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Все про:Одесская область (1642) пожар (3433) ГСЧС (1286)

 8 дачных домов сгорели в Одесской области. ФОТО

В Одесской области произошел пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на территории дачного кооператива у села Калиновка случилось возгорание сухой травы. Огонь быстро распространился на территорию застройки по высоким зарослям сухой растительности.

В результате уничтожены 8 дачных домов, из них 4 капитального характера, вспомогательные сооружения, сухая трава на общей площади 1500 кв. м. От возгорания спасено 35 дачных домов.

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

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8 дачных домов сгорели в Одесской области 018 дачных домов сгорели в Одесской области 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Одесской области)
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