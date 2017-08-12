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 57% россиян считают плохими отношения с США, - опрос. ДИАГРАММА

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57% жителей России называют отношения между Россией и США плохими.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Фонд "Общественное мнение".

Такая оценка стала более популярной после введения новых антироссийских санкций: еще в июле плохими российско-американские отношения называли 39% опрошенных. Хорошими отношения назвали только 5% россиян.

Худшую за последние десять лет оценку межгосударственным отношениям россияне давали в 2014 году, после оккупации Крыма, военного конфликта на Донбассе и взаимных санкций. Тогда плохими отношения считали 64% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство американцев считают, что Россия является угрозой для США, - опрос

Опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) проходил 5-6 августа среди полутора тысяч респондентов из 53 российских регионов.

57% россиян считают плохими отношения с США, - опрос 01

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к весне 18-го 86% ватников попросят еды у США..... кузькину мать помните, а потом "ножкиБуша"....
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а шо,мнение жителей Козлостана кого-то может интересовать ??
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нет это для статистики...у быдломассы нет мнения.она вся за сцаря.
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Махим, а ты знаешь почему они так обижены на вас...?
да потому что вы не надавали им ещё по мусалам - это они любят...
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Ну мы ж люди мирные,не то шо Исландия со своей треской. Мы,с Божьей помощью,их доведем до голодухи,а потом,как с конца 18-го века заведено,будем изображать милосердие,скармливая им то,шо наши свинюшки не доели,бо выбрасывать еду - большой грех. Протестантский подход к делу,не как у Исландских викингов-отморозков,потомков Одноглазого.
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Российская проказа

Сергей Удальцов, один из самых известных российских оппозиционеров, на первой после освобождения пресс-конференции выступает с широкой патриотической программой - поддерживает аннексию Крыма, восхищается оккупацией Донбасса и сожалеет, что России не удалось захватить весь восток Украины. Впрочем, после крымских объяснений Алексея Навального, после ставшего уже афоризмом высказывания про "бутерброд", в такой позиции еще одного оппозиционного активиста нет ничего удивительного. Удивляет другое - почему все это до сих пор называется оппозицией?

Участники покушения на Гитлера 20 июля 1944 года были куда решительнее в своем отношении к диктатуре, чем российские оппозиционеры в отношении к собственной власти, - и практически все поплатились за это жизнью. В современной Германии эти люди - национальные герои, символ борьбы с нацизмом. Но есть один непростой вопрос: а сильно ли отличались взгляды организаторов и участников заговора от взглядов самого фюрера? Думали ли они о будущем Германии как демократической страны? Или только хотели избавиться от Гитлера, который вел страну к пропасти?

Я вовсе не собираюсь ставить под сомнение героизм людей, которые пожертвовали собой ради уничтожения чудища. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что и они были порождением больного немецкого общества. И не Гитлер был причиной этой болезни. Это болезнь породила Гитлера - болезнь империалистического реваншизма. Немецкое общество стало выздоравливать только после поражения в страшной войне - и результатом его выздоровления стала современная эффективная демократия, остающаяся сегодня чуть ли не последней надеждой здравомыслящих людей во всем мире.

Так вот, российское общество поражено все той же довоенной немецкой болезнью - болезнью империалистического реваншизма. Эта болезнь породила Путина, но и он инфицирован ею. И Навальный. И Удальцов. И прочие. Каждый россиянин, который не осознает, что оккупация Крыма и Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья - главная проблема его страны, - болен. Каждый россиянин, который не понимает, как губительно для его страны вмешательство в Сирии и прочие нелепые попытки продемонстрировать "величие" нищего маргинального государства, сидящего на нефтяной игле, - болен. Каждый россиянин, который, вместо того чтобы задуматься о спасении страны, дает советы украинцам или грузинам, за кого им голосовать и с кем дружить, - болен. И я не уверен, что все эти люди вообще излечимы без какого-то серьезного потрясения. Но и потрясения не пожелаю - не дай Бог никому выздоравливать так, как выздоровели немцы.

Не верьте тем, кто будет уверять вас, что спасение страны в свободных выборах. Гитлер тоже победил на свободных выборах. А не победил бы, так был бы остановлен блоком консерваторов или коммунистами. Германию довел до катастрофы Гинденбург, а привел бы к краху Папен или Тельман, какая разница? Выздоровления не предвиделось.

Не верьте тем, кто скажет вам, что главное - это победить коррупцию. Лозунг борьбы с коррупцией - вообще хорошее занятие для тех, кто не хочет ничего менять по-настоящему. Борьба с коррупцией срабатывает только в выздоравливающей стране, которая хочет перемен, которая в силах отказаться от своих исторических комплексов. В больном государстве самыми эффективными борцами с коррупцией оказываются Гитлер и Муссолини. Или Сталин, перестрелявший в 30-х весь разложившийся аппарат и заменивший его "молодыми эффективными менеджерами", - насколько я понимаю, это и есть то, чего Удальцов ждет от Путина.

Не нужно рассказывать сказки о том, что главное - получить власть, а уж после этого "со всеми договориться". Во-первых, никакой власти те, кто считает себя оппозиционерами, не получат - так и будут метаться между тюрьмами и заграницей. Во-вторых, если получат, то ничего не изменят и ни с кем не договорятся. Большевики сто лет назад тоже метались между тюрьмами и заграницей, а как пришли к власти - залили кровью не только Россию, но и Украину, и Кавказ, и Балтию, и Финляндию, и Польшу, и Центральную Азию - такое вот "право наций на самоопределение" получилось.

Для человека, понимающего, что империалистическое помешательство - главная проблема россиян, Путин, Ходорковский, Навальный или Удальцов выглядят пациентами одного и того же лепрозория, только разведенными по разным палатам. Именно эта общность заболевания и вселяет настоящий ужас.

Виталий Портников, 11.08.2017
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Удальцов может быть прокачен кремлём в противовес аморфному Навальному....
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в том и фокус,что это ничего не изменит по существу
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Он в первый день когда откинулся,сразу заявил,шо будет поддерживать и голосовать за хуйло и начал мочить навального,там ничего нового и точно ты сказал,шо не изменится
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И виновата, естественно- Америка?? Это она воюет с соседями???
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После скандалов о вмешательстве в выборы и обнаружении связей избирательного штаба значительно более 1% стали думать...
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Всё что касается статистики в Рф нужно делить/умножать на число Пи, или просто не брать во внимание.
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В кацапии только собаки и НЕ зазомбированы - они телеящик не смотрят.
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Рибята- октябрята, а не слишком ли МНОГО вы уделяеет внимания Расии?
Новости там важны одни - военная атака. А как они гавно - с перчиком или слабопрожаренное - пускай вата разбирается!
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вважаю, що самє такі стосунки повинні бути між московітами та збірной світу.
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Вообще кого волнует мнение орков, которые нападают на всех подряд, грабят, убивают и нагло врут ?
Вызывает интерес только способы и скорость уничтожение ватникопитеков.
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