 Ночью в Одессе горели склады и свалка: площадь возгорания - 300 квадратных метров. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На номер "101" позвонили в 23:31 и сообщили о возгорании травы и мусора на открытой местности по улице Николая Боровского в Одессе.
К месту вызова в 23:48 прибыло пожарно-спасательное отделение 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Огнеборцы установили, что в результате возгорания на открытой местности огонь быстро распространяется на склад ангарного типа, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
Спасатели объявили повышенный номер вызова "Ранг 1 БИС", на место пожара направили дополнительные пожарно-спасательные подразделения, организовали бесперебойный подвоз воды и одновременное тушение пожара с нескольких направлений.
Пожарные использовали индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения.
Пожар в 00:58 локализовали и в 1:37 - полностью ликвидировали на общей площади 300 кв. м. Кроме того, не допустили распространения огня на трехэтажное производственное здание, расположенное вплотную к складу-ангару.
В результате пожара никто не пострадал. Огонь тушили 27 спасателей, используя 7 пожарных машин.
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