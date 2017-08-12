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Все про:конопля (93) Сумщина (637)

 5,2 тыс. кустов конопли уничтожены на Сумщине. ФОТО

В Сумской области обнаружена плантация конопли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, почти 5,2 тысячи кустов росли неподалеку от государственной границы, у населенного пункта Кружок (Путивльский район). При осмотре посева признаков обработки насаждений выявлено не было.

Сотрудники полиции уничтожили кусты. В настоящее время продолжается установление возможных "владельцев" растений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2973 куста конопли уничтожены в Донецкой области. ФОТОрепортаж

5,2 тыс. кустов конопли уничтожены на Сумщине 01

(Фото Госпогранслужбы)

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Ми в дитинстві грали в жмурки ховаючись в конопляних кущах.
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Да вы и сейчас сексом занимаетесь,только вот имеют вас,граждан ЛохНР.
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Плиточник, иди занимайся сексом с резиновой киянкой.
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Ты бросай курить с Плотницким,такие фантазии тебе через попу в голову он натолкал,"секс с резиновой киянкой",ну это круть.
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Вижу что Безлер серьезно повредил твою психику.
Твои родычи всё так же ездят на украинскую сторону за пенсиям и пособиями?
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Как можно из Краматорска ездить в Краматорск? Не кури с плотницким,он на тебя плохо влияет.
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Давай расскажи сказку как родычи бросили свое нажитое и умчались жить в съемных халупах.
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Сказку? Таких сказок по Украине два миллиона,именно столько Украинцев бросили все и уехали из оккупированой части Донбасса,ну тебе сепарской мачалке этого не понять.
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Да, пошло на пользу, не то что боярышник на тебя.
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Боярышник не знаю, не пробовал, а ты пробовал, как он на вкус?
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А ты что влезаешь, любитель буряковки и табуретовки?
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Сепар,а тебя ведь все равно повесят,соседи переселенцы,которых вы выгнали из родных домов,они ведь вернуться,рано или поздно.
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Да мы знаем как ты пользишь у Плотницкого под столом.
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У меня нет родственников в ЛохНР.А у тебя полный семейный подряд у Плотницкого на содержании.
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Конечно, у тебя не то что ватные родственники как только едут в Краматорск за пенсией становятся ярыми украинцами но и вся твоя бригада кротов прячет с торпеды дыровские и ордынские флажки.
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Мои родственники живут сейчас в Краматорске,для особо тупого сепара повторяю,в Краматорске.А вот ты живешь и работаешь на благо республики ЛНР,за что тебя и повесят соседи переселенцы.
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только и умеют,что уничтожать а ты её садил,растил,поливал,окучивал , ну ,что за народ такой :D конопля это же лекарственное и полезное растения ,зачем его уничтожать,его курить надо.
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...а мак не забыли? -- помню компанию про булочки с маком... ...виноградники... ...и всё такое...
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Ще пам'ятаю на селянських городах і кущі конопель і рядочки маку, маківки з котрих освячувались на Маковія.. Чи стало менше в Україні наркоманів після заборони на вирощування цих культур? Як на мене - дурниця, рудимент радянського законодавства..
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Adult-Use/Rec retailers had an average retail of $6.92 per gram, medical dispensaries came in at an appropriate $4.20 a gram

Штат Колорадо - покупка без мед.рецепта - $6,92/грамм,с рецептом - $4.20

https://www.coloradopotguide.com/colorado-marijuana-blog/article/marijuana-prices-in-denver-and-colorado-spring-2017-update/
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Для нас то дорого, бо рева казав, що українці занадто багато курять ганджа.
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На самом деле - дешевле,чем было на углу от нелегального диллера. И качество гораздо выше.А сколько бабла идет в казну от этих продаж - сумасшедсшие деньги. Ну,и остальное - резкое снижение уровня преступности,мексиканские контрабандисты в глубокой печали,снижение злоупотребления алкоголем(как следствие - снижение преступлений по-пьянке)
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Да я только за легализацию лёгких наркотиков. Но кормящиеся с этого дела в Украине мусора-прокуроры и иные чинуши всеми конечностями против. Им же это невыгодно.
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Так тут тоже точно такая же картинка.От нелегальной торговли масса народу кормится.Но тут - демократия,народ имеет Слово.В моем штате-Пеннсилвания, разрешено будет в самом последнем - жутко консервативный штат
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пробовал и не раз - мне не понравилось....
не та катька - не моя.....
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Мне не мешает, бо я по натуре своей человек злой,а канабис меня как раз в умиротворенное состояние приводит.
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Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в интервью порталу РКМ рассказал, что тайна гиперактивности Юлии Тимошенко раскрывается просто - его начальница нередко стимулировала себя небольшой дозой кокаина.
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Не от по водяре,не наговаривайте на президента,он алкаш.
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Давай поговорим о нариках Жюльке и Сракашвили.
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Давай,рассказывай,это тебе твой сосед Плотницкий инфу подкинул?
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В 2005-м в Киев приезжал Путин, планировалась его беседа с Тимошенко в секретариате президента. Юлю - кто-то из команды Ющенко, на самом верху, знал об этом пристрастии и специально обострял ситуацию? - продержали больше трех часов кряду в изолированном помещении. И у нее началась ломка - иначе не назову. Состояние чрезвычайного возбуждения, дрожали руки, срывался голос, чуть головой о стену не билась! Свидетелями сцены оказались работники секретариата и пресса. Потом Юлия Владимировна объясняла свое нестандартное поведение в тот день переутомлением и волнением перед важной для Украины встречей.
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Бред. Йухло в Украину в 2005 ? С какого бодуна? Эта мразь,как огня,боится наших Майдановцев.А про ЮВТ - ще бильший фейк
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К Януковичу приезжал. Уехал грустный, опущеный, с синяками...
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Самосев.Сорняк злостный.На сумщине и полтавщине-тьма.Местные селяне абсолютно равнодушны к криминальным сверхдоходам.А вот заезжие...
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Местные из конопли веревки делали,а вот заезжие...
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Донбасяне и тогда отличились,еще никто про наркоту с мака и не слышал,на каждом огороде рос на маковички,а эти начали приезжать и шарится по огородам срезая головки
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В Нововодолажском районе Харьковщины во времена СССР опийный мак выращивали все колхозы.Школьники с 1 сентября уходили на уборку маковых головок. Дневной план с носа -5 мешков головок.Пустые маковые головки отправлялись аж в Чимкент для выработки опиатов.С 1983 поля охранял ОМОН с приборами ночного видения.До
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Мусора с бурьянами которых полно на пустырях и стройках борятся и себе медали и звания присваивают.
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Варвары вона ж цвете зараз!Шож ви робите?!Популяцию винищуете
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Цензор.НЕТФотоОбщество5,2 тыс. кустов конопли уничтожены на Сумщине. ФОТО
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