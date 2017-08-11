 "Помалоросили и бросили": сторонник террористов Сакадынский признался, что "русский мир" довел Донбасс до экономического краха. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский."Луганский журналист Сергей Сакадынский в 2014 году побывал в плену у боевиков ЛНР и провел несколько месяцев в подвале у бандитов из ГБР "Бэтмен". После освобождения он выехал на подконтрольную территорию Украины, однако в душе симпатизировал сепаратистам, поэтому вскоре вернулся в Луганск и продолжает теперь жить на территории, подконтрольной "ЛНР", - сообщает Казанский.На днях на оном из российских сайтов, который по своей направленности является антиукраинским и поддерживает террористов "ЛДНР" вышло интервью Сакадынского, в котором он довольно откровенно рассказал о нынешней жизни в Луганске.

"По его словам, экономика Луганской области на территории, подконтрольной "ЛНР", фактически разрушена, Россия не покупает товары, произведенные в ОРДЛО, а большинство промышленных предприятий в ЛДНР не заработает уже никогда", - отмечает Казанский."Какая может быть экономическая ситуация в республике, где главным бюджетообразующим предприятием является "народная милиция "ЛНР"? Это я утрирую, конечно, но факт есть факт: основной источник денежных поступлений это зарплаты военных и чиновников. На этих деньгах крутится мелкий и средний бизнес. А крупного бизнеса попросту не осталось.Изоляция, неопределённый правовой статус - как в этих условиях могут нормально работать крупные предприятия? Никак. Вот вагоностроительный завод в Стаханове, например. Сырьё, металл был украинский, вагоны шли в Россию. Теперь они не могут ни сырьё завезти, ни готовую продукцию вывезти. Такая же ситуация везде практически. Работает только то, что рентабельно, несмотря на сложную ситуацию и то, что работает на внутренний рынок. Небольшие заводы, выпускающие ликвидный товар, работают. Уголь - это вообще отдельная тема, там есть рынок сбыта и есть стабильный спрос. Но там всё непрозрачно и закрыто от посторонних", - рассказал Сакадынский.Еще интереснее оценка луганчанином результатов "национализации" украинских предприятий. По его словам, крупные промышленные предприятия на неподконтрольной территории уже не имеют шансов запуститься, и обречены на исчезновение: "Национализация по факту ничего не решила. Опять же мне сложно судить, я посторонний наблюдатель, я не нахожусь внутри процесса. Где-то стало лучше, где-то хуже. Но вообще, на мой взгляд, работа большей части промышленных предприятий Донбасса не будет возобновлена никогда. Это просто экономически неоправданно. Проще новые заводы где-то построить, чем оживлять полутруп. То, что не успели угробить за годы украинской независимости, добили война и блокада. Мелкий и средний бизнес, конечно, пытается как-то выживать"

Распил оборудования в цехах ЛугансктепловозаПри этом Сакадынский отметил, что Россия закрыла свой рынок для товаров из оккупированных ее же территорий Донбасса."Получается, что под громкие вопли об "украинской блокаде" Россия фактически со своей стороны осуществляет такую же политику", - пишет Казанский."Все, в основном, переориентировались на поставки из России. Это проще и дешевле в плане логистики и налогообложения. Таможенные сборы не такие уж большие, а возить с украинской территории становится всё дороже, да и рискованно. Но ввозить-то российские товары мы можем без проблем, а вот российские рынки для наших товаров фактически закрыты. Если бы луганский бизнес имел возможность полноценно работать, в том числе и на российский рынок, экономика получила бы шанс начать дышать полной грудью. Но с этим пока ситуация сложная", - отметил Сакадынский."Как говорится - помалоросили и бросили. Кто бы сомневался… В целом - ничего нового мы конечно не узнали... Важно, что эта информация звучит с той стороны. Следовательно, на украинскую пропаганду ее уже не спишешь", - заключает журналист Казанский.