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Все про:Одесса (5818) пожар (3435) ГСЧС (1288)

 Ночью в Одессе горели склады и свалка: площадь возгорания - 300 квадратных метров. ФОТОрепортаж

Спасатели потушили огонь за два часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На номер "101" позвонили в 23:31 и сообщили о возгорании травы и мусора на открытой местности по улице Николая Боровского в Одессе.

К месту вызова в 23:48 прибыло пожарно-спасательное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Огнеборцы установили, что в результате возгорания на открытой местности огонь быстро распространяется на склад ангарного типа, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

Ночью в Одессе горели склады и свалка: площадь возгорания - 300 квадратных метров 01

Ночью в Одессе горели склады и свалка: площадь возгорания - 300 квадратных метров 02


Спасатели объявили повышенный номер вызова "Ранг 1 БИС", на место пожара направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения, организовали бесперебойный подвоз воды и одновременное тушение пожара с нескольких направлений.

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Пожарные использовали индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения.

Пожар в 00:58 локализовали и в 1:37 - полностью ликвидировали на общей площади 300 кв. м. Кроме того, не допустили распространения огня на трехэтажное производственное здание, расположенное вплотную к складу-ангару.

В результате пожара никто не пострадал. Огонь тушили 27 спасателей, используя 7 пожарных машин.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНочью в Одессе горели склады и свалка: площадь возгорания - 300 квадратных метров. ФОТОрепортаж
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