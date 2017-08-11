Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования ВМС Украины.
Цель участия украинских "черных беретов" - приобретение навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО.
Во время учений украинские морские пехотинцы вместе с иностранными коллегами провели наступательную операцию, уничтожили опорные пункты условного противника. Военнослужащие стран-участниц также провели рейдовые действия, патрулирование, расположение на местности, ориентирования, штурм и зачистку населенного пункта.
Кроме того, украинские военные привлекались к курсам корректировки и вызова огня, отработали нормативы радиационной, химической и биологической защиты, а также элементы тактической медицины.
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«Это недружественный шаг, который по-другому нельзя воспринимать. Я не знаю, как дальше собирается власть Украины работать со своими соседями,НИКАК если они нарушают своё собственное законодательство. В 1990-е годы там было всё прописано и сказано, что имеет место быть внеблоковая система и неучастие ни в каких вещах.ДЫК ДОГОВОР ПАДЛА РАЗОВАЛ НАПАВ НА УКРАИНУ В данном случае идёт процесс подготовки вступления Украины в НАТО.БЫСТО БЫСРО 60-67 УКРАИНЦЕВ ЗА Со стороны Украины я воспринимаю это как провокацию. И РЫЛО ПОЛУЧИТЬ НЕ ЗАБУДЬ Всё это не останется без последствий ни для американцев, ни для украинцев», - заявил он.вискарь дави на красной пл или разбери магаз лукича
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