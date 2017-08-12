 Будущие хмельницкие детективы получили современное оборудование на 1 млн гривен от Консультативной миссии ЕС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации МВД.
Среди подаренной техники ‑ криминалистические чемоданы, профессиональные фотоаппараты, наборы для отбора следов, компьютеры, принтеры, мониторы и офисные программы.
Совместный пилотный проект Национальной полиции Украины и Консультативной миссии по объединению функций следователей и оперативников и создание на их базе службы полицейских детективов начался в феврале 2017 года на территории только восьми регионов Украины, один из которых - Хмельницкая область.
Цель такого эксперимента ‑ упростить работу полицейских и повысить эффективность раскрытия преступлений, создав своеобразных "универсальных" солдат, которые смогут и оперативные мероприятия проводить, и следственные действия выполнять. Такой подход успешно опробован в странах ЕС, в частности, в Чешской Республике, Литве, Польше и Румынии.
В состав делегации, которая передавала оборудования, вошли ведущий советник КМЕС по вопросам уголовных расследований Збинек Ваничек и специалисты КМЕС по вопросам уголовных расследований Павел Сергаев и Александр Подпругин.
Ваничек много лет проработал в полиции Чехии и сам был участником реформы, связанной с созданием службы детективов. Он отметил, что на сегодняшний день хмельницкий эксперимент по объединению следователей и оперативников в одно функциональное подразделение проходит успешно в Украине.
В свою очередь, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Николай Кащук поделился с иностранным коллегой наработками в сфере организации рабочего процесса и системы оценки эффективности работы детективов.
В Хмельницком эксперимент стартовал в апреле текущего года. За это время его участники уже успели пройти специальные учения.
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https://antikor.com.ua/articles/184713-lichno_videl_kak_odin_otmyval_bitu_v_rechke_a_dvoe_uplyvali_na_drugoj_bereg
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