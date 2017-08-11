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 Политика Украины
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 Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Россия создает военную угрозу всему европейскому континенту, имея на территории аннексированного Крыма недоступную для международного контроля и мониторинга милитаризованную зону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами "Калибр-НК", радиус поражения которых составляет около 2500 километров. В случае базирования кораблей такого класса на территории аннексированного Крыма в радиусе поражения окажутся европейские страны, а также Ближний Восток, Северная Африка, Передняя Азия и Суэцкий канал.

"В условиях базирования кораблей такого класса на территории Крыма в радиусе поражения находятся европейские страны, от Румынии до Франции и Скандинавских стран, также страны Ближнего Востока, Северной Африки, Передней Азии и важный стратегический объект - Суэцкий канал", - подчеркивается в сообщении.

Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ 01


В МинВОТ отметили, что Российская Федерация сознательно делает ставку на корабли подобного типа, так как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14 по дальности, тогда как корабль-носитель таких ракет - сравнительно недорогой и пользуется преимуществом ведения огня из акваторий, где он может находиться под защитой береговых сил.

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"По состоянию на сегодняшний день военные корабли "Зеленый дол" и "Серпухов" находятся в составе Балтийского флота РФ, что делает возможным их использование в пределах круга с радиусом 2500 км с центром в Калининградской области. Таким образом, в зоне опасности оказываются практически все европейские страны, включая Исландию. Стоит отметить, что на этой территории расположено 20 атомных электростанций и 139 химических предприятий Европейского Союза", - отметили в министерстве.

Там также напомнили, что 19 августа 2016 года именно корабли "Зеленый дол" и "Серпухов", которые на тот момент входили в состав Черноморского флота РФ, совершили три ракетные удары по Сирии.
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В украинском министерстве подчеркнули, что Россия продолжает оказывать военное давление на страны Европы, чтобы достичь политических целей, и создает угрозу существованию мира не только в Украине, но и на всем европейском регионе.
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Костромская область, Наши дни.Чего их боятся и какая угроза,ракеты у них такие жеРоссия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8957
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Трамп. Кольт заряжен и только игра в гольф отвликает меня что бы нажать на спуской крючок.
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А якого біса "МинВОТ" у це лізе? Їм більше зайнятися нічим? Чи МЗС підсидіти вирішили?
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Вообще-то, кто помнит, в договор о сокращении ракет малой и средней дальности США сами внесли условие, что это не распространяется на плавучие средства.
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Министр: Все проблемы в Украине из-за того, что украинцы много кушают.Один из так называемых "реформаторов", министр социальной политики Украины господин Рева заявил, что все беды украинцев в том, что они много кушают.
По словам Министра, нужно меньше есть и тогда все будет хорошо. Передает EJ
Так министр отреагировал на вопрос журналистов о том, почему немцы тратят только 14% своей заработной платы на еду тогда как украинцы от 50% до 90% своей зарплаты.
Люди в комментариях не сдерживая ярость ответили «реформатору»:
Ах ти ж зажравшася вінницька базарна морда! Яка у німців середня зарплата? 4000 євро? А у нас? 200$! То німець витрачає 560 євро на їжу, а українець 120 євро! Цинічні виродки і бляді! Автоматна черга вас здожене! І вони реально ж так думають!
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Вонючая паРаша - угроза всему миру!Гореть ей в аду!
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А почему соевая банда сдала Крым без единого выстрела? Это разве не предательство ?
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Говорящая кляча хуйла говорит, что осенью свергнут Порошенко, подельники Тимошенко, Мураев и Рабинович говорят о досрочных выборах осенью..............совпадение?
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Свергнуть порошенко мало,он должен ответить за все свои преступления перед народом Украины а так уже одного свергли а оно живёт себе припеваючи и как с гуся вода ...
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Тимошенко, Рабинович и Мураев одна команда с Хуйлом?
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Рабинович с Мураевым однозначно ДА,с Тимошенко не уверен ,не садил бы её Виктор Фёдорыч в зону,если бы она была с хуйлом за корешей .
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Скинь ссылку на цензоре, комменты интересно почитать.
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((( шо цапа пропустил - мы уже порадовались - а у тебя подгорело,да?)))
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почему же, если бомбить воронежи с рязаньями всякими, то решите, твари винторогие
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Глаза у страха велики: террористам на Донбассе привиделся ударный беспилотник США
Aug. 11th, 2017 at 2:55 PM

Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6992
Не для кого не секрет, что Донбасс регулярно просматривает БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk, с недавних пор залетающий ещё и поближе к оккупированному Крыму. И, видимо, осознание факта собственной беспомощности перед разведчиком такого класса, способного просматривать на 300 км вглубь территории противника, и спровоцировало ту панику, что сейчас имеет место в рядах бравых ополченцев.

Так, информационные площадки недореспублики сообщают, что по позициям террористов наносят удары беспилотные летательные аппараты, которые не видят радары бравых ополченцев и которые невозможно сбить, из-за того, что те летают на недосягаемых для ПВО высотах.
По версии "экспертов" им противостоят ударные MQ-9 Reaper, которые, внимание, бомбят позиции не сдающихся хунте ополченцев снарядами из Болгарии. Нет, серьезно, я цитирую практически дословно, то, что вещают в пабликах так называемой «Новороссии»… или «Малороссии»… или как там они сейчас называют вот это вот всё.
Однако, смею огорчить "экспертов", MQ-9 Reaper не может бомбить бравых ополченцев болгарскими бомбами, поскольку на вооружении он имеет ничуть не менее эффективные и высокоточные ракеты «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр», или ракеты «Хеллфайр», или бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12), или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (JDAM). Кроме того, если бы США и поставили данный ударный БПЛА для нужд ВСУ, то не стали бы скрывать его наличие, равно как и скрыть его в наш высокотехнологичный информационный век было бы сложно.
А потому - глаза у страха велики. И не удивительно. Ведь, кроме того, что RQ-4 Global Hawk регулярно бороздит воздушное пространство Украины так ещё и вопрос с летальным оружием решается, накаляя атмосферу по обе стороны от линии фонта.

Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 2217
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА
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