EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество, Фоторепортаж
  1243  10
Материалы по теме:
Все про:Львовщина (1579) похороны (739) смерть (5167) потери (1147)

 С бойцом батальона "Донбасс-Украина" Владимиром Зейликом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сегодня во Львовской области прощались с бойцом батальона "Донбасс-Украина" Владимиром Зейликом, погибшим 7 августа близ Марьинки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пустомытовской РГА.

Зейлик родился 14 июля 1996 года. Был призван на военную службу в октябре 2014 года в воинскую часть г. Каменка-Бугская Львовской области. Впоследствии подписал контракт и служил в отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" (звание - солдат, должность - водитель).

С бойцом батальона Донбасс-Украина Владимиром Зейликом простились на Львовщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С бойцом 46-го батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Вячеславом Иванушкиным простились в Кривом Роге. ВИДЕО

С бойцом батальона Донбасс-Украина Владимиром Зейликом простились на Львовщине 02
С бойцом батальона Донбасс-Украина Владимиром Зейликом простились на Львовщине 03

Похоронили Владимира в его родных Лисневичах (микрорайон г. Пустомыты).

С бойцом батальона Донбасс-Украина Владимиром Зейликом простились на Львовщине 04

Смотрите: С бойцом 10-ой отдельной горно - штурмовой бригады Доброшинским простились на Хмельнитчине. ВИДЕО

С бойцом батальона Донбасс-Украина Владимиром Зейликом простились на Львовщине 05
С бойцом батальона Донбасс-Украина Владимиром Зейликом простились на Львовщине 06

У погибшего остались родители и младший брат Максим, 2002 г.р.

Смотрите: Бойцов 58-ой мотопехотной бригады Руслана Конюшу и Илью Тимофеева, погибших на Луганщине, похоронили на "малой родине". ВИДЕО


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слава и вечная память ГЕРОЮ,но прощаться надо совсем с другими"людьми",чтобы не приходилось так часто прощаться с ГЕРОЯМИ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вклоняюсь. Плачу..
Вічна слава Героям.. Вічна наша пам"ять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ,СЫНОК!
И НЕ ПОЖИЛ!
КАК ДИТЯ ВЫРОС,КАК МУЖЧИНА УШЕЛ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серце болить за кожного з Вас..
Спочивай у мирі,Герою.
Вічна пам'ять.
Співчуття родині та близьким.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СЛАВА ГЕРОЮ !!!!! ПОКІЙСЯ З МИРОМ БРАТЕ !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
який виродок відправляє таких молодих хлопців на передову лінію
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоС бойцом батальона "Донбасс-Украина" Владимиром Зейликом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти