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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:загранпаспорт (139) Киев (17843) биометрические паспорта (187)

 Самый большой в Украине паспортный сервис открылся в Киеве. ФОТОрепортаж

В субботу, 12 августа, в Киеве на третьем этаже универмага "Украина", который находится на площади Победы, в тестовом режиме Государственное предприятие "Документ" открывает самый большой в стране "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП "Документ".

Отмечается, что столичный Центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса".

"Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять свыше 1500 человек", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

В нем подчеркивается, что руководство предприятия в новом Центре гарантирует своим клиентам комфорт и скорость оформления документов. До последнего ажиотажа, вызванного отменой безвизового режима, на все процедуры тратилось не более 20 минут.

Месяц тому назад Государственное предприятие "Документ" расширило "Паспортный сервис" в Харькове. Планируется расширение Центра обслуживания граждан во Львове (ул.Словацкого,1.)

Пресс-служба отмечает, что все эти меры направлены на реализацию политики министра внутренних дел Арсена Авакова в сфере улучшения условий предоставления административных услуг и недопущения коррупционных моментов при оформлении гражданам органами МВД и миграционной службы разных документов и справок.

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