EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  3296  49
Все про:задержание (6072) Литва (1183) торговля людьми (133)

 Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве. ФОТО

В Литве задержали организаторов международной сети торговли людьми, которые собиралась вывезти граждан Украины в Великобританию для принудительного труда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТВі", операция стала результатом сотрудничества силовиков Украины, Литвы, Великобритании и Польши.

Окружной суд Вильнюса уже дал разрешение на арест задержанных - одного украинца и трех литовцев. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Девять граждан Украины, которых хотели вовлечь в трудовое рабство, были выявлены во время обысков в помещениях, принадлежащих задержанным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схема продажи женщин в сексуальное рабство в РФ раскрыта на Луганщине

Напомним, за 6 месяцев 2017 года Национальная полиция оказала помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.


Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве 01

(Фото пограничной службы Литвы)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я говорю правду и ты это прекрасно знаешь,Украинцы же не мазохисты,чтобы хотеть жить на 50-100 Евро в месяц в Украине,когда в Британии можно получить эти деньги за день,ну про безопасность,медицину,образование,науку,культуру ,правоохранительную систему ,полагаю говорить излишне.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Какие 50-100 Евро в месяц в Украине????? Это в министерствах наверно!! а Так обычная зарплата у нас - 15-20 Евро!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты наивный, подели её на 2, вот и будет средняя зарплата всех наемных продавцов магазинов и базара в небольших городах..... итд
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рахувати навчись- а потім коментуй.......это твой шедевр к тебе
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ужас,если бы такая зарплата завтра утром была в Штатах,к вечеру все виновные в этом были бы линчёваны .
 показать весь комментарий
Ответить
 
у вас это где - в Усть-Залупинске или в Дятлово -Хуево?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Я выехала с Украины в Штаты в 2000 году,я родилась и выросла в Одессе и мне не безразлична судьба Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и сегодня зарегилась, и во сколько времени ты стала стучать по клаве...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот по моему глубокому убеждению именно вы не имеете никакого отношения к Украине,я скажу даже больше ,по моему глубокому убеждению вы являетесь врагом Украины и агентом влияния российских спецслужб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не припомню,чтобы мы с вами были знакомы и переходили на ты,может у вас в россии и принято тыкать незнакомым людям,то я такого подхода не приветствую и смените флаг над своим глупым ником и не позорьте Украину,ведь по таком пардон быдлу,как вы будут судить о стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот нравятся мне граждане, которые уехали туда, где ДО их приезда было сделано всё по красоте и с умным видом что-то там рассуждают, как наладить жизнь в Украине.

Смогли уехать и устроится - молодец! Я только приветствую, если человек смог это.

Но мне противно, когда такие люди пытаются учить, как нужно сделать, чтоб построить в Украине страну в которую они сбежали. Вернитесь и постройте, коль такие умные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як шкода, що усі кацапи, хто знає, як керувати нашою країною, уже працюють... чи таксистами, чи перукарями чи в ФСБ.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапка,хорош лапшу вывешивать .а то и тебя вывезут НЕгры из литвы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну на счёт процентов 90 вряд ли . но многие поехали бы конечно . да и едут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-то мало верится.. В Великобритании особо не пошалиш..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рабство или все же нелегальная трудовая миграция? А то это ой как разные вещи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве - Цензор.НЕТ 5786Yaroslav Makarenko3 год. · Остановил как-то полицейский патруль авто на литовских номерах, а ней бац ... литовцы. Вот такой казусХа-хаКоментуватиПоширити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага и за этот "принудительный труд " еще и башляют нехило по нашим меркам .муйню пишут полную а кто заказчик нетрудно догадатся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а скоко рабы заплатили, что бы их в британскую неволю отвезли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там фишка в том что на них накидывали должок 4200 € за доставку в Британию на каждого "раба" или в фунтах по курсу, они должны были отработать эти деньги, а документы у них отбирали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
от 4 до 12 лет? там минимум пожизненное, с принудительным трудом в тюрьме, то на что они собирались обречь людей, что за законодательство паганое
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, не минимум, казнить их не надо, пусть поработают
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоРаботорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти