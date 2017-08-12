 Из Красноградской колонии на Харьковщине сбежали двое мужчин-заключенных, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации полиции Харьковщины на странице в Facebook, побег произошел вчера, 11 августа, около 15:00 в городе Красноград.
Мужчины сбежали во время прогулки - отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора.
Один из беглецов, 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, другой, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи.
Полиции удалось задержать одного 28-летнего беглеца около 21:00 в пгт Зачепиловка. На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.
Поиски другого беглеца продолжаются, правоохранители опубликовали приметы разыскиваемого мужчины: рост 165 см, волосы русые, телосложение худощавое, глаза голубые.
Особые приметы: многочисленные татуировки по всему телу.
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