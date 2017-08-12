EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  436  2
Все про:заключение (135) колония (295) побег (282) Харьковщина (1280) заключенные (371)

 Из Красноградской колонии на Харьковщине сбежали двое мужчин-заключенных, - полиция. ФОТО

Побег произошел вчера, полиция разыскивает беглецов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации полиции Харьковщины на странице в Facebook, побег произошел вчера, 11 августа, около 15:00 в городе Красноград.

Мужчины сбежали во время прогулки - отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора.

Один из беглецов, 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, другой, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине строится более двухсот объектов социальной и инженерной инфраструктуры, - Светличная

Полиции удалось задержать одного 28-летнего беглеца около 21:00 в пгт Зачепиловка. На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

Из Красноградской колонии на Харьковщине сбежали двое мужчин-заключенных, - полиция 01


Поиски другого беглеца продолжаются, правоохранители опубликовали приметы разыскиваемого мужчины: рост 165 см, волосы русые, телосложение худощавое, глаза голубые.

Особые приметы: многочисленные татуировки по всему телу.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора..."Так просто
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз Красноградской колонии на Харьковщине сбежали двое мужчин-заключенных, - полиция. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти