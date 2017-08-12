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 Тело погибшего военного Александра Бойко доставили в Северодонецк, - МВД. ФОТО

Воин погиб 3 июня в бою под Попасной.

ело погибшего полковника Нацгвардии Александра Бойко, пропавшего 3 июня во время боевого задания под Попасной, доставили в Северодонецк, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице на Twitter.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - заявил Шевченко.

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Тело погибшего военного Александра Бойко доставили в Северодонецк, - МВД 01

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полковнік спецназа нацгвардії загинув в бою під попасною ! а як нам тут боти розповідають що нацгвардія це армія пороха проти укр народа і яка на фронті не воює !!!!!1 все брехня нікому невірю
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