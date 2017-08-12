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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска около 5:30 часов утра обстреляли жилые кварталы с. Новолуганское (вблизи Светлодарска) в Донецкой области из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В результате попадания снарядов были повреждены опора газовой трубы и 3 частных дома. По пр. Пушкина в результате двух попаданий повреждены 2 частных дома, выбиты окна, осколками поврежден забор и легковой автомобиль "ВАЗ-2106", разрушено опору газопровода.

По ул. Пушкина снаряд попал в огород - осколками повреждена стена частного дома.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.

Полиция квалифицировала обстрел как теракт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли КПВВ "Марьинка" из подствольных гранатометов

Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 01Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 02Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 03Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 04Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 05Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 06Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 07Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 08Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев нарушения перемирия в зоне АТО за неделю увеличилось на 55%, - ОБСЕ

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Пускай местные снова...как в 2014 попругают с власовскими тряпками и поорут ПУДЕНГВВЕДИ...
там гляди и из Града прилетит....
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А шо це ти втік до геїв в Нідерланди? Галубой, шолє?
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Уткоголовый, террористы и ВСПедерации, это слова-синонимы. Пора бы уже знать об этом
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Не, похождения Ивана Дурара ХРЮсськой свиньи в гости к своим "братьям"
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Единственное что радует так ето то что разейские войска мочат проразейское население показывая им каково ето любить *рузьгий мир*
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Да, но вот только насмотревшись секель-ТВ, они еще больше будут ненавидеть и презирать Украину и все украинское, виня ее во всех ихних бедах
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А кто то еще думает что вата будет думать по другому и полюбит Украину? Да они в любом случае будут Украину ненавидеть. И так же они очень прекрасно знают кто по ним валит и откуда. Как они говорят сами что ихние сыночки там по ним стреляют и ето все из-за правосеков в Киеве...
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Так я об этом и говорю, что тем больше по ним валят, тем больше они будут ненавидеть. Путлеру и вторжение не нужно, все и так идет по его плану, пока шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК миротворвствует, спрятавши голову под юбки гейропейских толерастов.
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а их и не нужно исправлять. Их нужно изолировать, как особо больных и заразных. И чем раньше мы ето поймем тем лучше. Слава Богу есть примеры стран Балтии, притом все цивилизованно и по закону, где таким особым *людям* выдаются особые паспорта с особым статусом, запрещающим голосовать и занимать государственные и воспитательные должности, а так же еще множество особых *привилегий*.
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Параноїків не лікують , а ізолюють від суспільства!!!))
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Террористы или трактористы????????????? Там ведь одни трактористы....
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Вразила кількість влучень на цегляній стіні. Жах- як там взагалі живуть...
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Помню еще как лет десять назад смотрел видео про войну Рашки и Чечни. Как рузкие жители Грозного сидя возл развалин своих же домов рассказывали что они мол когда звали рузгий мир то они не думали что он придет в таком образе. Баранам другим бы поучиться, а нет, потом грузинские абхазы и осетины позвали рузьгий мир, а потом и даунбаситы... и везде рузьгий мир приходит в том же образе и с теми же порядками...
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Параноїдальна маячня "Русского мира" , це невиліковна хвороба і медиціна тут безсила !!!))
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есть уточнение..после "зова" о помощи на Северном Кавказе славянского населения не осталось..
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Я жив в Нальчику, КБАССР, в 1980-81 р.р. , то про іх відношення до слов"ян знаю з власного досвіда!! Уявляю , що там відбувається зараз!! Гадаю, що слов"ян зменьшилось, в рази !!!)))
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якась нiсенiтниця.
навiщо їм це треба?
може це невiдома третя сила не туди "шмальнула"?
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ай-яй-яй, какое несчастье, нужно срочно минск -147 созвать, альтернативы минским писулькам нет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского. ФОТОрепортаж
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