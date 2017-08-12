 У жителя Днепропетровщины изъяты 10 гранат. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Кринички мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросал гранаты в пруд возле дома. Во время взрывов никто не пострадал. В кармане его куртки полицейские обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней.
В погребе во дворе задержанного было выявлено еще 9 гранат - одна Ф-1 и запал к ней и 8 РГД-5 и запалы к ним.
В мешке полицейские также нашли корпус от гранаты Ф-1 и 4 корпуса от гранат РГД-5 и отдельно 7 запалов. Некоторые боеприпасы были с маркировкой, на других маркировка была затерта полностью или частично.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).
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На украинское подсолнечное масло, выпускаемое под местным брендом "Цзиньлунюй", приходится 40-процентная доля на внутреннем рынке Китая. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Коваль, ссылаясь на представителей корпорации Delta Wilmar.
40% рынка Китая - не хухры мухры.
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В засаду попался отряд,
Налево застава, махновцы направо,
И десять осталось гранат.
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А если деньги есть,то может и посерьезней что купит,что бы уже сразу на Машу и Медведя охотится
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