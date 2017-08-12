 5,2 тыс. кустов конопли уничтожены на Сумщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Госпогранслужбу
, почти 5,2 тысячи кустов росли неподалеку от государственной границы, у населенного пункта Кружок (Путивльский район). При осмотре посева признаков обработки насаждений выявлено не было.
Сотрудники полиции уничтожили кусты. В настоящее время продолжается установление возможных "владельцев" растений. Читайте на "Цензор.НЕТ": 2973 куста конопли уничтожены в Донецкой области. ФОТОрепортаж
(Фото Госпогранслужбы)
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Твои родычи всё так же ездят на украинскую сторону за пенсиям и пособиями?
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Штат Колорадо - покупка без мед.рецепта - $6,92/грамм,с рецептом - $4.20
https://www.coloradopotguide.com/colorado-marijuana-blog/article/marijuana-prices-in-denver-and-colorado-spring-2017-update/
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https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
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не та катька - не моя.....
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Президент России Владимир Путин посетил Киев
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