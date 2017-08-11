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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские морпехи приняли участие в международных учениях "Платинум Лайон-2017" в Болгарии. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы Военно-Морских Сил ВС Украины в Республике Болгария приняли участие в многонациональных учениях "Платинум Лайон-2017".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС Украины.

Цель участия украинских "черных беретов" - приобретение навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО.

Во время учений украинские морские пехотинцы вместе с иностранными коллегами провели наступательную операцию, уничтожили опорные пункты условного противника. Военнослужащие стран-участниц также провели рейдовые действия, патрулирование, расположение на местности, ориентирования, штурм и зачистку населенного пункта.

Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В учениях "Rapid trident-2017" будут участвовать 2,5 тыс военных из Украины и 14 стран, - Полторак

Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 02
Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 03
Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 04

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Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 05

Кроме того, украинские военные привлекались к курсам корректировки и вызова огня, отработали нормативы радиационной, химической и биологической защиты, а также элементы тактической медицины.

Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 06
Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 07
Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 08
Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 09

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Украинские морпехи приняли участие в международных учениях Платинум Лайон-2017 в Болгарии 10





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Ты многое, сидя в тырнетах пропустил. Интернет-патриотизм - он такой патриотизм.
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До твоего пыльного дивана, с которого ты непримиримо борешься? Да - далековато.
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молодцы. куча здоровых молодых мужиков бегает ползает стреляет, зазря тратя силы( як будто больше делать нечего, приехала б такая бригада надень, расчистилиб ту площадкучто онатри года стоит, за полдня управились бы
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Зампредседателя комитета совета педерации по обороне и безопасности франц клинцевич в разговоре назвал провокацией строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. По его словам, эти действия Противоречат Украинскому законодательству.во даёт крендель)))
«Это недружественный шаг, который по-другому нельзя воспринимать. Я не знаю, как дальше собирается власть Украины работать со своими соседями,НИКАК если они нарушают своё собственное законодательство. В 1990-е годы там было всё прописано и сказано, что имеет место быть внеблоковая система и неучастие ни в каких вещах.ДЫК ДОГОВОР ПАДЛА РАЗОВАЛ НАПАВ НА УКРАИНУ В данном случае идёт процесс подготовки вступления Украины в НАТО.БЫСТО БЫСРО 60-67 УКРАИНЦЕВ ЗА Со стороны Украины я воспринимаю это как провокацию. И РЫЛО ПОЛУЧИТЬ НЕ ЗАБУДЬ Всё это не останется без последствий ни для американцев, ни для украинцев», - заявил он.вискарь дави на красной пл или разбери магаз лукича
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские морпехи приняли участие в международных учениях "Платинум Лайон-2017" в Болгарии. ФОТОрепортаж
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