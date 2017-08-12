 Террористы из пушек БМП и гранатометов обстреляли жилые кварталы Новолуганского. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В результате попадания снарядов были повреждены опора газовой трубы и 3 частных дома. По пр. Пушкина в результате двух попаданий повреждены 2 частных дома, выбиты окна, осколками поврежден забор и легковой автомобиль "ВАЗ-2106", разрушено опору газопровода.
По ул. Пушкина снаряд попал в огород - осколками повреждена стена частного дома.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
Полиция квалифицировала обстрел как теракт.
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там гляди и из Града прилетит....
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Ивана ДурараХРЮсськой свиньи в гости к своим "братьям"
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навiщо їм це треба?
може це невiдома третя сила не туди "шмальнула"?
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