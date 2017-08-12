 Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Херсонщины на странице в Facebook.
"Сегодня около 12:30 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонил мужчина и сообщил, что неподалеку от города на автодороге Алешки - Голая Пристань произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отделения полиции и работники следственного управления областного главка полиции", - сказано в сообщении.
Полицейские установили, что на объездной дороге г.. Алешки столкнулись внедорожник "Тойота Лендкрузер-200" и легковой автомобиль "Пежо-207".
По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Пежо" выехал на встречную полосу для совершения обгона. Однако не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем "Тойота", который двигался навстречу. В результате ДТП водитель и трое пассажиров "Пежо", среди которых 8-летний мальчик, от полученных травм погибли.
В районную больницу в тяжелом состоянии также были госпитализированы 40-летний водитель "Тойоты" и еще два пассажира.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. С целью установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в полиции просят свидетелей ДТП позвонить по телефону (066) 33-28-885 (следователь Виталий Девятов) или "102". Анонимность гарантируется.
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(так приблизительно говорилос в рекламе о соблюдение скорости - признаюс, очень деиствовала реклама на людей, особенно, когда раза три - четыри за вечер показывали в течение несколько месецов) нашли конечно и актёра - русского, который уже с внешним видом ..... - идея - мол сидит у тебе в машине такое чудо и ты делаешь всё что он хочет (если не ошибаюс - было и на руском и с видами после аварйи -этот видео по латышки)
https://www.youtube.com/watch?v=rs2pRO8vtp8
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https://www.youtube.com/watch?v=sSKt1PJVQ54
есть и с тем где показывает его жертвы и он говорит при чём я тут - они очень резко остоновилис
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https://www.youtube.com/watch?v=pzFVtUVGhYU
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а с другой стороны тебе прилетит под 200 с х...м....и все
наш народ ложил...ложит...и будет ложить на все правила
только массовы расстрелы дебилов спасут эту страну от хаоса
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Еслиб было так как пишут Менты, Пыжик лежал бы на ЧУЖОЙ обочине, а Крузак был бы на краю СВОЕЙ полосы!!!
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Очень жалко людей, а особенно, малого ребенка. Царство Небесное им.
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А вот бычара с лендкруизера уже наверное и металлолом на ментов переписал и на ремонт доложил.
Был бы в своей полосе от встречного удара ушел бы на правую обочину. Менты и эксперты похоже в бильярд никогда не играли или очень денег хоцецца!
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Назад взагалі, всі чинно і поважно на дорозі вели себе.
Питання: для того, що б відпочити, обов'язково спішити до ДИРЕКТОРА? Чому ті автівки, які маленькі, старенькі, малолітри (за жигулятори вже промовчу) літають, наче соколи на полюванні. Що вони цим кому доказують?
А старуха з косою завши поруч. При чому поруч з тими, кого вони везуть.
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Потому что оба стали в рследрий момент уходить от столкновения - принимать "в право"....
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Корупція вбиває! - це виїжджають, обганяють, їдуть на червоне, які не їздили з інструктором і купили права.
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А нам лепят горбатого. Хотят на мёртвых ДТП повесить, видать на Тойоте непростое ехало...
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