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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4256) граната (665) Луганщина (4113) Нацполиция (8365)

 Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату. ФОТОрепортаж

В прифронтовом городе Горск в Луганской области 30-летний местный житель пытался разобрать гранату. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.

11 августа, ночью в реанимационное отделение Лисичанской городской больницы с миновзрывными травмами и осколочными ранениями был госпитализирован 30-летний житель Горска.

Сотрудниками следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установлено, что мужчина вместе с женой ужинал во дворе своего дома. Женщина, услышав плач ребенка, побежала в дом и услышала взрыв. Когда выбежала на улицу, увидела своего мужа, который без сознания раненый лежал на земле.

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По результатам осмотра места происшествия экспертами предварительно установлено, что ранения мужчина получил, пытаясь разобрать гранату РГД-5.


Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату 01
Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату 02

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Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату 03
Местный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату 04

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 128 УК Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом неконтактном состоянии.

Смотрите: Взрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты. ФОТО
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Привет. Я,кстати,не в'ехал - шо значит "разобрать гранату"? Дебил не смог допереть как выкрутить детонатор?
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Естественный отбор, если до тридцати лет дожил , но пытался разобрать гранату.....
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Например, в познавательных целях - измерить скорость осколков...
Трудно удержаться от сарказма видя запредельный, если не сказать грубее - запоребриковый идиотизм...
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за неимением ракеты, приходится разбирать гранату кацапы, мэм...
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Тогда сэр,проблема решается достаточно просто, надо каждому кацапу выдать по гранате на всякий случай можно даже по две.
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Лугандонцы они все такие любознательные естествоиспытатели! То гранаты разбирают то снаряды болгаркой пилят ...!
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Жена не видела, что муж пытался разобрать гранату и не пыталась остановить его?
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изучай рускавае правапИсание...особенно рода существительных.как раз 1 сентября удивишь марьванну .юмор у тебя как у семиклассника
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А её, думаете, не интересно было, как она устроена?

Правда, в итоге, она скорее узнала устройство своего мужа и обнаружила отсутствие в его конструкции одной важнейшей для Homo sapiens детальки - мозга.
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Если судить по фото, то это руцкий чилавек.
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Ну,вывинтил бы запал УЗРГМ,а что там еще разбирать?!
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Анекдот.Идет барышня,вся из себя секс-бомба,в мини-юбке и с красивым декольте.Глядь:в это время при 35 градусной жаре мужик в хим.защите и в противогазе траву на газоне косит.Мужчина,вам не жарко,спрашивает дива?! А я трудности люблю преодолевать! А если я с вами переспать попробую? Можно! Но только в гамаке и стоя!!!
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в гамаке и стоя
-----------------
кстати - класно
советую
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В этом рассказе сразу узнается СА.Кто служил тот в цирке не смеется!
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Саша,святая правда! Ей Богу ,после армии ни разу в цирк не ходил!
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А про + 35 и в ОЗК это из жизни . Правда мне по должности положен был Л-1.
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А мне ОЗК... Так что даму в гамаке не испугался бы...
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У 68 році в житті мого батька сталась подібна подія, він тоді працював мйстром виробничого навчання у нашому ПТУ. Під час лекції він звернув увагу на те, що двоє хлопців на "камчатці" поопускали голови і щось колупають під столом. Не припиняючи викладати матеріал, батько обійшов клас по сусідньому ряду і заглянув цим двом під стіл, глянув і затерп! Один в руках тримав протитанкову гранату а другій обценьками рвав із неї оболонку! Навколо 35 гавриків по 16-17 років і 700 гр тротилу під столом! Продовжуючи щось там говорити про трасформатори, батько тихенько підійшо до них із тилу і швидко але м'яко схопив їх за руки. Хлопці звичайно здригнулись від несподіванки, а потім той, що рвав оболонку і каже: - Та не бійтесь Григорович, я з неї запал викрутив... Ця історія коштувала батьку жмута сивини.
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Когда разбирал гранату ему мешала чека с кольцом как плохому танцору фаберже !
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Естественный отбор по Дарвину и обратная эволюция в одном флаконе.
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Обратной эволюции не бывает, учите основы эволюционного учения. Она необратима. А вот дегенерация - это да.
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Резиновые коврики - это типо предохранение чтобы не ударило осколками?
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Хоч бы яйца видирвало....шо б дебилов не плодил
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Это как в детстве,знаешь шо зимой прикасатся к железу губами низзя,а оно сцука интересно,вот и этому тоже самое
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в гранате кроме того шо может тебе снести башку ничего другого нет.
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Несчастный просто прогуливал уроки НВП и не служил в Советской армии...
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У нас молодые при первом гранатометании ухитрялись под себя забросить РГДшку.
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Дембельские байки: при первых рядом идет инструктор.
Дав и это было бы понятно, дело служивое.
Но разбирать, не вывернув запал? Который элементарно выворачивается без спецприспособлений, голыми руками.
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Гордон после проспекта Шухевича умер,жив только для ваты
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Вот ведь глупая обезьяна, и чего ей не хватало?

💣🐒
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Лишнее подтверждение того, что абсолютное большинство здешних в армии не служило, ибо разобрать гранату нет ничего проще.
И вот нам потом рассказывают, что вот эти местные тутешние легко, с первого выстрела, сбивают ПЗРК самолеты и вертолеты, легко дрифтуют на танках и БМД по городским улицам, устанавливают растяжки, быстрей норматива снаряжают пакет ракет ГРАДа и т.д.
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ты жена героя статьи?
Посмотри, может у мужа ещё одна осталась
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дайте им всем по гранате - пусть разбирают...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМестный житель подорвался на Луганщине, пытаясь разобрать гранату. ФОТОрепортаж
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