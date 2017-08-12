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 Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОрепортаж

В Алешковском районе Херсонской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 8-летний ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Херсонщины на странице в Facebook.

"Сегодня около 12:30 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонил мужчина и сообщил, что неподалеку от города на автодороге Алешки - Голая Пристань произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отделения полиции и работники следственного управления областного главка полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что на объездной дороге г.. Алешки столкнулись внедорожник "Тойота Лендкрузер-200" и легковой автомобиль "Пежо-207".

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По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Пежо" выехал на встречную полосу для совершения обгона. Однако не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем "Тойота", который двигался навстречу. В результате ДТП водитель и трое пассажиров "Пежо", среди которых 8-летний мальчик, от полученных травм погибли.

В районную больницу в тяжелом состоянии также были госпитализированы 40-летний водитель "Тойоты" и еще два пассажира.

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Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок 01Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок 02Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок 03Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок 04Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок 05Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок 06


По данному факту следственным управлением ГУНП в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. С целью установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в полиции просят свидетелей ДТП позвонить по телефону (066) 33-28-885 (следователь Виталий Девятов) или "102". Анонимность гарантируется.
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все конечно под Богом ходим...но СКОРОСТЬ БЕРЕТ СВОЕ
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при чём тут скорость, от скорости ещё никто не погибал. Погибает от быстрой остоновке.
(так приблизительно говорилос в рекламе о соблюдение скорости - признаюс, очень деиствовала реклама на людей, особенно, когда раза три - четыри за вечер показывали в течение несколько месецов) нашли конечно и актёра - русского, который уже с внешним видом ..... - идея - мол сидит у тебе в машине такое чудо и ты делаешь всё что он хочет (если не ошибаюс - было и на руском и с видами после аварйи -этот видео по латышки)

https://www.youtube.com/watch?v=rs2pRO8vtp8
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вот на русском
https://www.youtube.com/watch?v=sSKt1PJVQ54

есть и с тем где показывает его жертвы и он говорит при чём я тут - они очень резко остоновилис
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Каждый день страшные ДТП, ужасные снимки. Хоть бы ездили поосторожней с детьми.
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ты можешь ехать и 40...км
а с другой стороны тебе прилетит под 200 с х...м....и все
наш народ ложил...ложит...и будет ложить на все правила
только массовы расстрелы дебилов спасут эту страну от хаоса
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100%, не раз были на грани, но по чужой вине. Иногда хочется, чтобы на каждом углу стояли полицейские, до того беспредел на дорогах.
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иди за перебрик с массовыми расстрелами. достаточно камеры поставить.как во всем мире. проехал с превышением скорости - отдай половину зарплаты. причем должен быть коэффициент - чем дороже машина, тем больше штраф.
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судя по предложению - тебя ж первым и расстреляют за дебилизм ))))
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Не знаю кто в даном ДТП виновен, по фото на крузаке бычара в лоб попер кажется. Но эти "лобовые атаки" уже достали- пару раз за деньна обочину от дибила идущего на обгон убегаеш ,это когда в Украине, тут редкое явление.
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Скорей бы прогресс дошёл до полного автопилота который будет рулить строго по ПДД. с напрочь отсуцтвующей возможностью ручногго управления. Ну или какую то систему которая бы типа автопилота контролировала движение автомобиля, и при попытке водителя нарушать ПДД тупо бы глушила движок.
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уже сейчас Ниссан, да и остальные наверное тоже, продает машины, которые сами экстренно тормозят в случае чего. сами паркуются, считывают знаки и т.п. будущее уже сегодня
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Для автопилота нужна идеальная дорога, знаки и разметка. Нам не светит.
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"Водитель Пежо 207 выехал на встречную полосу" судя по фото Пежо находится в своей полосе а вот водитель Тойота наоборот !
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то шо они при такой скорости и мощи удара могли тупо отлететь в другую сторону в голову не приходит??
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Может, когда я попал в аварию (лобовое столкновение),то мою машину развернуло на 180 градусов от удара и выбросило на другую полосу.
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Тоже хотел это же написать. Ситуация на фото как раз похожа на ту, когда какой-то депутат, судья или прокурор на джипе выперся на встречку и убил людей в Пежо. И теперь хотят повесить вину на Пежо.
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С мертвого уже не спросишь можно все валить на него и интересно было бы узнать кто был за рулем Тойоты?
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дебилы!есть там и тормозной и свидетели с видиорегистраторами....а ниччё что пежик вылетел крузаку в лоб и от удара крузака развернуло....
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И Пежо ПЕРЕТАЩИЛ Крузака на встречку и сам улетел назад, через свою полосу на свою обочину???

