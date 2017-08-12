 В оккупированном Крыму горела территория античного Пантикапея. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии ", выжженная земля ограничена забором заповедника, расположенного в центре города на горе Митридат.
Огонь уничтожил растительность в районе проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются одной из "визитных карточек" города.
Стоит отметить, что пожары в Керчи происходят регулярно, поскольку в городе находится множество участков с сухой травой. В связи с дефицитом воды и большой протяженностью города пожарные редко приезжают на место вовремя.
2015 19
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А разве морской водой нельзя тушить пожары?
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