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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:жара (351) Киев (17838) парк (131)

 17 "охлаждающих рамок" установлены в Киеве, - КГГА. ФОТО+Список парков

Специалисты коммунального объединения "Киевзеленстрой" установили в столице 17 рамок-распылителей воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По прогнозам синоптиков, в столице будет наблюдаться жаркая погода. КО "Киевзеленстрой" стало инициатором проекта "охлаждающая рамка". Специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок. На "охлаждение" в течение 6 часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку. Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей", - рассказали в ведомстве.

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"Мы пытаемся создать комфорт в парках и скверах. Постоянно совершенствуем и находим новые методы и инструменты улучшения городского зеленого пространства. Киевлянам очень понравилась такая идея в парке "Победа", в котором установили конструкцию на прошлой неделе. Надеемся, что такие конструкции помогут киевлянам и гостям столицы легче переносить жару", - подчеркнул генеральный директор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный.

Рамки-распылители установлены:
Голосеевский район - парк "Голосеевский";
Дарницкий район - парк "Позняки", сквер имени Кошица;
Деснянский район - парки "Молодежный" и "Деснянский";
Днепровский район - парки "Тельбин" и "Победа";
Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;
Печерский район - Мариинский парк;
Подольской район - Куреневский парк и Красная Пресня;
Святошинский район - парк "Совки";
Соломенский район - парк им. Островского, парк "Отрадный";
Шевченковский район - парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара.

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17 охлаждающих рамок установлены в Киеве, - КГГА 0117 охлаждающих рамок установлены в Киеве, - КГГА 0217 охлаждающих рамок установлены в Киеве, - КГГА 0317 охлаждающих рамок установлены в Киеве, - КГГА 04
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А мобильники в карманах при этом не намокают?
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Да, намокают! Власть лишает украинцев мобильников! Все на Майдан! #ТотальнаЗрада
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Рамки нужно ставить в местах скопления людей и там где нет деревьев и трудно спрятаться от солнца - рынки,супермаркеты,большие остановки и т.д.
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только дети в такую жару и могут бегать под этими рамками )
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так з цим ніхто й не сперечається, будуть бігати під цими рамками - не відтягнеш, а матері та бубусі будуть змушені їх чекати )
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Вот что надо ставить!....токо внутрь скамейки и диваны....

17 "охлаждающих рамок" установлены в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 2583
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Класно! Якщо це ще й недорого та при цьому нічого не вкрадуть,то взагалі супер
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Кто-то "руку набивает", для будущего заказа на "люстрацию"
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Я писав, що це потворно? Краса чи потворність в очах того, хто читає.
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В платежках появится новая графа рядом с отоплением,"охлаждение"
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Блин,ни шуток,ни сарказма не понимают,вы соевые зациклены или запрограмированны,сразу всех в зрадофилы зачислять,выйди на улицу,там больше 90% таких,будьте попроще,очки розовые когда то с вас снимут ваши же работодатели,если повезет,то может то голова на месте останется
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Задрот,чего всполошился,на перемогу наступают,если киевлянин то в сентябре платежка тебя обрадует,вот тогда запоешь
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А в Добровеличковке когда поставят ... охлаждающие рамкки. Так хочется. Какой трИИ ндец ... как хочется охлаждающих рамок в Добровеличковке. А еще в Аврамовке, коровки перегреваются, когда идут из пастбища домой, в шесть вечера. СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Замахали этой "новостью". За бугром в жару распылители возле любого приличного ресторанчика у столиков на улицах работают. Тихо и без помпы.
Не понимаю, кстати, наших барыг: подобный прикол стоит две копейки (расход воды мизерный), а температуру понижает очень заметно. Лучшая, казалось бы, замануха. И сколько ни смотрю - нигде такой штуки не вижу. Это что: глупось? жадность? пофигизм?
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Самое главное - очень вовремя.....20 дней до осени, жара позади.....зашибись....
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"Съегодня ф лагере веселица. Некоторые на этот веселица будут болтаца"
17 "охлаждающих рамок" установлены в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 4170
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Кста РПЦ,може поставить рядом попа с кадилом,святити воду,та збирати грошi на храм
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Это прелесть,но нужно ставить рамки не только в парках, а в местах,где много людей находится ежедневно - рынки,супермаркеты и т.д.
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Вот именно! В парках и так тень и более прохладно!
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Колись Київ був славним місцем фонтанів та зелені. Все понищили, розпродали. На здачю ось вам рамочки...тіштесь.
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Когда будут переносные рамки, чтобы каждый мог гулять с ней по городу?
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости17 "охлаждающих рамок" установлены в Киеве, - КГГА. ФОТО+Список парков
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