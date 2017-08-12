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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Будущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС. ФОТОрепортаж

В рамках эксперимента по созданию службы полицейских детективов на базе Хмельницкого городского отдела полиции Консультативная миссия Европейского союза (КМЕС) передала полицейским современное оборудование стоимостью более одного миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации МВД.

Среди подаренной техники ‑ криминалистические чемоданы, профессиональные фотоаппараты, наборы для отбора следов, компьютеры, принтеры, мониторы и офисные программы.

Совместный пилотный проект Национальной полиции Украины и Консультативной миссии по объединению функций следователей и оперативников и создание на их базе службы полицейских детективов начался в феврале 2017 года на территории только восьми регионов Украины, один из которых - Хмельницкая область.

Цель такого эксперимента ‑ упростить работу полицейских и повысить эффективность раскрытия преступлений, создав своеобразных "универсальных" солдат, которые смогут и оперативные мероприятия проводить, и следственные действия выполнять. Такой подход успешно опробован в странах ЕС, в частности, в Чешской Республике, Литве, Польше и Румынии.

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В состав делегации, которая передавала оборудования, вошли ведущий советник КМЕС по вопросам уголовных расследований Збинек Ваничек и специалисты КМЕС по вопросам уголовных расследований Павел Сергаев и Александр Подпругин.

Ваничек много лет проработал в полиции Чехии и сам был участником реформы, связанной с созданием службы детективов. Он отметил, что на сегодняшний день хмельницкий эксперимент по объединению следователей и оперативников в одно функциональное подразделение проходит успешно в Украине.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Николай Кащук поделился с иностранным коллегой наработками в сфере организации рабочего процесса и системы оценки эффективности работы детективов.

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В Хмельницком эксперимент стартовал в апреле текущего года. За это время его участники уже успели пройти специальные учения.

Будущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС 01Будущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС 02Будущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС 03Будущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС 04


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Маю надію, що вони знайдуть методи проти "Коли Сопрыкина".
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стакан повний - поки є щось в тих валізах. Але ми ж оптимісти? - будемо сподіватися, що не проп"ють і те все піде в роботу.
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я завжди ним був....ну трохи... останній конкурс вибив з колії, але я вже відновився в оптимізмі.
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Оборудование это хорошо .А когда же сядут в тюрьму кучма , коломойский , ахметов , бойко . шуфрич , ющенко , лёвочкин и т. д ?
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ну кто же партнеров по бизнесу в тюрьму сажает??
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коли стануть зовсім старенькі, як Августо Піночєт.
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що мені найбільше подобається в цій новині, так це те що не просто виділи 1 млн. гривень, а закупили на цю суму обладнання. як би були просто гроші то половину зних вкрали б
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...Очевидцы, которые были на пляже во время происшествия сетуют, что множество людей звонили на "102", дозванивались и там отвечали, что уже все знают, но патрули не появлялись, что позволило виновникам инцидента спрятать улики и некоторым даже скрыться.Как сообщает полтавчанин Кирилл Маглеваный в комментарии в соцсетях: "на пляже сразу начали вызывать патрульных. Я лично звонил диспетчеру и оказался 9-м в очереди. Когда ответили, через 5 минут, то сказали что в курсе стрельбы. Первый патруль приехал только через 10 минут после моего звонка. На вопрос к патрульным "Почему так долго", был ответ что они по дороге где-то остановились. Остальные патрули приехали еще позже. Полицию с самого начала вызывало человек 30. Не нужно оправдывать опоздание "доблестной" полиции на стрельбу! Патруль обязан был приехать через 3 минуты после вызова. А на пляжах в сезон вообще должны находится поблизости. Из-за некомпетентности и операторов, и патрульных не получилось задержать остальных участников. Лично видел как один отмывал биту в речке, а двое уплывали на другой берег. И это, уже после того как дозвонился оператору и соизволили взять трубку! С такой скоростью приезда патрульных, можно было успеть покурить и устроить еще одну драку"...
https://antikor.com.ua/articles/184713-lichno_videl_kak_odin_otmyval_bitu_v_rechke_a_dvoe_uplyvali_na_drugoj_bereg
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На фото видно,что будущие хмельницкие детективы,не очень рады "обновке". Или фотограф посетил лекцию по гипнозо-стойкости.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБудущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС. ФОТОрепортаж
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