 На посту в Донецкой области умер полицейский Александр Трегуб - у него остановилось сердце. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на пресс-службу Нацполции Украины , сегодня Александр Трегуб заступил в стоп-контроль в Марьинке. Во время несения службы милиционеру стало плохо. Коллеги предоставили ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге в Кураховскую больницу сердце полицейского остановилось.Ему было 42 года. Личный состав полиции Донетчины выражает соболезнования родным и скорбит о невосполнимой утрате.

Переселенец из Донецка, Александр Трегуб в сложные для страны времена остался верен присяге и в 2014-м уехал в Мариуполь. Работал в областном главке полиции старшим оперативно-розыскной группы по линии карманных краж. Весь его служебный путь посвящен уголовному розыску - 21 год. "Настоящий профессионал, надежный боевой товарищ, человек с большим сердцем", - так отзываются о нем его коллеги.Марьинка, Авдеевка, Дебальцево - в составе сводных отрядов полиции старший сержант Трегуб побывал почти во всех горячих точках на карте Донецкой области. Спасал людей под сокрушительными обстрелами, помогал, поддерживал.В последнее время заступал на Марьинский блокпост. В 40-градусную жару он надевал экипировку и добросовестно проверял каждую проезжающую машину, зная, за его спиной стоят мирные жители не только Донбасса, но и других регионов Украины.Сегодня полицейские навсегда потеряли мужественного самоотверженного милиционера. У мужчины остались жена и две дочери 12 и 14 лет.Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье Александра Трегуба и скорбит вместе с ними.