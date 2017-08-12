EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  47  3
Все про:граница (3135) задержание (6070) контрабанда (1990) сигареты (681)

 4 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения через границу контрабандных сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела "Вилок" обнаружил мужчину, который нес в двух сумках 1,5 тысячи пачек сигарет. Увидев правоохранителей, преступник бросил сумки и обратился в бегство. Впоследствии его задержали. Контрабандистом оказался 25-летний гражданин Украины.

Еще почти 2,5 тысячи пачек сигарет злоумышленники пытались переправить в Румынию. На их пути стали пограничники отдела "Деловое". Убегая от стражей порядка, трое неизвестных бросили за 50 метров от границы шесть коробов с сигаретами.

Кроме того, на берегу реки Западный Буг пограничники выявили гражданина Украины со специальным снаряжением для незаконного перемещения сигарет через реку. При его задержании было сделано несколько предупредительных выстрелов вверх.


4 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы 014 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы 024 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы 03

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ні разу не чув повідомлень, що на тій стороні кордону піймали- тільки на нашій. І чому?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество4 тыс. пачек контрабандных сигареты изъяты у венгерской и румынской границы. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти