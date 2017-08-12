 Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Херсонщины на странице в Facebook "Сегодня около 12:30 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонил мужчина и сообщил, что неподалеку от города на автодороге Алешки - Голая Пристань произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отделения полиции и работники следственного управления областного главка полиции", - сказано в сообщении.Полицейские установили, что на объездной дороге г.. Алешки столкнулись внедорожник "Тойота Лендкрузер-200" и легковой автомобиль "Пежо-207".По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Пежо" выехал на встречную полосу для совершения обгона. Однако не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем "Тойота", который двигался навстречу. В результате ДТП водитель и трое пассажиров "Пежо", среди которых 8-летний мальчик, от полученных травм погибли.В районную больницу в тяжелом состоянии также были госпитализированы 40-летний водитель "Тойоты" и еще два пассажира.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. С целью установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в полиции просят свидетелей ДТП позвонить по телефону (066) 33-28-885 (следователь Виталий Девятов) или "102". Анонимность гарантируется.