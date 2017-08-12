 Самый большой в Украине паспортный сервис открылся в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП "Документ".
Отмечается, что столичный Центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса".
"Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи. Планируется, что новый центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, в день сможет принять свыше 1500 человек", - сказано в сообщении.
В нем подчеркивается, что руководство предприятия в новом Центре гарантирует своим клиентам комфорт и скорость оформления документов. До последнего ажиотажа, вызванного отменой безвизового режима, на все процедуры тратилось не более 20 минут.
Месяц тому назад Государственное предприятие "Документ" расширило "Паспортный сервис" в Харькове. Планируется расширение Центра обслуживания граждан во Львове (ул.Словацкого,1.)
Пресс-служба отмечает, что все эти меры направлены на реализацию политики министра внутренних дел Арсена Авакова в сфере улучшения условий предоставления административных услуг и недопущения коррупционных моментов при оформлении гражданам органами МВД и миграционной службы разных документов и справок.
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