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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Балта" отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины. ФОТОрепортаж

В Одессе сегодня, 12 августа, приветствовали экипаж судна размагничивания "Балта" с 20-й годовщиной подъема на корабле флага Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.

Балта отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX. ФОТОрепортаж

Балта отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины 02
Балта отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины 03

Смотрите: Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж
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"Балта" отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины.

Глазами жадными цапайте-
Всето, что у на хорошо,
И что хорошо на Западе!...
В.Маяковский.
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Karl Shrayber добавил 2 новых фото.
18 мин ·

БеларусьНАШ!
Два дня назад Саакашвили заявил, что Путин намерен оккупировать Беларусь.
Никто, в том числе и я лично, всерьез это не воспринял.
И вот вам -- бац!
Российская ФСБ берет "общую границу союзного государства" под свою "охрану". Кто не понял "общая граница союзного государства", это внешняя граница Беларуси с Европой и Украиной.
Ну чё, братья-беларусы, добро пожаловать под крепкое дружеское крыло?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Балта" отмечает 20-ю годовщину подъема на корабле флага ВМС Украины. ФОТОрепортаж
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