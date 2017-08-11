 17 "охлаждающих рамок" установлены в Киеве, - КГГА. ФОТО+Список парков

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"По прогнозам синоптиков, в столице будет наблюдаться жаркая погода. КО "Киевзеленстрой" стало инициатором проекта "охлаждающая рамка". Специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок. На "охлаждение" в течение 6 часов расходуется 1 куб. м воды на 1 рамку. Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также к конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей", - рассказали в ведомстве.
"Мы пытаемся создать комфорт в парках и скверах. Постоянно совершенствуем и находим новые методы и инструменты улучшения городского зеленого пространства. Киевлянам очень понравилась такая идея в парке "Победа", в котором установили конструкцию на прошлой неделе. Надеемся, что такие конструкции помогут киевлянам и гостям столицы легче переносить жару", - подчеркнул генеральный директор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный.
Рамки-распылители установлены:
Голосеевский район - парк "Голосеевский";
Дарницкий район - парк "Позняки", сквер имени Кошица;
Деснянский район - парки "Молодежный" и "Деснянский";
Днепровский район - парки "Тельбин" и "Победа";
Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;
Печерский район - Мариинский парк;
Подольской район - Куреневский парк и Красная Пресня;
Святошинский район - парк "Совки";
Соломенский район - парк им. Островского, парк "Отрадный";
Шевченковский район - парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара.
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Не понимаю, кстати, наших барыг: подобный прикол стоит две копейки (расход воды мизерный), а температуру понижает очень заметно. Лучшая, казалось бы, замануха. И сколько ни смотрю - нигде такой штуки не вижу. Это что: глупось? жадность? пофигизм?
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