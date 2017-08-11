 Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 1,2 тыс. литров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования двух уголовных производств, открытых по ряду статей, было установлено, что по территории области на автодороге "Ривне - Сарны" осуществляется незаконная транспортировка спирта.
В результате проведенных мероприятий в автомобиле Opel были обнаружены и изъяты 1,2 тысячи литров спирта, разлитого по пластиковым бочкам. Также изъято транспортное средство. Общая стоимость изъятого составляет около 570 тысяч гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
147 3
Налоговики на Херсонщине пресекли незаконное выращивание табака для производства фальсифицированных сигарет: изъято сырья на 3,2 млн грн. ФОТО(40)
Незаконная продажа алкоголя ликвидирована на Полтавщине - изъято товара более чем на 4,4 млн, - ГФС. ФОТОрепортаж(6)
Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия(222)
6 тонн спирта изъяты на Буковине. ФОТО(15)
Как детективы НАБУ вручали подозрение спящему Насирову. ВИДЕО(0)
Налоговики Сумщины ликвидировали в Киеве и Киевской области масштабную схему по незаконному изготовлению, ввозу и продаже алкоголя. ФОТОрепортаж(10)
Минэкономразвития предлагает повысить цены на алкоголь(196)
Ответить
Ответить
Ответить