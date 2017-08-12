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Все про:Азовское море (139) Бердянск (119) рыба (150)

 Незаконный вылов рыбы под видом научного промысла: 22 тонны продукции изъято в Бердянске. ФОТОрепортаж

В Бердянске (Запорожская область) пресечен незаконный вылов рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители выявили преступную схему, связанную с незаконным выловом в Азовском море живых водных ресурсов под видом научного промысла представителями одного из частных предприятий.

В результате обысков изъяли служебную и бухгалтерскую документацию, электронно-вычислительную технику, холодильные камеры, а также более 22 тонн мороженой рыбы.

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Незаконный вылов рыбы под видом научного промысла: 22 тонны продукции изъято в Бердянске 01Незаконный вылов рыбы под видом научного промысла: 22 тонны продукции изъято в Бердянске 02Незаконный вылов рыбы под видом научного промысла: 22 тонны продукции изъято в Бердянске 03

(Фото Госпогранслужбы)
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконный вылов рыбы под видом научного промысла: 22 тонны продукции изъято в Бердянске. ФОТОрепортаж
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