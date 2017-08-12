 На экскурсионный маршрут в Киеве выпустят старинный трамвай. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.
"По завершении реставрационных работ трамвай ждут эксплуатационные испытания. Только после положительного заключения экспертов вагон 2М начнет курсировать по городу как экскурсионный трамвай", - сказал он.
Трамваи типа 2М производил Киевский завод электроники им. Дзержинского в 20-30 гг. ХХ в.
(Фото "Киевпастранса")
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира Rogers Cup в канадском Торонто.
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых составляет 2,7 миллиона долларов, 22-летняя одесситка разделалась с победительницей Wimbledon-2017 Гарбинье Мугурусой из Испании - 4:6, 6:4, 6:3.
Эта встреча растянулась на двое суток: из-за проливного дождя по окончании первого сета матч перенесли на следующий день, где украинка добыла потрясающую волевую победу.
Соперницей нашей соотечественницы по полуфиналу стала румынка Симона Халеп. https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/svitolina-vyishla-v-polufinal-superturnira-v-kanade-pobediv-v-dvuhdnevnom-matche.htm
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так что не всё так радужно...)))
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