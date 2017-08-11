 Россия создает военную угрозу всей Европе, создав милитаризованную зону в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.Россия оборудовала корабли Черноморского флота ракетами "Калибр-НК", радиус поражения которых составляет около 2500 километров. В случае базирования кораблей такого класса на территории аннексированного Крыма в радиусе поражения окажутся европейские страны, а также Ближний Восток, Северная Африка, Передняя Азия и Суэцкий канал."В условиях базирования кораблей такого класса на территории Крыма в радиусе поражения находятся европейские страны, от Румынии до Франции и Скандинавских стран, также страны Ближнего Востока, Северной Африки, Передней Азии и важный стратегический объект - Суэцкий канал", - подчеркивается в сообщении.

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В МинВОТ отметили, что Российская Федерация сознательно делает ставку на корабли подобного типа, так как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14 по дальности, тогда как корабль-носитель таких ракет - сравнительно недорогой и пользуется преимуществом ведения огня из акваторий, где он может находиться под защитой береговых сил."По состоянию на сегодняшний день военные корабли "Зеленый дол" и "Серпухов" находятся в составе Балтийского флота РФ, что делает возможным их использование в пределах круга с радиусом 2500 км с центром в Калининградской области. Таким образом, в зоне опасности оказываются практически все европейские страны, включая Исландию. Стоит отметить, что на этой территории расположено 20 атомных электростанций и 139 химических предприятий Европейского Союза", - отметили в министерстве.Там также напомнили, что 19 августа 2016 года именно корабли "Зеленый дол" и "Серпухов", которые на тот момент входили в состав Черноморского флота РФ, совершили три ракетные удары по Сирии.Читайте также: РФ под прикрытием "Запада-2017" перебрасывает технику к границеВ украинском министерстве подчеркнули, что Россия продолжает оказывать военное давление на страны Европы, чтобы достичь политических целей, и создает угрозу существованию мира не только в Украине, но и на всем европейском регионе.