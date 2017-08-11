 На посту в Донецкой области умер полицейский Александр Трегуб - у него остановилось сердце. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Нацполции Украины, сегодня Александр Трегуб заступил в стоп-контроль в Марьинке. Во время несения службы милиционеру стало плохо. Коллеги предоставили ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге в Кураховскую больницу сердце полицейского остановилось.
Ему было 42 года. Личный состав полиции Донетчины выражает соболезнования родным и скорбит о невосполнимой утрате.
Марьинка, Авдеевка, Дебальцево - в составе сводных отрядов полиции старший сержант Трегуб побывал почти во всех горячих точках на карте Донецкой области. Спасал людей под сокрушительными обстрелами, помогал, поддерживал.
В последнее время заступал на Марьинский блокпост. В 40-градусную жару он надевал экипировку и добросовестно проверял каждую проезжающую машину, зная, за его спиной стоят мирные жители не только Донбасса, но и других регионов Украины.
Сегодня полицейские навсегда потеряли мужественного самоотверженного милиционера. У мужчины остались жена и две дочери 12 и 14 лет.
Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье Александра Трегуба и скорбит вместе с ними.
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