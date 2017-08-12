 Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТВі", операция стала результатом сотрудничества силовиков Украины, Литвы, Великобритании и Польши.
Окружной суд Вильнюса уже дал разрешение на арест задержанных - одного украинца и трех литовцев. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.
Девять граждан Украины, которых хотели вовлечь в трудовое рабство, были выявлены во время обысков в помещениях, принадлежащих задержанным.
Напомним, за 6 месяцев 2017 года Национальная полиция оказала помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.
(Фото пограничной службы Литвы)
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Смогли уехать и устроится - молодец! Я только приветствую, если человек смог это.
Но мне противно, когда такие люди пытаются учить, как нужно сделать, чтоб построить в Украине страну в которую они сбежали. Вернитесь и постройте, коль такие умные.
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Джохар Дудаев.
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https://www.youtube.com/watch?v=mD5HUnea7Ns&t=0s
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