EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  5299  3
Все про:жара (348) Нацполиция (8345) смерть (5165)

 На посту в Донецкой области умер полицейский Александр Трегуб - у него остановилось сердце. ФОТО

В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей на блокпосту умер полицейский.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Нацполции Украины, сегодня Александр Трегуб заступил в стоп-контроль в Марьинке. Во время несения службы милиционеру стало плохо. Коллеги предоставили ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге в Кураховскую больницу сердце полицейского остановилось.

Ему было 42 года. Личный состав полиции Донетчины выражает соболезнования родным и скорбит о невосполнимой утрате.

На посту в Донецкой области умер полицейский Александр Трегуб - у него остановилось сердце 01

Переселенец из Донецка, Александр Трегуб в сложные для страны времена остался верен присяге и в 2014-м уехал в Мариуполь. Работал в областном главке полиции старшим оперативно-розыскной группы по линии карманных краж. Весь его служебный путь посвящен уголовному розыску - 21 год. "Настоящий профессионал, надежный боевой товарищ, человек с большим сердцем", - так отзываются о нем его коллеги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция. ФОТО

Марьинка, Авдеевка, Дебальцево - в составе сводных отрядов полиции старший сержант Трегуб побывал почти во всех горячих точках на карте Донецкой области. Спасал людей под сокрушительными обстрелами, помогал, поддерживал.

В последнее время заступал на Марьинский блокпост. В 40-градусную жару он надевал экипировку и добросовестно проверял каждую проезжающую машину, зная, за его спиной стоят мирные жители не только Донбасса, но и других регионов Украины.

Сегодня полицейские навсегда потеряли мужественного самоотверженного милиционера. У мужчины остались жена и две дочери 12 и 14 лет.

Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье Александра Трегуба и скорбит вместе с ними.
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа посту в Донецкой области умер полицейский Александр Трегуб - у него остановилось сердце. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти