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Все про:Киев (17848) Киевпастранс (76) трамвай (206) экскурсия (23)

 На экскурсионный маршрут в Киеве выпустят старинный трамвай. ФОТО

После реставрации старинный трамвайный вагон типа 2М выпустят на экскурсионный маршрут в столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

"По завершении реставрационных работ трамвай ждут эксплуатационные испытания. Только после положительного заключения экспертов вагон 2М начнет курсировать по городу как экскурсионный трамвай", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парад трамваев" в Киеве: от вагонов на конной тяге до новейших Electron. ФОТОрепортаж

Трамваи типа 2М производил Киевский завод электроники им. Дзержинского в 20-30 гг. ХХ в.


На экскурсионный маршрут в Киеве выпустят старинный трамвай 01

(Фото "Киевпастранса")
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Вот те новость. В Днепре каждый год летом ездит экскурсионный трамвай
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал супертурнира в Канаде, победив в двухдневном матче

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира Rogers Cup в канадском Торонто.
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых составляет 2,7 миллиона долларов, 22-летняя одесситка разделалась с победительницей Wimbledon-2017 Гарбинье Мугурусой из Испании - 4:6, 6:4, 6:3.
Эта встреча растянулась на двое суток: из-за проливного дождя по окончании первого сета матч перенесли на следующий день, где украинка добыла потрясающую волевую победу.
Соперницей нашей соотечественницы по полуфиналу стала румынка Симона Халеп. https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/svitolina-vyishla-v-polufinal-superturnira-v-kanade-pobediv-v-dvuhdnevnom-matche.htm
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Когда то в прошлой жизни был я в длительной (около месяце) командировке в Крыму. за госчет объехал почти все побережье. Но дольше всего (две недели) был в Евпатории. Так вот там на улице которая идет к морю (название не помню, на местом диалекте кажется "курзал") и является пешеходной (по бокам были кафешки и ресторанчики) ходил такой себе трамвайчик-кафе. реально трамвай а внутри кафе с официантами. очень атмосферно
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а вот этот трамвай в Киеве кацапы уже распилили на металлолом...)
так что не всё так радужно...)))
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Хе! Пам"ятаю такі трамваї, їздив на них. Двері закриавав/відкривав кондуктор такою ручкою з механічною тягою.
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есть еще такой, но я, откровенно говоря, на маршруте его никогда не видел.


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Такой трамвай нужно переделать в пивбар и пускать вечерами до утра. Гарантирую отбоя от пасажиров не будет.
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"Благодаря" селюку Омельченко, киевский трамвай был практически уничтожен и выдавлен на окраины. К тому же разорвана связь между правобережными и левобережными трамваями. Какая может быть экскурсия по околыцям и только на одном берегу?
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Давайте, выводите красавца на маршрут - Барна уже оклемался.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиНа экскурсионный маршрут в Киеве выпустят старинный трамвай. ФОТО
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