но сейчас в теннисе большая конкуренция, уровень высокий и теннисист из топ-50 может победить соперника с любым рейтингом. Поэтому это все тяжело, но я рад, что смог удержать свой уровень и успешно закончить матч. Возвращение в топ-100? Сейчас проходит много турниров, не будем торопить события, кто-то может меня обойти. Я получил свои 80 очков, они помогут мне куда-то подняться и, я надеюсь, что с этого момента и дальше буду продолжать идти вверх. Это ничего не поменяет в моем расписании, дальше я отправляюсь выступать в Азию. Но это поможет быть в основе на US Open, быть в посеве в Азии".

"Я украинец и я чувствую себя украинцем, патриотом. Эти последние четыре года моя страна проходит через очень тяжелый период, поэтому моя победа - это своего рода также чествование и моей страны. Не нужно считать меня националистом, я просто патриотичный украинец, который надеется, что в моей стране все будет лучше, война на востоке закончится, и в конечном счете мы все будем счастливы", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинская теннисистка Свитолина выиграла четвертый титул WTA в сезоне. ВИДЕО


Украинец Стаховский выиграл турнир серии ATP в Словении: Моя победа - это чествование и моей страны 01Украинец Стаховский выиграл турнир серии ATP в Словении: Моя победа - это чествование и моей страны 02



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"Я украинец и я чувствую себя украинцем, патриотом. Эти последние четыре года моя страна проходит через очень тяжелый период, поэтому моя победа - это своего рода также чествование и моей страны. Не нужно считать меня националистом, я просто патриотичный украинец, который надеется, что в моей стране все будет лучше, война на востоке закончится, и в конечном счете мы все будем счастливы", - сказал он.". Золоті слова. Поздоровляю!
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Приєднуюсь! І дуже радий, що Стаховський та Світоліна прогресують і не тільки, як тенісисти, а як громадяни своєї країни.
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Не все те золото, що блищить. Саме ці його слова про патріотизм дуже не однозначні.
А з перемогою я його теж вітаю.
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Не сказав спасибі великому шоколадному Пєтру, а значить потенційний огент кримля і майбутній зрадофіл?
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Саша-К - війна за 600 км. від домівки, дуже відрізняється від війни за 200 км. від дому.. Не пиши мені більше. Ти прекрасно розумієш - за кого я тебе вважаю..
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Сам вирішую, що мені робити. А про війну і домівку мають право говорити ті, хто живуть під обстрілами, а не в сотнях кілометрів від них.
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Та не кормите вы эту попрошайку,оно бегает,ко всем цепляется,лишь бы ответ для сменного дневного отчета заполучить,даже посылать не надо,в игнор,а то смайлик тоже ему в зачот
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Сашок - ми ж давно один одного знаємо.. Навіщо нариваєшся? Забув як просився не чіпати тебе? Я тебе не чіпаю тільки із-за поваги до тієї особи, котра прохала не топити тебе.. Відчепись, ти мені не потрібен.. Твоя думка - мене не цікавить..
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Твоя брехня про мене мене теж не цікавить. Та зацікавить поціновувачів твоєї брехні. З цим і живи.
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Хто та особа, пастух, чи NNN який посміхався на створеній мною темі ""Саша Крещатик, возвращайся"?
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Стах - гражданин и патриот своей страны, никогда не выражался двусмысленно и за это ему респект. А еще постоянно помогает своей армии и своей стране. Искренние поздравления!
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Элина Свитолина разгромила вторую ракетку мира в вышла в финал турнира 10:07 13.08.2017р
https://bbcccnn.com.ua/news/elyna-svytolyna-razgromyla-vtoruyu-raketku-myra-v-vyshla-v-fynal-turnyra/
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Стаховский выиграл турнир серии ATP в Словении: "Моя победа - это чествование и моей страны". ФОТО
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