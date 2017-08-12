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 Происшествия
  2015  19
Все про:заповедник (101) Крым (20416) пожар (3430)

 В оккупированном Крыму горела территория античного Пантикапея. ФОТОрепортаж

В Керчи пожар бушевал на территории исторического комплекса "Пантикапей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии ", выжженная земля ограничена забором заповедника, расположенного в центре города на горе Митридат.

Огонь уничтожил растительность в районе проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются одной из "визитных карточек" города.

Стоит отметить, что пожары в Керчи происходят регулярно, поскольку в городе находится множество участков с сухой травой. В связи с дефицитом воды и большой протяженностью города пожарные редко приезжают на место вовремя.

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В оккупированном Крыму горела территория античного Пантикапея 01

В оккупированном Крыму горела территория античного Пантикапея 02

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света нет,воды нет...Зато как с морячком придурочным вытанцовывали ))))))))
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кажуть що і морячка вже теж немає, здійсним таки свою мрію - здох в расєє
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Ну так варвары пришли,какая античность?
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В 2012 году ночевал в Херсонесе, классно там в античных городах.
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Боспорське царство, четверте століття до Р.Х. до четвертого століття після. Сучасний Східний Крим і Краснодарський край. Спочатку готи, а потім і гуни знищили античну цивілізацію. Столиця Пантикапей.
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В связи с дефицитом воды и большой протяженностью города пожарные редко приезжают на место вовремяИсточник:https://censor.net.ua/p451436

А разве морской водой нельзя тушить пожары?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированном Крыму горела территория античного Пантикапея. ФОТОрепортаж
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