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Все про:граната (665) Днепропетровщина (1329) Нацполиция (8365)

 У жителя Днепропетровщины изъяты 10 гранат. ФОТО

В Днепропетровской области полиция изъяла у 55-летнего мужчины гранаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Кринички мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросал гранаты в пруд возле дома. Во время взрывов никто не пострадал. В кармане его куртки полицейские обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней.

В погребе во дворе задержанного было выявлено еще 9 гранат - одна Ф-1 и запал к ней и 8 РГД-5 и запалы к ним.

В мешке полицейские также нашли корпус от гранаты Ф-1 и 4 корпуса от гранат РГД-5 и отдельно 7 запалов. Некоторые боеприпасы были с маркировкой, на других маркировка была затерта полностью или частично.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

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У жителя Днепропетровщины изъяты 10 гранат 01



У жителя Днепропетровщины изъяты 10 гранат 02

(Фото полиции Днепропетровской области)
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Украина кормит Китай, с чем нас и можно поздравить.
На украинское подсолнечное масло, выпускаемое под местным брендом "Цзиньлунюй", приходится 40-процентная доля на внутреннем рынке Китая. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Коваль, ссылаясь на представителей корпорации Delta Wilmar.

40% рынка Китая - не хухры мухры.
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Да нет, таки хухры мухры. Во всем мире, на рынке растительных масел, доля подсолнечного не велика. В основном употребляют рапсовое, оливковое, пальмовое. Китай не исключение. Поэтому 40% - это доля только для на рынке именно подсолнечного масла, а сам этот рынок не велик.
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Он шел на Одессу, он вышел к Херсону,
В засаду попался отряд,
Налево застава, махновцы направо,
И десять осталось гранат.
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Тю в армии РГДшками тоже рыбу глушили. После выхода на стрельбище всегда оставалось 5-6 гранат и запалов к ним .Хлопушками их называли.На склад их уже не сдашь как и патроны.
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"Маленький мальчик нашел пулемет, Больше в селе никто не живет. Kроме деда Архимеда, У которого торпеда."
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мусорная власть возмутилась. Как это у холопа больше гранат чем у участкового ? Так быть не должно! Кесарю кесареве а косареви косареве.
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Подумаешь пришел к пруду рыбку гранатами половить,а они сразу ему ласты скрутили это точно кто с Селян сдал.Да еще и дома в подвале забрали то что он оставил на черный день.Нечего как отпустят еще игрушек купит что бы на рыбалку ходить
А если деньги есть,то может и посерьезней что купит,что бы уже сразу на Машу и Медведя охотится
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Днепропетровщины изъяты 10 гранат. ФОТО
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