 4 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела "Вилок" обнаружил мужчину, который нес в двух сумках 1,5 тысячи пачек сигарет. Увидев правоохранителей, преступник бросил сумки и обратился в бегство. Впоследствии его задержали. Контрабандистом оказался 25-летний гражданин Украины.
Еще почти 2,5 тысячи пачек сигарет злоумышленники пытались переправить в Румынию. На их пути стали пограничники отдела "Деловое". Убегая от стражей порядка, трое неизвестных бросили за 50 метров от границы шесть коробов с сигаретами.
Кроме того, на берегу реки Западный Буг пограничники выявили гражданина Украины со специальным снаряжением для незаконного перемещения сигарет через реку. При его задержании было сделано несколько предупредительных выстрелов вверх.
(Фото Госпогранслужбы)
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