 Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.
11 августа, ночью в реанимационное отделение Лисичанской городской больницы с миновзрывными травмами и осколочными ранениями был госпитализирован 30-летний житель Горска.
Сотрудниками следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установлено, что мужчина вместе с женой ужинал во дворе своего дома. Женщина, услышав плач ребенка, побежала в дом и услышала взрыв. Когда выбежала на улицу, увидела своего мужа, который без сознания раненый лежал на земле.
По результатам осмотра места происшествия экспертами предварительно установлено, что ранения мужчина получил, пытаясь разобрать гранату РГД-5.
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом неконтактном состоянии.
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Трудно удержаться от сарказма видя запредельный, если не сказать грубее - запоребриковый идиотизм...
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Правда, в итоге, она скорее узнала устройство своего мужа и обнаружила отсутствие в его конструкции одной важнейшей для Homo sapiens детальки - мозга.
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кстати - класно
советую
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Дав и это было бы понятно, дело служивое.
Но разбирать, не вывернув запал? Который элементарно выворачивается без спецприспособлений, голыми руками.
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💣🐒
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И вот нам потом рассказывают, что вот эти местные тутешние легко, с первого выстрела, сбивают ПЗРК самолеты и вертолеты, легко дрифтуют на танках и БМД по городским улицам, устанавливают растяжки, быстрей норматива снаряжают пакет ракет ГРАДа и т.д.
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Посмотри, может у мужа ещё одна осталась
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