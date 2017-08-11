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Все про:дельфин (32) спасение (87) Херсонщина (746) ГСЧС (1282)

 Сотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе на Херсонщине. ФОТО

В Херсонской области сотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook начальника ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Сергея Черного.

11 августа примерно в 11:00 в ГСЧС поступило сообщение что в Джарылгачском заливе вблизи пгт Лазурное на мели находится дельфин. К месту происшествия была направлена лодка Скадовской Службы спасения.

Сотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе на Херсонщине 01

Спасатели транспортировали дельфина в открытое море на расстояние около 4 км, где и отпустили. Состояние млекопитающего было удовлетворительным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный лесной пожар на Херсонщине ликвидирован, - ГСЧС

Сотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе на Херсонщине 02
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Это не брат кацапского кита, застрявшего вчера на Шантарских островах?
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там на спине написано -за Великую Россию. Дмитрий Донской назывался..
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Тем не менее приме человечности нужен даже и на войне.
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Вы не правы. Это не зрелище. Это пример человечности.
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А кроме хлеба и зрелищ, совсем уж ничего и не приходит на ум? Я- человек, он дельфин... А ты? Если человек, почему мне нужно объяснять простую истину? Ведь ты тоже человек?
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Проблема коммуникации человечна как сам человек.
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Как сказать... Вроде и да, но почему то казалось бы, элементарные общечеловеческие понятия и доказывать не нужно...
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Чингисхану, Ленину, Гитлеру, Путину взялись бы объяснять эти ценности? )))))
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вот народ! Даже в теме про дельфина умудрились гитлера с путиным присобачить
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Молодцы,бедолага,наверное от крысчан деру давал,подморился,там много соплеменников варвары уже загубили
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Жп западнее , а не южнее . дельфины любят кушать кефаль . в процессе охоты за косяками кефали они иногда заплывают на мелководье .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе на Херсонщине. ФОТО
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