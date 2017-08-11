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Все про:взятка (4355) Николаев (1309) военкомат (168)

 На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Николаеве на взятке в 1,5 тысячи долларов задержали главу военно-медицинской комиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Фейсбуке.

"Полицейские установили, что председатель военно-врачебной комиссии одного из городских военкоматов региона наладил коррупционный бизнес. За определенное вознаграждение он помогал гражданам избегать призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что взяточник требовал две тысячи долларов от местного жителя - призывника за выдачу медицинских документов, дающих последнему возможность отсрочить призыв на военную службу.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, полицейские задокументировали получение первой части взятки в размере 2 тысяч гривен.

Взяточника задержали во время получение 1,5 тысяч долларов.

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На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция 01

На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Работник военкомата задержан при получении 10 тысяч взятки на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция 03

На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция 04

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Врач военно-врачебной комиссии задержан на Житомирщине при получении 8 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

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зарплатой мотивируйте службу в вс. а не силком тянете деятели совковые
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без єтих хабарежерів есть кого мотивировать...пусть Хлопцам на передке добавят!
первій раз ..и попался...єто ж надо!
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На довічне потвору з конфіскатом, за підрив обороноздатності держави !!!))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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