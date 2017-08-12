 Тело погибшего военного Александра Бойко доставили в Северодонецк, - МВД. ФОТО

ело погибшего полковника Нацгвардии Александра Бойко, пропавшего 3 июня во время боевого задания под Попасной, доставили в Северодонецк, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице на Twitter.
"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - заявил Шевченко.
364 3
На День независимости на Майдане военные оркестры Украины и США проведут совместный концерт(113)
Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны(72)
Четверо украинских воинов ранены, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО(18)
С бойцом батальона "Донбасс-Украина" Владимиром Зейликом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж(14)
Продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины ведет к огромным потерям среди граждан нашей страны, – мнение(0)
За минувшую неделю на Донбассе трое мирных жителей погибли, еще трое - ранены, - ОБСЕ(3)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО(0)
Ответить
Ответить
Ответить