 "Балта" отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.
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Глазами жадными цапайте-
Всето, что у на хорошо,
И что хорошо на Западе!...
В.Маяковский.
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18 мин ·
БеларусьНАШ!
Два дня назад Саакашвили заявил, что Путин намерен оккупировать Беларусь.
Никто, в том числе и я лично, всерьез это не воспринял.
И вот вам -- бац!
Российская ФСБ берет "общую границу союзного государства" под свою "охрану". Кто не понял "общая граница союзного государства", это внешняя граница Беларуси с Европой и Украиной.
Ну чё, братья-беларусы, добро пожаловать под крепкое дружеское крыло?
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