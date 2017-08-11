 На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции в Фейсбуке.
"Полицейские установили, что председатель военно-врачебной комиссии одного из городских военкоматов региона наладил коррупционный бизнес. За определенное вознаграждение он помогал гражданам избегать призыва на военную службу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что взяточник требовал две тысячи долларов от местного жителя - призывника за выдачу медицинских документов, дающих последнему возможность отсрочить призыв на военную службу.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, полицейские задокументировали получение первой части взятки в размере 2 тысяч гривен.
Взяточника задержали во время получение 1,5 тысяч долларов.
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первій раз ..и попался...єто ж надо!
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