Еслиб было так как пишут Менты, Пыжик лежал бы на ЧУЖОЙ обочине, а Крузак был бы на краю СВОЕЙ полосы!!!
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Хотя, повреждения на Пежо странные - с правой стороны. Возможно и действительно он выехал на встречку, а джип, видя это пытался разминуться с ним подав левее, но не разобрались.
Очень жалко людей, а особенно, малого ребенка. Царство Небесное им.
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в крузака тормоза работают для избежания заноса....так что он когда уже затормозил то рулём ничё не мог делать...а удар был такой силы что крузака развернуло..
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Мертвые сраму не имут и возразить не могут!
А вот бычара с лендкруизера уже наверное и металлолом на ментов переписал и на ремонт доложил.
Был бы в своей полосе от встречного удара ушел бы на правую обочину. Менты и эксперты похоже в бильярд никогда не играли или очень денег хоцецца!
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Цензор надо переименовать в прожектор ГАИ. Редактор то ли спился, то ли деградировал.
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Всегда недолюбливал французские машины. все у них через одно место сделано
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Странно почему они на левой стороне, если на встречку выехал Пежо
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"Быстро поедешь - медленно понесут..." Ребенок в машине..., зачем гнать? Хотя разные бывают обстоятельства.., никто не застрахован...
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Опять встречка и опять дорога без разделительного отбойника... Каменный век укравтодора, бл....
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А в какой стране мира вы видели 2-х полосную дорогу с отбойником ?
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Что за бред? С какой стати на двухполосной дороге должен быть разделительный барьер? Это не автострада.
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Видимо человек не автолюбитель поэтому можно понять !
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В мене самого авто не супер, старенький опель. Їзде. тяй добре. Доколи даже швидко. Їхав сьогодні по трасі Одеса-Миколаїв. З Миколаєва, через 30 км аварія: якесь свіже малолітро, фурі в колесо напівпричепа. Фурі нічого, в автівці нікого і все фхлам... Далі всі їхали тихо і поважно.
Назад взагалі, всі чинно і поважно на дорозі вели себе.
Питання: для того, що б відпочити, обов'язково спішити до ДИРЕКТОРА? Чому ті автівки, які маленькі, старенькі, малолітри (за жигулятори вже промовчу) літають, наче соколи на полюванні. Що вони цим кому доказують?
А старуха з косою завши поруч. При чому поруч з тими, кого вони везуть.
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Ща Герсщенко будет снова п*здеть, что надо за пянку повышать штрафы.
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Да, добавить бы гривен 50 не мешало бы никому! Наглые пензики бы резко приутихли!
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Ехали наверно не пристегнутыми. Капсула кузова вроде цела. Там среди высыпавшихся бутылок не огнетушитель от пиваса?
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Млять, КАК МОЖНО делать ТАКИЕ "манёвры", если у тебя в салоне - РЕБЁНОК??? Долбоип пригробил себя и ни чем не повинного ребенка и еще двух человек! Нет слов..................
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"Почему на левой стороне" Сразу видно что спрашивает "шофер ковгоспный"...
Потому что оба стали в рследрий момент уходить от столкновения - принимать "в право"....
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Скорее всего виноват крузак - он обгонял и вышел на встречку. Так шо ему вправо уходить было некуда - там тот кого он обгонял. Вот он и застыл на месте преступления. Пыжик его и на полметра не сдвинет!
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не могу смоделировать ситуацию. При таком раскладе каким образом в пежо пришелся удар в правую сторону а в крузак в левую?
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кожен день на дорогах видно цих божевільних, які виїжджають на зустрічну.
Корупція вбиває! - це виїжджають, обганяють, їдуть на червоне, які не їздили з інструктором і купили права.
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по ситуації -на фото наче Крузер виїхав на зустрічну...а тепер хочуть на мертвого повісити порушення.
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Зрадафилы тупые и тут зраду развели. Уже и определили кто виноват, главное чтоб со зрадой!
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У пыжика лобовой удар - дижек ушел и передняя рама изогнута. При таких массах он просто потом скорее всего подпрыгнул и кувыркнулся. Мог упасть на левое крыло. Потом еще и на правое - правый бок тоже вогнут...
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І куди вони всї поспішають? Вже не раз ставало зрозуміло, що спішать на той світ.
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Пежо вынес со встречной Крузака и вылетел сам? Не поверю! Крузак ТЯЖЁЛЫЙ, и, как выше писали, так и остался НА ЧУЖОЙ ПОЛОСЕ, там, где он подставился под Пыжика, который пытался уйти вправо, но не успел.

А нам лепят горбатого. Хотят на мёртвых ДТП повесить, видать на Тойоте непростое ехало...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУжасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОрепортаж
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