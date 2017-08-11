 "Помалоросили и бросили": сторонник террористов Сакадынский признался, что "русский мир" довел Донбасс до экономического краха. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.
"Луганский журналист Сергей Сакадынский в 2014 году побывал в плену у боевиков ЛНР и провел несколько месяцев в подвале у бандитов из ГБР "Бэтмен". После освобождения он выехал на подконтрольную территорию Украины, однако в душе симпатизировал сепаратистам, поэтому вскоре вернулся в Луганск и продолжает теперь жить на территории, подконтрольной "ЛНР", - сообщает Казанский.
На днях на оном из российских сайтов, который по своей направленности является антиукраинским и поддерживает террористов "ЛДНР" вышло интервью Сакадынского, в котором он довольно откровенно рассказал о нынешней жизни в Луганске.
"По его словам, экономика Луганской области на территории, подконтрольной "ЛНР", фактически разрушена, Россия не покупает товары, произведенные в ОРДЛО, а большинство промышленных предприятий в ЛДНР не заработает уже никогда", - отмечает Казанский.
"Какая может быть экономическая ситуация в республике, где главным бюджетообразующим предприятием является "народная милиция "ЛНР"? Это я утрирую, конечно, но факт есть факт: основной источник денежных поступлений это зарплаты военных и чиновников. На этих деньгах крутится мелкий и средний бизнес. А крупного бизнеса попросту не осталось.
Изоляция, неопределённый правовой статус - как в этих условиях могут нормально работать крупные предприятия? Никак. Вот вагоностроительный завод в Стаханове, например. Сырьё, металл был украинский, вагоны шли в Россию. Теперь они не могут ни сырьё завезти, ни готовую продукцию вывезти. Такая же ситуация везде практически. Работает только то, что рентабельно, несмотря на сложную ситуацию и то, что работает на внутренний рынок. Небольшие заводы, выпускающие ликвидный товар, работают. Уголь - это вообще отдельная тема, там есть рынок сбыта и есть стабильный спрос. Но там всё непрозрачно и закрыто от посторонних", - рассказал Сакадынский.
Еще интереснее оценка луганчанином результатов "национализации" украинских предприятий. По его словам, крупные промышленные предприятия на неподконтрольной территории уже не имеют шансов запуститься, и обречены на исчезновение: "Национализация по факту ничего не решила. Опять же мне сложно судить, я посторонний наблюдатель, я не нахожусь внутри процесса. Где-то стало лучше, где-то хуже. Но вообще, на мой взгляд, работа большей части промышленных предприятий Донбасса не будет возобновлена никогда. Это просто экономически неоправданно. Проще новые заводы где-то построить, чем оживлять полутруп. То, что не успели угробить за годы украинской независимости, добили война и блокада. Мелкий и средний бизнес, конечно, пытается как-то выживать"
При этом Сакадынский отметил, что Россия закрыла свой рынок для товаров из оккупированных ее же территорий Донбасса.
"Получается, что под громкие вопли об "украинской блокаде" Россия фактически со своей стороны осуществляет такую же политику", - пишет Казанский.
"Все, в основном, переориентировались на поставки из России. Это проще и дешевле в плане логистики и налогообложения. Таможенные сборы не такие уж большие, а возить с украинской территории становится всё дороже, да и рискованно. Но ввозить-то российские товары мы можем без проблем, а вот российские рынки для наших товаров фактически закрыты. Если бы луганский бизнес имел возможность полноценно работать, в том числе и на российский рынок, экономика получила бы шанс начать дышать полной грудью. Но с этим пока ситуация сложная", - отметил Сакадынский.
"Как говорится - помалоросили и бросили. Кто бы сомневался… В целом - ничего нового мы конечно не узнали... Важно, что эта информация звучит с той стороны. Следовательно, на украинскую пропаганду ее уже не спишешь", - заключает журналист Казанский.
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Но даже сейчас сравнивая экономическое положение Украины (где кстати идет "гибридная" война с рашко-говняшкинской ордой) и самую стабильную территорию в мире - рашку-говняшку. Мы имеем:
1)Рейтинг уровня жизни ,как и соотношение МРОТ / прожиточный минимум - выше в Украине.
2) Украина получила без виз ,ЗСТ с Канадой, а рашка-говняшка(цитата) - новые санкции.
3) В Украине приток (да не большой, но тем не менее) инвестиций, а у рашки-говняшки
Отток инвестиций из России достиг максимального показателя за последние 3,5 года
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11.08.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
Наткнулся у Бориса Акунина на статью «Какой должна быть армия в прекрасной России будущего». И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию.
Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента - отнюдь не патриотическая - каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно.
Друзья мои. Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую «слову офицера» колонну. Об ублюдочных женах, отказывающих от своих «ихтамнетов» за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах.
Наши «Искандеры» ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами.
Наша пехота, автомат Калашникова и комплект «Ратник» ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс.
Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами.
Нет больше никакой отдельной от политики армии.
Нет больше никакой элиты войск.
Нет больше никакой гордости.
Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости.
Эта страна после 1945 года влезла, как минимум, в тридцать пять войн и конфликтов - и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них - ни один! - не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет.
Так вот - в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии.
Потому что эта страна все лезет и лезет за свой сраный поребкрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию.
И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом - это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои.
Граната у обезьяны должна быть отобрана.
Вот такая вот должна быть в России армия.
Все. Точка.
Аркадий Бабченко.
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БЕСКРАЙНИЕ ЖЕЛТЫЕ РАПСОВЫЕ ПОЛЯ ПОД ГОЛУБЫМ НЕБОМ - ВОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ЛУГАНДЫ.
НА 40 ЛЕТ.
ПОКА НЕ ВЫРАСТЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Получится, что реанимировать эти тЫритории придётся за счёт адекватных жителей страны. ТО, чего хуйло и счас хочет, впендюривая нам ЭТО говно через катетер минска, дескать, пусть укропы сами парятся а мы им ещё и гадить будем через эти тЫритории.
Вот не знаю, что делать с этим, точнее - не знаю, что БУДУТ делать с этим
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Шизофрения.
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1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг.( См. статью про Одессу в Википедии. НЕ ПУТАТЬ с кремлепедией написаной кремлеблядями). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И С ОГРОМАДНЕЙШЕЙ ПОМОЩЬЮ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, Украинская, земля! И то что там сейчас смердит русским духом явление временное, закопаем - выветрится !!! ОРДЛО - это уже пустой орех. Угля там нет, газа нет, руды нет, людей нет, только охлос, удельным князькам Новодрочии анусы лижущий, а металлургические комплексы так ваще груда ржавого металла - планета Жалезяка.
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НУ И КУРОЩУП-МАККИАВЕЛИ ЗА РУЛЕМ
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