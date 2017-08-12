 Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В результате попадания снарядов были повреждены опора газовой трубы и 3 частных дома. По пр. Пушкина в результате двух попаданий повреждены 2 частных дома, выбиты окна, осколками поврежден забор и легковой автомобиль "ВАЗ-2106", разрушено опору газопровода.
По ул. Пушкина снаряд попал в огород - осколками повреждена стена частного дома.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
Полиция квалифицировала обстрел как теракт.
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Ивана ДурараХРЮсськой свиньи в гости к своим "братьям"
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навiщо їм це треба?
може це невiдома третя сила не туди "шмальнула"?
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ти якщо троль ФСБшний, то нiкому бiльш не кажи, а то взяв i пiдписався....
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Просто, оскільки ми поки об'єктивно слабкіші за рашу, президент робить те, що будь яка розумна жінка при нападі гвалтівника: створює у нападника враження, що той досягне мети не застосувавши сили, а тим часом потиханьку виходить у більш освітленеі людне місце! Це і є "мнський процес" Він дав нам час трохи наростити м'язи та їх ще не досить, щоб відмовитися від нього.
Патрідіоти занадто тупі і прямолінійні (а може вдають себе такими за гроші), щоб зрозуміти цю гру, ала що поробиш...
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