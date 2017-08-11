 Сотрудники ГСЧС спасли дельфина, который застрял на мели в Джарылгачском заливе на Херсонщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook начальника ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Сергея Черного.
11 августа примерно в 11:00 в ГСЧС поступило сообщение что в Джарылгачском заливе вблизи пгт Лазурное на мели находится дельфин. К месту происшествия была направлена лодка Скадовской Службы спасения.
Спасатели транспортировали дельфина в открытое море на расстояние около 4 км, где и отпустили. Состояние млекопитающего было удовлетворительным.
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