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 Общество
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Все про:Борисполь (511) задержание (6070) наркотики (1557) Нацполиция (8367)

 Задержан наркодилер, делавший "закладки" на территории школы в Борисполе. ФОТО

В Борисполе (Киевская область) задержан 37-летний наркодилер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время закладки наркотиков. Оперативники изъяли 40 пакетов с особо опасным веществом "метадон". За один такой пакет дилер получал около 400 гривен. Он прятал "зелье" на территории школы, после чего наркозависимые доставали психотропные вещества.

Подозреваемый ранее привлекался к ответственности за кражи и употребление наркотиков.

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

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Задержан наркодилер, делавший закладки на территории школы в Борисполе 01Задержан наркодилер, делавший закладки на территории школы в Борисполе 02

(Фото Нацполиции)
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Задержан наркодилер, делавший "закладки" на территории школы в Борисполе - Цензор.НЕТ 8389
В городе, где родился Брежнев, требуют снести его памятник

Жители Каменского (бывш. Днепродзержинск) Днепропетровской области требуют от властей города демонтировать памятник советскому генеральному секретарю Леониду Брежневу.
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Підтримую!!! Жодної сраної згадки про комуністів-підарів, кончених...
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Нє, Льонька Брєжнєв був прикольний дядько. Ніяким він комунякою не був. От Пєтя Сіманєнка чи Зюгановна - ото підари-коммі. Так що Льонька хай стоїть
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Если дивиденты заманчивей наказания то этот "бизнес" у этого человеческого отребья будет вечен,как и у тех кто его стрижет.
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Так каникулы у детишек ,или там учителя кайфуют ...
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На палю насаживают только рюсськогаварящищ, а их детей палим на кастре, а птиц которые над ними кукарекают, скармливаем снегирям! Вот такие мы-злые и жестокие хфажыздо бендэровцы
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По всій Україні цих уойпків десятки тисяч, ховають наркотики на дитячих майданчиках, в квітниках біля будиків, на вулиці біля дерев та кустів де діти можуть побачити і знайти цю отруту, з'їсти та померти! Таких треба вішати на місці без суду та слідства, це терористи, вони розкидують по місту небезпечну отруту яка потрапляє в руки дітей та підлітків. Жорстке покарання, без жодних апеляцій та касацій - куля в голову на місці злочину!
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Та чо, хай ідіоти купують і вживають. Єстєствєнний отбор, так би мовити
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шукайте корені у підлеглих силових структур
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В Китае и Таиланде есть смертная казнь за наркоторговлю.
И никакого толку.
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А для того чтобы, когда эту св--олоту отмажут, он мог продолжать "работать", возможно, под прикрытием кого-то из полициянтов.
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Да ладно вешать, пацаны. Если он траву продавал, которая во многих странах ЕС, куда мы так активно стремимся, практически легальна, то до "повешения" пацан явно не дотягивает. В этих милых черненьких пакетиках могут быть просто коноплянные душистые "бошечки", которые подарят Вам волшебный "напас" и здорово расслабят после тяжелого трудового дня.
А вообще если хочешь кайовать, то надо искать возможности делать и выращивать качественный продукт самостоятельно. Вопервых, это гораздо безопаснее и дешевле, во вторых семена канабиса не входят в список веществ, которые запрещены украинским законодательством, поскольку в зачаточном виде не содержат канабиоллы. При должном подходе и конспирации можно прожить долгую счастливую жизнь балуя себя душистым косячком по выходным и не переживать быть схваченным вовремя ментовских рейдов по районным барыжатникам. П.С. А вообще пацан - гавно, продавать наркоту не есть хорошо, хочешь кайфовать выращивай сам, угощай друзей, но детям сплавлять - на 3 года общего режима пиндос накуролесил явно.
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40 пакетов с особо опасным веществом "метадон"Источник: https://censor.net.ua/p451457

В нормальном мире метадон не наркотик, а лекарство. Котрым лечат к примеру тех-же нааркош.
А у наших дебилов всё наркотики, и метадон и конопля, "бошки" которые люди употребляли тысячи лет, и которые в сто раз менее вредные алкоголя и сигарет..
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Метадо́н (6-(диметиламино)-4,4-дифенилгептанон-3) - синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости.
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Метадон применяется в ряде стран в заместительной терапии употребления «тяжёлых» наркотиков как заместитель героинаметадоновая программа»). В 2005 году он был включён в Примерный перечень ВОЗ Основных лекарственных средств - раздел 24 «Психотерапевтические лекарственные средства», пункт 24.5 «Лекарственные средства, применяемые в программах лечения зависимости от психотропных веществ»
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержан наркодилер, делавший "закладки" на территории школы в Борисполе. ФОТО
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