 Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами "Калибр-НК", радиус поражения которых составляет около 2500 километров. В случае базирования кораблей такого класса на территории аннексированного Крыма в радиусе поражения окажутся европейские страны, а также Ближний Восток, Северная Африка, Передняя Азия и Суэцкий канал.
"В условиях базирования кораблей такого класса на территории Крыма в радиусе поражения находятся европейские страны, от Румынии до Франции и Скандинавских стран, также страны Ближнего Востока, Северной Африки, Передней Азии и важный стратегический объект - Суэцкий канал", - подчеркивается в сообщении.
В МинВОТ отметили, что Российская Федерация сознательно делает ставку на корабли подобного типа, так как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14 по дальности, тогда как корабль-носитель таких ракет - сравнительно недорогой и пользуется преимуществом ведения огня из акваторий, где он может находиться под защитой береговых сил.
"По состоянию на сегодняшний день военные корабли "Зеленый дол" и "Серпухов" находятся в составе Балтийского флота РФ, что делает возможным их использование в пределах круга с радиусом 2500 км с центром в Калининградской области. Таким образом, в зоне опасности оказываются практически все европейские страны, включая Исландию. Стоит отметить, что на этой территории расположено 20 атомных электростанций и 139 химических предприятий Европейского Союза", - отметили в министерстве.
Там также напомнили, что 19 августа 2016 года именно корабли "Зеленый дол" и "Серпухов", которые на тот момент входили в состав Черноморского флота РФ, совершили три ракетные удары по Сирии.
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В украинском министерстве подчеркнули, что Россия продолжает оказывать военное давление на страны Европы, чтобы достичь политических целей, и создает угрозу существованию мира не только в Украине, но и на всем европейском регионе.
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По словам Министра, нужно меньше есть и тогда все будет хорошо. Передает EJ
Так министр отреагировал на вопрос журналистов о том, почему немцы тратят только 14% своей заработной платы на еду тогда как украинцы от 50% до 90% своей зарплаты.
Люди в комментариях не сдерживая ярость ответили «реформатору»:
Ах ти ж зажравшася вінницька базарна морда! Яка у німців середня зарплата? 4000 євро? А у нас? 200$! То німець витрачає 560 євро на їжу, а українець 120 євро! Цинічні виродки і бляді! Автоматна черга вас здожене! І вони реально ж так думають!
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- ПЕ-РЕ-ВЫ-БО-РЫ! ПЕ-РЕ-ВЫ-БО-РЫ!
- ЗЛОЧИННУ ВЛАДУ ГЕТЬ!
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Aug. 11th, 2017 at 2:55 PM
Не для кого не секрет, что Донбасс регулярно просматривает БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, с недавних пор залетающий ещё и поближе к оккупированному Крыму. И, видимо, осознание факта собственной беспомощности перед разведчиком такого класса, способного просматривать на 300 км вглубь территории противника, и спровоцировало ту панику, что сейчас имеет место в рядах бравых ополченцев.
Так, информационные площадки недореспублики сообщают, что по позициям террористов наносят удары беспилотные летательные аппараты, которые не видят радары бравых ополченцев и которые невозможно сбить, из-за того, что те летают на недосягаемых для ПВО высотах.
По версии "экспертов" им противостоят ударные MQ-9 Reaper, которые, внимание, бомбят позиции не сдающихся хунте ополченцев снарядами из Болгарии. Нет, серьезно, я цитирую практически дословно, то, что вещают в пабликах так называемой «Новороссии»… или «Малороссии»… или как там они сейчас называют вот это вот всё.
Однако, смею огорчить "экспертов", MQ-9 Reaper не может бомбить бравых ополченцев болгарскими бомбами, поскольку на вооружении он имеет ничуть не менее эффективные и высокоточные ракеты «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр», или ракеты «Хеллфайр», или бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12), или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM). Кроме того, если бы США и поставили данный ударный БПЛА для нужд ВСУ, то не стали бы скрывать его наличие, равно как и скрыть его в наш высокотехнологичный информационный век было бы сложно.
А потому - глаза у страха велики. И не удивительно. Ведь, кроме того, что RQ-4 Global Hawk регулярно бороздит воздушное пространство Украины так ещё и вопрос с летальным оружием решается, накаляя атмосферу по обе стороны от линии фонта.
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