 8 дачных домов сгорели в Одесской области. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на территории дачного кооператива у села Калиновка случилось возгорание сухой травы. Огонь быстро распространился на территорию застройки по высоким зарослям сухой растительности.
В результате уничтожены 8 дачных домов, из них 4 капитального характера, вспомогательные сооружения, сухая трава на общей площади 1500 кв. м. От возгорания спасено 35 дачных домов.
Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.
(Фото Главного управления ГСЧС в Одесской области)
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