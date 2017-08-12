 Задержан наркодилер, делавший "закладки" на территории школы в Борисполе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время закладки наркотиков. Оперативники изъяли 40 пакетов с особо опасным веществом "метадон". За один такой пакет дилер получал около 400 гривен. Он прятал "зелье" на территории школы, после чего наркозависимые доставали психотропные вещества.
Подозреваемый ранее привлекался к ответственности за кражи и употребление наркотиков.
Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).
(Фото Нацполиции)
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И никакого толку.
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А вообще если хочешь кайовать, то надо искать возможности делать и выращивать качественный продукт самостоятельно. Вопервых, это гораздо безопаснее и дешевле, во вторых семена канабиса не входят в список веществ, которые запрещены украинским законодательством, поскольку в зачаточном виде не содержат канабиоллы. При должном подходе и конспирации можно прожить долгую счастливую жизнь балуя себя душистым косячком по выходным и не переживать быть схваченным вовремя ментовских рейдов по районным барыжатникам. П.С. А вообще пацан - гавно, продавать наркоту не есть хорошо, хочешь кайфовать выращивай сам, угощай друзей, но детям сплавлять - на 3 года общего режима пиндос накуролесил явно.
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В нормальном мире метадон не наркотик, а лекарство. Котрым лечат к примеру тех-же нааркош.
А у наших дебилов всё наркотики, и метадон и конопля, "бошки" которые люди употребляли тысячи лет, и которые в сто раз менее вредные алкоголя и сигарет..
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