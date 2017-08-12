 Незаконный вылов рыбы под видом научного промысла: 22 тонны продукции изъято в Бердянске. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, правоохранители выявили преступную схему, связанную с незаконным выловом в Азовском море живых водных ресурсов под видом научного промысла представителями одного из частных предприятий.
В результате обысков изъяли служебную и бухгалтерскую документацию, электронно-вычислительную технику, холодильные камеры, а также более 22 тонн мороженой рыбы.
(Фото Госпогранслужбы)
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