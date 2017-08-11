 С бойцом батальона "Донбасс-Украина" Владимиром Зейликом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пустомытовской РГА.
Зейлик родился 14 июля 1996 года. Был призван на военную службу в октябре 2014 года в воинскую часть г. Каменка-Бугская Львовской области. Впоследствии подписал контракт и служил в отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" (звание - солдат, должность - водитель).
Похоронили Владимира в его родных Лисневичах (микрорайон г. Пустомыты).
У погибшего остались родители и младший брат Максим, 2002 г.р.
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Вічна пам'ять.
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