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Все про:алкоголь (1641) налоговая милиция (1541) Ривненщина (675) спирт (237) фальсификат (323) ГФС (3130)

 Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 1,2 тыс. литров. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 1,2 тысячи литров спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования двух уголовных производств, открытых по ряду статей, было установлено, что по территории области на автодороге "Ривне - Сарны" осуществляется незаконная транспортировка спирта.

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В результате проведенных мероприятий в автомобиле Opel были обнаружены и изъяты 1,2 тысячи литров спирта, разлитого по пластиковым бочкам. Также изъято транспортное средство. Общая стоимость изъятого составляет около 570 тысяч гривен.

Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 1,2 тыс. литров 01Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 1,2 тыс. литров 02Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 1,2 тыс. литров 03

В настоящее время следственные действия продолжаются.
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незаконная партия спирта не сопративлялась задержанию? а то она такая.. и может быть вооружена
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 1,2 тыс. литров. ФОТОрепортаж
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